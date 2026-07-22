IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

Commonwealth Games 2026 साठी टीम इंडिया सज्ज! भारतीय खेळाडूंचे सामने कधी अन् कुठे रंगणार? संपूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर
१० कसोटी सामने खेळलेल्या त्सिगाने अद्याप व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेले नाही. बांगलादेश मालिकेदरम्यान कसोटी आणि एकदिवसीय संघात स्थान मिळालेला माधेवेरे, जुलै २०२५ नंतर प्रथमच टी-२० संघात परतला आहे. त्याने आतापर्यंत झिम्बाब्वेसाठी एकूण ७९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. दरम्यान, न्यामहुरी दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात परतत आहे. दुखापतीमुळे तो बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत संघाचा भाग नव्हता. बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत न्यामहुरीची जागा घेतलेल्या तनाका चिवांगाने संघात आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. हे तीन खेळाडू क्लाइव्ह मदेंदे, टिनोटेंडा माफोसा आणि ताशिंगा मुसेकिवा यांची जागा घेतील.
संघाची सूत्रे सिकंदर रझा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. रझा यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशविरुद्ध झिम्बाब्वेची कामगिरी उत्कृष्ट होती. संघाने दमदार कामगिरी करत एकमेव कसोटी आणि एकदिवसीय मालिका जिंकली. मात्र, टी-२० मालिकेत झिम्बाब्वेला १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. यजमान संघाला रतासमोर एक कठीण आव्हान असेल. मात्र, भारतीय संघाला अलीकडेच आयर्लंड आणि इंग्लंडकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील शेवटचा सामना २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ टप्प्यात झाला होता, ज्यात भारताने झिम्बाब्वेला ७२ धावांनी पराभूत केले होते. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत १४ टी-२० सामने झाले असून, त्यापैकी भारताने ११ वेळा, तर झिम्बाब्वेने ३ वेळा विजय मिळवला आहे.
टी-२० मालिकेचा पहिला सामना २३ जुलै रोजी होणार आहे. दुसरा सामना २५ जुलै रोजी आणि अंतिम सामना २६ जुलै रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील सर्व सामने हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळवले जातील.
झिम्बाब्वे टी२० संघ:
सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमन न्यामुरी, मिल्टन शुम्बा, तफादझ्वा त्सिगा
भारतीय टी२० संघ:
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग, रवि बिश्नोई.
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