  Australia Squad Announced For T20 World Cup Sophie Molineux Takes Over Captaincy

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाने 2026 महिला टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. सोफी मोलिनक्सकडे नेतृत्व असून डार्सी ब्राउनला डच्चू देण्यात आला आहे. पहा पूर्ण वेळापत्रक आणि संघ.

Updated On: May 13, 2026 | 11:39 AM
टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा (Photo Credit- X)

ICC Women’s T20 World Cup 2026: इंग्लंड आणि वेल्समध्ये रंगणाऱ्या आगामी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 साठी गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाने आपल्या १५ सदस्यीय बलाढ्य संघाची घोषणा केली आहे. १२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या महाकुंभासाठी ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व अष्टपैलू खेळाडू सोफी मोलिनक्स (Sophie Molineux) कडे सोपवण्यात आले आहे. या निवडीत काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले असून युवा रक्ताला अधिक संधी देण्यात आली आहे.

अनुभवी डार्सी ब्राउन संघाबाहेर; 20 वर्षीय लूसी हॅमिल्टनला संधी

या संघ निवडीतील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे अनुभवी वेगवान गोलंदाज डार्सी ब्राउनला वगळण्यात आले आहे. ब्राउनने 41 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 34 विकेट्स घेतल्या आहेत. तिच्या जागी 20 वर्षीय लूसी हॅमिल्टनचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. हॅमिल्टनकडे जरी आंतरराष्ट्रीय टी-20 चा अनुभव कमी असला, तरी तिने 19 वर्षांखालील विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले आहे.

अनुभव आणि तरुणाईचा संगम

ऑस्ट्रेलियन संघात एलिस पेरी, बेथ मूनी, ॲश गार्डनर आणि मेगन शट यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंचा समावेश आहे, ज्या कोणत्याही क्षणी सामन्याचे पारडे फिरवण्याची क्षमता ठेवतात. तसेच, जॉर्जिया वोल ही 22 वर्षीय खेळाडू आपला पहिला टी-20 विश्वचषक खेळण्यासाठी सज्ज आहे. सोफी मोलिनक्सच्या नेतृत्वाखालील या संघात अनुभवी अष्टपैलू खेळाडूंची मोठी फळी आहे.

एलिस पेरी रचणार इतिहास

ऑस्ट्रेलियाची महान अष्टपैलू खेळाडू एलिस पेरी या विश्वचषकात 50 सामने पूर्ण करण्याच्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर आहे. 2009 पासून प्रत्येक टी-20 विश्वचषकात खेळणारी पेरी असा पराक्रम करणारी जगातील पहिली क्रिकेटपटू ठरू शकते.

विश्वचषकासाठी निवडलेला ऑस्ट्रेलियन संघ:

सोफी मोलिनक्स (कर्णधार), निकोला केरी, ॲश गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हॅमिल्टन, ग्रेसी हॅरिस, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मॅकग्रा, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, ॲनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वोल आणि जॉर्जिया वारेहम.

ट्रॅव्हलिंग रिझर्व्ह: ताहलिया विल्सन (यष्टीरक्षक).

विश्वचषक 2026: ऑस्ट्रेलियाचे वेळापत्रक

ऑस्ट्रेलियन संघ आपली मोहीम १३ जूनपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू करेल. विशेष म्हणजे, २८ जून रोजी ‘लॉर्ड्स’च्या ऐतिहासिक मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात हाय-व्होल्टेज सामना रंगणार आहे.

  • 13 जून: विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (दुपारी 2:30 वा.)
  • 17 जून: विरुद्ध बांगलादेश (सकाळी 10:30 वा.)
  • 20 जून: विरुद्ध नेदरलँड्स (सकाळी 10:30 वा.)
  • 23 जून: विरुद्ध पाकिस्तान (संध्याकाळी 6:30 वा.)
  • 28 जून: विरुद्ध भारत (दुपारी 2:30 वा.)

Published On: May 13, 2026 | 11:39 AM

