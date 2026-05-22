IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

महेंद्रसिंह धोनीने यंदा एकही सामना खेळला नाही
आयपीएल 2027 मध्ये धोनी खेळणार की नाही याची उत्सुकता
दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून झाला बाहेर
MS Dhoni in IPL 2026: आयपीएल 2026 चा थरार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. या आठवड्यात साखळी सामने संपणार आहेत. पुढील आठवड्यात प्ले ऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. यंदाच्या हंगामात (IPL 2026) अनेक नवनवीन रेकॉर्ड झाले आहेत. त्यात यंदा 18 वर्षांची एक परंपर मोडली गेली असल्याचे समोर आले आहे.
आयपीएल २०२६ च्या साखळी फेरीतील आपल्या शेवटच्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना गुजरातविरुद्ध झाला आहे. चेन्नईचा या सामन्यात पराभव झाला आहे. कालच्या शेवटच्या सामन्यात देखील धोनी खेळू शकला नाही. आयपीएलच्या 18 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धोनी संपूर्ण साखळी सामन्यांमध्ये खेळू शकला नाही.
2008 मध्ये आयपीएलची सुरूवात झाली होती. 2008 पासून प्रत्येक हंगामात महेंद्रसिंह धोनी खेळला आहे. काही सामने खेळला नसला तरी स्पर्धेत किमान सामने तरी तो खेळला आहे. धोनी आतापर्यंत चेन्नई आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्ससाठी खेळला आहे. मात्र यंदाच्या सीझन चेन्नई संघासाठी आणि चाहत्यांसाठी निराशाजनक ठरला आहे.
यंदाच्या हंगामात महेंद्रसिंह धोनी दुखापतीमुळे चेन्नईच्या संघाकडून एकही सामना खेळू शकला नाही. धोनीची उणीव चेन्नईला प्रत्येक सामन्यात जाणवत होती. धोनीच्या अनुपस्थितीचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही दिसून आला. अंगठ्याला दुखापत झाल्यामुळे धोनी गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात देखील खेळू शकला नाही. या सामन्यात चेन्नईचा 89 रन्सने पराभव झाला.
महेंद्रसिंह धोनी आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. कालच्या महत्वाच्या सामन्यात देखील तो अंगठ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. चेन्नईच्या संघाला त्याची उणीव जाणवली आहे. कालच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 89 रन्सचे चेन्नईचा पराभव केला आहे. त्यामुळे चेन्नईचा संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर पडला आहे.
काय म्हणाला ऋतुराज गायकवाड?
या वर्षी एमएस धोनी संघात नसल्याने आम्हाला त्रास झाला. त्याची उणीव सतत जाणवत होती. धोनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खेळण्यासाठी येतो तेव्हा सामन्याची दिशा बदलून जाते. मात्र पुढील वर्षी धोनी खेळणार की नाही हे मला आणि चाहत्यांना पुढील वर्षीच कळू शकेल. पुढील सीझनबाबत आताच काही सांगणे शक्य होणार नाही.