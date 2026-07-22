मारुती सुझुकी, होंडा आणि टोयोटा लवकरच भारतात लॉन्च करणार नवीन मॉडेल्स!

भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात लवकरच मोठी हलचल पाहायला मिळणार आहे. देशातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्या मारुती सुझुकी, होंडा आणि टोयोटा येत्या काही दिवसांत भारतीय बाजारात आपापल्या नवीन आणि अपडेटेड गाड्या लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहेत. मारुती सुझुकीने आपल्या अपडेटेड ‘ब्रेझा’साठी बुकिंग सुरू केली आहे, तर टोयोटा आणि होंडादेखील अनुक्रमे ‘हायलक्स’ आणि ‘झेडआर-व्ही हायब्रिड’ आणण्यास सज्ज आहेत.
१. मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट
मारुती सुझुकी २४ जुलै रोजी आपली लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही ‘ब्रेझा’चे अपडेटेड व्हर्जन लॉन्च करणार आहे.
डिझाइन आणि फीचर्स: या नव्या मॉडेलच्या बाहेरील डिझाइनमध्ये मोठे बदल दिसतील, ज्यामध्ये नवीन एलईडी लाईट्स, री-डिझाइन केलेली ग्रिल आणि नवीन बंपरचा समावेश आहे. केबिनमध्ये मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, प्रगत कनेक्टेड कार फीचर्स आणि इतर अत्याधुनिक सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.
इंजिन: या कारमध्ये १.०-लिटर ‘बूस्टरजेट’ टर्बो पेट्रोल इंजिनचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. याशिवाय सध्याचे १.५-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनही उपलब्ध राहील.
बुकिंग: ग्राहकांसाठी ₹११,००० च्या टोकन रकमेवर बुकिंग सुरू करण्यात आली आहे.
स्पर्धा: ही कार टाटा नेक्सॉन, ह्युंदाई व्हेन्यू, किआ सोनेट आणि महिंद्रा XUV 3XO यांसारख्या गाड्यांना आव्हान देईल.
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२. होंडा झेडआर-व्ही हायब्रिड
होंडा भारतात आपली प्रीमियम एसयूव्ही ZR-V Hybrid पूर्णपणे आयात करून विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे.
इंजिन आणि मायलेज: या कारमध्ये २.०-लिटर e:HEV स्ट्रॉंग हायब्रिड सिस्टम देण्यात आली आहे, जी १८४ PS ची ताकद आणि ३१५ Nm चा टॉर्क जनरेट करते. ही एसयूव्ही २२.७९ किमी/लिटरचा उत्तम मायलेज देईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
फीचर्स: या कारमध्ये ९-इंच टचस्क्रीन, १०.२५-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, १२-स्पीकर बोस ऑडिओ सिस्टम, ८ एअरबॅग्स आणि लेव्हल-२ ADAS सारखे सुरक्षेचे प्रगत फीचर्स मिळतील.
किंमत: याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹४५ लाख असण्याची शक्यता असून, बुकिंग्स आधीच सुरू झाल्या आहेत.
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३. नवीन जनरेशन टोयोटा हायलक्स
टोयोटा २८ जुलै रोजी आपली नवीन जनरेशन Hilux पिकअप ट्रक भारतात अधिकृतपणे लॉन्च करणार आहे.
लुक आणि डिझाइन: या नव्या पिकअप ट्रकला अधिक आक्रमक लुक देण्यात आला आहे. यात मोठी ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, नवीन बंपर आणि नवीन अलॉय व्हील्स मिळतील. इंटीरियरमध्ये ‘लँड क्रूझर’ मॉडेल्सवरून प्रेरित री-डिझाइन केलेले डॅशबोर्ड आणि मोठी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन पाहायला मिळेल.
इंजिन क्षमता: आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे मॉडेल ४८V माईल्ड-हायब्रिड डिझेल तंत्रज्ञानासह (२.८-लिटर टर्बो डिझेल) उपलब्ध आहे. भारतीय व्हेरियंटमध्येही हेच शक्तिशाली इंजिन दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.