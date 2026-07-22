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ललित मोदींना मोठा दिलासा; IPL 2009 FEMA प्रकरणात क्लीन चीट, 16 वर्षांनी मायदेशी परतणार

Updated On: Jul 22, 2026 | 05:47 PM IST
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सारांश

Lalit Modi clean chit IPL 2009 FEMA case: २ ००९ च्या आयपीएल दक्षिण आफ्रिका प्रकरणात फेमाच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाल्यानंतर, आयपीएलचे संस्थापक ललित मोदी यांनी १६ वर्षांनंतर भारतात परतण्याची घोषणा केली आहे.

ललित मोदींना मोठा दिलासा; IPL 2009 FEMA प्रकरणात क्लीन चीट, 16 वर्षांनी मायदेशी परतणार
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विस्तार
  • ललित मोदींना मोठा दिलासा
  • IPL 2009 FEMA प्रकरणात क्लीन चीट
  • 16 वर्षांनी मायदेशी परतणार
आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी आणि बीसीसीआय यांना आयपीएल २००९ दरम्यान परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (FEMA) उल्लंघनाच्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण २००९ मधील आहे. देशातील लोकसभा निवडणुकांमुळे आयपीएल दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आली होती. १६ जुलै रोजी, साफेमा (SAFEMA) अंतर्गत न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात आपला निकाल दिला. ज्यामध्ये ललित मोदींवर लादलेला दंड पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. ललित मोदींव्यतिरिक्त, तत्कालीन बीसीसीआयचे इतर अधिकारी एन. श्रीनिवासन आणि एम. पी. पांडोवे यांनाही दिलासा मिळाला आहे. यानंतर, मोदींनी या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात परतण्याची योजना असल्याचे सांगितले.

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ललित मोदी काय म्हणाले?

१६ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर दिलासा मिळाल्यानंतर ललित मोदी म्हणाले की, १६ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर त्यांना न्याय मिळाला आहे. ते म्हणाले की,’मी या निर्णयाने खूप आनंदी आहे. मी १६ वर्षे लढलो आणि अखेर सत्य समोर आले आहे. आता हे प्रकरण संपले आहे आणि मला माझ्या आयुष्यात पुढे जायचे आहे. मी भारतात परतण्यास उत्सुक आहे.’

ललित मोदी पुढे म्हणाले की, ‘मी कदाचित या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात येईन. माझी मुलगी ऑक्टोबरमध्ये माझ्या नातवाला जन्म देणार आहे. त्यानंतर भारतात परत येण्याचा माझा विचार आहे.’

न्यायाधिकरणाने ईडीचे आरोप फेटाळले

स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिप्युलेटर्स ॲक्ट (SAFEMA) अंतर्गत गठीत केलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरणाने, १६ जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात,ईडीने (ED) लादलेले बहुतेक निष्कर्ष आणि दंड रद्द केले. न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, २००९ च्या आयपीएलच्या आयोजनाशी संबंधित फेमा कायद्याच्या कथित उल्लंघनासाठी ललित मोदी जबाबदार होते हे सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डवर कोणताही ठोस पुरावा नाही.

संपूर्ण प्रकरण काय होते?

२००९ मध्ये, लोकसभा निवडणुकांमुळे आयपीएल भारताऐवजी दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आली होती. या काळात, ईडीने (ED) स्पर्धेसाठी परदेशात पाठवलेल्या निधीची चौकशी सुरू केली. ईडीने आरोप केला की, या परदेशी देयकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) पूर्वपरवानगी आवश्यक होती, परंतु परकीय चलन व्यवहार परवानगीशिवाय करण्यात आले. परंतु, अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, दक्षिण आफ्रिकेतील आयपीएलशी संबंधित परदेशी देयके ही करंट अकाउंटमधील व्यवहार होते, कॅपिटल अकाउंटमधील व्यवहार नव्हते. तसेच, न्यायाधिकरणाने ललित मोदी यांच्यावर लावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड रद्द केला. तत्कालीन बीसीसीआय सचिव एन. श्रीनिवासन यांच्यावर लावलेला दंड १ कोटी रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला.

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Web Title: Lalit modi got clean chit in ipl fema case tribunal rejected ed allegations

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Published On: Jul 22, 2026 | 05:46 PM

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