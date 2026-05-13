Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

या संघ निवडीतील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे अनुभवी वेगवान गोलंदाज डार्सी ब्राउनला वगळण्यात आले आहे. ब्राउनने 41 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 34 विकेट्स घेतल्या आहेत. तिच्या जागी 20 वर्षीय लूसी हॅमिल्टनचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. हॅमिल्टनकडे जरी आंतरराष्ट्रीय टी-20 चा अनुभव कमी असला, तरी तिने 19 वर्षांखालील विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले आहे.
ऑस्ट्रेलियन संघात एलिस पेरी, बेथ मूनी, ॲश गार्डनर आणि मेगन शट यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंचा समावेश आहे, ज्या कोणत्याही क्षणी सामन्याचे पारडे फिरवण्याची क्षमता ठेवतात. तसेच, जॉर्जिया वोल ही 22 वर्षीय खेळाडू आपला पहिला टी-20 विश्वचषक खेळण्यासाठी सज्ज आहे. सोफी मोलिनक्सच्या नेतृत्वाखालील या संघात अनुभवी अष्टपैलू खेळाडूंची मोठी फळी आहे.
Our Aussie women ready to take on the
world in England and Wales next month! 💪#T20WorldCup @AusWomenCricket pic.twitter.com/pBpNQCmagY — Cricket Australia (@CricketAus) May 12, 2026
ऑस्ट्रेलियाची महान अष्टपैलू खेळाडू एलिस पेरी या विश्वचषकात 50 सामने पूर्ण करण्याच्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर आहे. 2009 पासून प्रत्येक टी-20 विश्वचषकात खेळणारी पेरी असा पराक्रम करणारी जगातील पहिली क्रिकेटपटू ठरू शकते.
सोफी मोलिनक्स (कर्णधार), निकोला केरी, ॲश गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हॅमिल्टन, ग्रेसी हॅरिस, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मॅकग्रा, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, ॲनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वोल आणि जॉर्जिया वारेहम.
ट्रॅव्हलिंग रिझर्व्ह: ताहलिया विल्सन (यष्टीरक्षक).
ऑस्ट्रेलियन संघ आपली मोहीम १३ जूनपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू करेल. विशेष म्हणजे, २८ जून रोजी ‘लॉर्ड्स’च्या ऐतिहासिक मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात हाय-व्होल्टेज सामना रंगणार आहे.
