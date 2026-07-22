बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Zim Vs Ind T20 Zimbabwe Squad Announcement Sikandar Raza Wesley Madhevere Comeback

IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

Updated On: Jul 22, 2026 | 04:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

Zimbabwe Announced Squad Against IND: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात ३ सामन्यांची टी- २० मालिका खेळवली जाणार आहे. त्याआधी झिम्बाब्बे क्रिकेटने आपल्या संघाची घोषणा केली आहे.

IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • झिम्बाब्वेने जाहीर केला संघ
  • 12 महिन्यांनी झाली अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री
  • सिकंदर रझाच्या हातात संघाची धुरा
झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने भारताविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील या १५ सदस्यीय संघात अनेक अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही संघांमधील पहिला सामना गुरुवारी खेळला जाणार असून, संघ एक दिवस आधीच जाहीर करण्यात आला. यष्टीरक्षक-फलंदाज तफद्झवा त्सिगाचा १५ सदस्यीय संघात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. अष्टपैलू वेस्ली माधेवेरे आणि वेगवान गोलंदाज न्यूमन न्यामहुरी यांचेही झिम्बाब्वेच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे.मालिकेतील पहिला सामना गुरुवारी हरारे येथे खेळला जाईल. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली सलग सहा सामने गमावल्यामुळे यजमान संघ आपल्या शेवटच्या दोन टी-२० मालिका गमावण्यास तयार आहे.

Commonwealth Games 2026 साठी टीम इंडिया सज्ज! भारतीय खेळाडूंचे सामने कधी अन् कुठे रंगणार? संपूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

३ खेळाडूंना डच्चू, तर तफद्झवा त्सिगाची एन्ट्री

१० कसोटी सामने खेळलेल्या त्सिगाने अद्याप व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेले नाही. बांगलादेश मालिकेदरम्यान कसोटी आणि एकदिवसीय संघात स्थान मिळालेला माधेवेरे, जुलै २०२५ नंतर प्रथमच टी-२० संघात परतला आहे. त्याने आतापर्यंत झिम्बाब्वेसाठी एकूण ७९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. दरम्यान, न्यामहुरी दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात परतत आहे. दुखापतीमुळे तो बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत संघाचा भाग नव्हता. बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत न्यामहुरीची जागा घेतलेल्या तनाका चिवांगाने संघात आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. हे तीन खेळाडू क्लाइव्ह मदेंदे, टिनोटेंडा माफोसा आणि ताशिंगा मुसेकिवा यांची जागा घेतील.

सिकंदर रझाच्या हातात संघाची धुरा

संघाची सूत्रे सिकंदर रझा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. रझा यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशविरुद्ध झिम्बाब्वेची कामगिरी उत्कृष्ट होती. संघाने दमदार कामगिरी करत एकमेव कसोटी आणि एकदिवसीय मालिका जिंकली. मात्र, टी-२० मालिकेत झिम्बाब्वेला १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. यजमान संघाला रतासमोर एक कठीण आव्हान असेल. मात्र, भारतीय संघाला अलीकडेच आयर्लंड आणि इंग्लंडकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील शेवटचा सामना २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ टप्प्यात झाला होता, ज्यात भारताने झिम्बाब्वेला ७२ धावांनी पराभूत केले होते. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत १४ टी-२० सामने झाले असून, त्यापैकी भारताने ११ वेळा, तर झिम्बाब्वेने ३ वेळा विजय मिळवला आहे.

मालिकेचे वेळापत्रक

टी-२० मालिकेचा पहिला सामना २३ जुलै रोजी होणार आहे. दुसरा सामना २५ जुलै रोजी आणि अंतिम सामना २६ जुलै रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील सर्व सामने हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळवले जातील.

झिम्बाब्वे टी२० संघ:

सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमन न्यामुरी, मिल्टन शुम्बा, तफादझ्वा त्सिगा

भारतीय टी२० संघ:

श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग, रवि बिश्नोई.

David Warner अडचणीत! ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणात दोषी; जेलची टांगती तलवार

Web Title: Zim vs ind t20 zimbabwe squad announcement sikandar raza wesley madhevere comeback

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ZIM: टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स
1

IND vs ZIM: टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

Baby Boss वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठा धोका! 6 फूट 8 इंच उंचीचा बॉलर पाहतोय वाट, आर्चरनंतर आता अजून मोठा अडथळा
2

Baby Boss वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठा धोका! 6 फूट 8 इंच उंचीचा बॉलर पाहतोय वाट, आर्चरनंतर आता अजून मोठा अडथळा

जरा बचके रहना! Team India सावधान; झिम्बाब्वेने तब्बल ‘इतक्या’ सामन्यात पाजले पाणी, 23 जुलैला…
3

जरा बचके रहना! Team India सावधान; झिम्बाब्वेने तब्बल ‘इतक्या’ सामन्यात पाजले पाणी, 23 जुलैला…

झिम्बाब्वेची बोबडी वळणार! ‘बेबी बॉस’ने थेट केली…; BCCI ने शेअर केला ‘हा’ जबरदस्त Video
4

झिम्बाब्वेची बोबडी वळणार! ‘बेबी बॉस’ने थेट केली…; BCCI ने शेअर केला ‘हा’ जबरदस्त Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

Jul 22, 2026 | 04:48 PM
The Legend Of Karna : कर्णाच्या जीवनावर आधारित ऍनिमेटेड सिरीज! कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर पाहायला मिळणार?

The Legend Of Karna : कर्णाच्या जीवनावर आधारित ऍनिमेटेड सिरीज! कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर पाहायला मिळणार?

Jul 22, 2026 | 04:42 PM
‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’; ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा

‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’; ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 04:38 PM
LPG Connection : रांगेत उभं राहणं सोडा आता काही मिनिटांत मिळणार नवीन गॅस कनेक्शन! डिलिव्हरीही होणार सुपरफास्ट

LPG Connection : रांगेत उभं राहणं सोडा आता काही मिनिटांत मिळणार नवीन गॅस कनेक्शन! डिलिव्हरीही होणार सुपरफास्ट

Jul 22, 2026 | 04:37 PM
CJP Protest : CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

CJP Protest : CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

Jul 22, 2026 | 04:21 PM
‘अनेकांना वाटलं कँसर झाला…’ सिनेमासाठी टक्कल केलं अन् अफवांचा उठला पाऊस; सविता मालपेकरांनी सांगितली काकस्पर्श कथा

‘अनेकांना वाटलं कँसर झाला…’ सिनेमासाठी टक्कल केलं अन् अफवांचा उठला पाऊस; सविता मालपेकरांनी सांगितली काकस्पर्श कथा

Jul 22, 2026 | 04:15 PM
RedSeaCrisis :हुतींचा घाव, ब्रेंट ९१ डॉलर पार!

RedSeaCrisis :हुतींचा घाव, ब्रेंट ९१ डॉलर पार!

Jul 22, 2026 | 04:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा