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Rahul Narwekar: ‘उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात’; राहुल नार्वेकर यांचा थेट टोला, तर काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा

Updated On: Jul 22, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

Rahul Narwekar on Uddhav Thackeray: जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या उद्धव ठाकरेंवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जोरदार टोला लगावला. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या राहुल गांधींनाही त्यांनी जबाबदारीची आठवण करून दिली.

'उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात'; राहुल नार्वेकर यांचा थेट टोला (Photo Credit- X)

'उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात'; राहुल नार्वेकर यांचा थेट टोला (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘उद्धव ठाकरे नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडतात’
  • राहुल नार्वेकर यांची थेट टोला
  • काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा
मुंबई: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनात शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सहभागी झाल्यावरून राजकीय वर्तुळातून जोरदार प्रतिक्रिया येत आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी उद्धव ठाकरेंवर खोचक टीका करताना, “त्यांना नेहमी चुकीचेच व्यासपीठ निवडण्याची सवय आहे,” असा टोला लगावला आहे. यासोबतच, संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना रस्त्यावर उतरून विरोध करणाऱ्या राहुल गांधी आणि काँग्रेसवरही नार्वेकरांनी जोरदार निशाणा साधला.

संसद हे लोकशाहीचे मंदिर, चर्चा सभागृहातच व्हावी

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनावर तीव्र आक्षेप घेतला. नार्वेकर म्हणाले, “लोकशाहीत संसदेला सर्वोच्च मंदिराचा दर्जा देण्यात आला आहे. जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू असते, तेव्हा सर्व चर्चा आणि वादविवाद हे लोकहितासाठी सभागृहाच्या आतच झाले पाहिजेत. संसदेला सोडून रस्त्यावर जाऊन आंदोलन करणे आणि त्याला प्राथमिकता देणे लोकशाहीसाठी योग्य आहे का?”

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विरोध दाखवणे हक्क आहे, पण जबाबदारीची जाणीव हवी

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेत काळे कपडे घालून नोंदवलेल्या निषेधावर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, “अस्वस्थता व्यक्त करणे किंवा विरोध दर्शवणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, विरोधी पक्षाचाही तो अधिकार आहे. परंतु, तो विरोध घटनात्मक मार्गाने दर्शवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. विरोध करणे जर तुमचा अधिकार असेल, तर तो जबाबदारीने मांडणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. जे लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या जबाबदाऱ्या समजत नाहीत, त्यांना जनताच त्यांची योग्य जागा दाखवून देईल.”

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भाजप महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी बोलताना नार्वेकर म्हणाले, “रक्तदान हीच खरी मानवसेवा आहे. गरजू रुग्णांचे प्राण वाचवण्याचे हे पवित्र कार्य आहे. नागरिकांनी अशा सामाजिक उपक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन सेवेची ही परंपरा अधिक समृद्ध करावी,” असे आवाहनही त्यांनी केले.

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Web Title: Rahul narwekar slams uddhav thackeray over jantar mantar protest visit marathi news

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Published On: Jul 22, 2026 | 05:24 PM

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