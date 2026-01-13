Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शेवटी आणखी एकदा बांग्लादेशने घालवली स्वत:चीच लाज…BCB चे खोटे केलं उघड! विश्वचषकाचे ठिकाण बदलण्यावर ICC चा नकार

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला योग्य उत्तर मिळाले आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही असे स्पष्ट केले आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:23 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Bangladesh T20 World Cup 2026 : सोमवारी, बांगलादेश सरकारच्या क्रीडा सल्लागाराने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, भारतीय भूमीवर खेळणाऱ्या बांगलादेशी खेळाडूंना धोका असल्याचे आयसीसीनेही मान्य केले आहे. तथापि, आयसीसीने आता २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाबाबत बांगलादेशचे खोटे उघड केले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला योग्य उत्तर मिळाले आहे. आयसीसीने म्हटले आहे की भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बांगलादेश बोर्डाने अलीकडेच आयसीसीला पत्र लिहून त्यांचे विश्वचषक सामने भारतातून हलविण्याची विनंती केली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव, बोर्डाने सामने दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्याची विनंती केली. भारतात आलेल्या आयसीसी सुरक्षा पथकाने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतला.

T20 World Cup 2026 साठी नेदरलँड्स संघ जाहीर, प्रसिद्ध खेळाडूंना संधी! स्कॉट एडवर्ड्स सांभाळणार संघाची कमान

स्पोर्ट्स टॅकच्या वृत्तानुसार, आढावा घेतल्यानंतर, सुरक्षा पथकाने भारतातील बांगलादेशी खेळाडूंना कोणताही धोका नसल्याचे नाकारले आहे. याचा अर्थ असा की बांगलादेशला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी पूर्व-निर्धारित ठिकाणी त्यांचे सामने खेळावे लागतील. सुरक्षेच्या कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद खेळाडूंची निवड किंवा वगळण्याची सूचना करत असल्याच्या अफवांनाही आयसीसीने फेटाळून लावले आहे. आयसीसीने बीसीसीआयवर पूर्ण विश्वासही व्यक्त केला आहे.

वाद कसा सुरू झाला?

खरं तर, बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर दररोज होणाऱ्या हल्ल्यांनंतर, भारतात बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्याची मागणी होत होती. त्यानंतर, बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सना मुस्तफिजूरला संघातून काढून टाकण्यास सांगितले. मुस्तफिजूरला केकेआरमधून काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड खूप नाराज झाले. त्यांनी ताबडतोब आयसीसीला पत्र लिहून २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचे ठिकाण बदलण्याची मागणी केली. बांगलादेशने म्हटले की त्यांच्या खेळाडूंना भारतीय भूमीवर धोका आहे.

भारतातील स्पर्धेसाठी एकूण सुरक्षा जोखीम कमी ते मध्यम अशी मूल्यांकन करण्यात आली आहे, जी जागतिक स्तरावरील अनेक प्रमुख क्रीडा स्पर्धांशी सुसंगत आहे. या मूल्यांकनांमध्ये बांगलादेश संघ, संघ अधिकारी किंवा भारतातील सामन्यांच्या ठिकाणांना कोणताही विशिष्ट किंवा थेट धोका आढळलेला नाही. व्यावसायिक सल्ल्यानुसार, कोलकाता आणि मुंबई येथे बांगलादेशच्या नियोजित सामन्यांशी संबंधित धोका कमी ते मध्यम अशी मूल्यांकन करण्यात आला आहे आणि असे कोणतेही संकेत नाहीत की स्थापित सुरक्षा नियोजन आणि शमन उपायांद्वारे हे धोके प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले जाऊ शकत नाहीत.

काही माध्यमांच्या वृत्तांतून आकस्मिक नियोजनाला खरा धोका म्हणून चुकीचे सादर केले गेले आहे, जे खरे नाही. अशा परिस्थितीचे नियोजन ही तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सर्व संभाव्य परिस्थितींचा विचार करण्यासाठी नियमित प्रक्रियेचा एक भाग आहे. व्यावसायिक सुरक्षा मूल्यांकनांमध्ये व्यापक काल्पनिक परिस्थितींना मानक पद्धती म्हणून मानले जाते. हे परिस्थिती तथ्यात्मक विधाने, निर्देश किंवा अपेक्षा नाहीत किंवा ते संघ निवड, समर्थक वर्तन किंवा देशांतर्गत राजकीय प्रक्रियांबाबत आयसीसीने निश्चित केलेल्या अटींचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

