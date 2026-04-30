‘फू-फू’ करणं पडलं महागात! Riyan Parag ला ‘स्वॅग’ नडला; BCCI ने केली ‘ही’ मोठी कारवाई

रियान परागवर बीसीसीआयची कारवाई
मॅच दरम्यान ई-सिगारेट मारण्याचा व्हिडिओ झाला व्हायरल
नेटकऱ्यांनी सोशल मिडियावर उठवली होती टीकेची झोड
BCCI at Riyan Parag: राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागचा ई-सिगारेट ओढताना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. तेव्हापासून रियान वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. आता त्याच्या या कृतीवर बीसीसीआयने कडक कारवाई केली आहे. पंजाब किंग्जविरुद्धच्या सामन्यात ड्रेसिंग रूममध्ये ई-सिगारेट ओढतानाचा त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर बीसीसीआयने त्याच्यावर कडक कारवाई केली आहे.
राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्ज यांच्यातील सामन्याच्या दुसऱ्या डावात, जेव्हा राजस्थानची टीम टार्गेटचा पाठलाग करत होती. त्यावेळेस कर्णधार रियान पराग ड्रेसिंग रूममध्ये बसून ‘व्हेपिंग’ करताना दिसला. हे दृश्य थेट प्रक्षेपणादरम्यान कॅमेऱ्यात कैद झाले आणि सोशल मीडियावर त्याचे व्हिडिओ वेगाने व्हायरल झाले. भारतात ई-सिगारेटवर बंदी असतानाही, एका जबाबदार खेळाडूने केलेल्या कृतीवर बीसीसीआयने कडक कारवाई केली आहे.
आयपीएलने रियान परागवर कारवाई केली आहे. रियान परागवर सामना शुल्काच्या 25 टक्के दंड लावण्यात आला आहे. खेळाडू आणि संघ अधिकारी यांच्यासाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या लेव्हल 1चा भंग केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. रियान परागला कलम 2.21 अंतर्गत दोषी धरण्यात आले आहे. हे कलम अशा वर्तनाशी संबंधित आहे ज्यामुळे क्रिकेट खेळाची बदनामी होते. दंडासोबतच परागच्या खात्यात एक डिमेरिट पॉईंट देखील जोडण्यात आला आहे.
