मुंबई इंडियन्ससमोर गुजरात जायंट्सचे आव्हान! MI ला पण बसणार का 200 व्होल्टचा धक्का? GG ला गुणतालिकेत पहिले स्थान मिळवण्याची संधी

Mumbai Indians vs Gujarat Giants : मंगळवारी येथे होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ च्या सामन्यात मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध गुजरात जायंट्स (GG) त्यांच्या विजयी घोडदौड सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, त्यांच्या फलंदाजीच्या कौशल्यावर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करेल. महिला प्रीमियर लीगमध्ये मुबंईचे दोन सामने झाले आहेत त्यामधील एक सामन्यात त्यांना विजय मिळाला आहे तर एक सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
जायंट्सकडे त्यांच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये दिसून आले आहे की, त्यांची फलंदाजी मजबूत आहे. गुजरात जायंट्सचा संघ या सिझनमध्ये कमालीच्या फार्ममध्ये आहे. संघाने दोन सामने खेळले आहेत हे दोन्ही सामन्यामध्ये त्यांनी विजय मिळवला त्याचबरोबर त्यांनी दोन्ही सामन्यांमध्ये २०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आणि विजय निश्चित केला. रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झालेल्या विजयामुळे त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढेल.
शेवटी आणखी एकदा बांग्लादेशने घालवली स्वत:चीच लाज…BCB चे खोटे केलं उघड! विश्वचषकाचे ठिकाण बदलण्यावर ICC चा नकार
या सामन्यामध्ये सोफी डेव्हिनने वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना ४२ चेंडूत ९५ धावा केल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या गोलंदाजांनी मजबूत बचाव केला. कर्णधार अॅशले गार्डनरने आघाडीवरून नेतृत्व केले आणि तिच्या मते, ती WPL च्या चौथ्या हंगामाची यापेक्षा चांगली सुरुवात करू शकत नव्हती. “मला असे वाटले की आम्ही (दिल्ली कॅपिटल्स) तो सामना चोरला. अशा प्रकारचे सामने खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवतात आणि त्यांना दाखवतात की आपण कोणत्याही परिस्थितीत जिंकू शकतो,” गार्डनर म्हणाले.
Gujarat face a familiar challenge, with 0–7 against Mumbai in TATA WPL. Will the Giants finally flip the record tonight? ⚔️✨#TATAWPL 👉 #MIvGG | TUE, 13th JAN, 6:30 PM pic.twitter.com/GKuiJL44aP — Star Sports (@StarSportsIndia) January 13, 2026
दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात काही धावा दिल्यानंतर, गुजरात जायंट्स गोलंदाजी विभागात अधिक निर्दयी होऊ इच्छित असेल. राजेश्वरी गायकवाड आणि काशवी गौतम सारख्या अनुभवी भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीवर गार्डनर देखील खूश होते. पहिला सामना गमावल्यानंतर मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या दुसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केला आणि तीच कामगिरी कायम ठेवण्याचा निर्धार केला जाईल. त्यांची सर्वात मोठी सामना जिंकणारी नॅट सायव्हर ब्रंट उत्तम फॉर्ममध्ये आहे, तर कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध चांगली कामगिरी केली, त्याने ४२ चेंडूत ७४ धावा केल्या.
हरमनप्रीत म्हणाली, “मला फलंदाजी करायला खूप मजा येत आहे आणि मी भारतीय संघाला याचे श्रेय देते. आमच्याकडे मजबूत फलंदाजी संघ आहे, ज्यामुळे आम्हाला मुक्तपणे फलंदाजी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. मला शेवटपर्यंत फलंदाजी करावी लागेल याची काळजी करण्याची गरज नाही आणि म्हणूनच कदाचित मी सध्या माझ्या फलंदाजीचा इतका आनंद घेत आहे.” सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल.