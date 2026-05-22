Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ms Dhoni Did Not Play In Ipl 2026 Season Break 18 Years Record Csk Latest Updates

IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

महेंद्रसिंह धोनी दुखापतीमुळे चेन्नईच्या संघाकडून एकही सामना खेळू शकला नाही. धोनीची उणीव चेन्नईला प्रत्येक सामन्यात जाणवत होती. धोनीच्या अनुपस्थितीचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही दिसून आला. 

Updated On: May 22, 2026 | 05:39 PM
IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

एम. एस. धोनीने मोडला 18 वर्षांचा रेकॉर्ड (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

महेंद्रसिंह धोनीने यंदा एकही सामना खेळला नाही
आयपीएल 2027 मध्ये धोनी खेळणार की नाही याची उत्सुकता 
दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून झाला बाहेर

MS Dhoni in IPL 2026: आयपीएल 2026 चा थरार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. या आठवड्यात साखळी सामने संपणार आहेत. पुढील आठवड्यात प्ले ऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. यंदाच्या हंगामात (IPL 2026) अनेक नवनवीन रेकॉर्ड झाले आहेत. त्यात यंदा 18 वर्षांची एक परंपर मोडली गेली असल्याचे समोर आले आहे.

आयपीएल २०२६ च्या साखळी फेरीतील आपल्या शेवटच्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना गुजरातविरुद्ध झाला आहे. चेन्नईचा या सामन्यात पराभव झाला आहे. कालच्या शेवटच्या सामन्यात देखील धोनी खेळू शकला नाही. आयपीएलच्या 18 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धोनी संपूर्ण साखळी सामन्यांमध्ये खेळू शकला नाही.

2008 मध्ये आयपीएलची सुरूवात झाली होती. 2008 पासून प्रत्येक हंगामात महेंद्रसिंह धोनी खेळला आहे. काही सामने खेळला नसला तरी स्पर्धेत किमान सामने तरी तो खेळला आहे. धोनी आतापर्यंत चेन्नई आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्ससाठी खेळला आहे. मात्र यंदाच्या सीझन चेन्नई संघासाठी आणि चाहत्यांसाठी निराशाजनक ठरला आहे.

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

यंदाच्या हंगामात महेंद्रसिंह धोनी दुखापतीमुळे चेन्नईच्या संघाकडून एकही सामना खेळू शकला नाही. धोनीची उणीव चेन्नईला प्रत्येक सामन्यात जाणवत होती. धोनीच्या अनुपस्थितीचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही दिसून आला. अंगठ्याला दुखापत झाल्यामुळे धोनी गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात देखील खेळू शकला नाही. या सामन्यात चेन्नईचा 89 रन्सने पराभव झाला.

MS Dhoni निवृत्ती घेणार?

महेंद्रसिंह धोनी आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. कालच्या महत्वाच्या सामन्यात देखील तो अंगठ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. चेन्नईच्या संघाला त्याची उणीव जाणवली आहे. कालच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 89 रन्सचे चेन्नईचा पराभव केला आहे. त्यामुळे चेन्नईचा संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर पडला आहे.

CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

काय म्हणाला ऋतुराज गायकवाड? 

या वर्षी एमएस धोनी संघात नसल्याने आम्हाला त्रास झाला. त्याची उणीव सतत जाणवत होती. धोनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खेळण्यासाठी येतो तेव्हा सामन्याची दिशा बदलून जाते. मात्र पुढील वर्षी धोनी खेळणार की नाही हे मला आणि चाहत्यांना पुढील वर्षीच कळू शकेल. पुढील सीझनबाबत आताच काही सांगणे शक्य होणार नाही.

 

Web Title: Ms dhoni did not play in ipl 2026 season break 18 years record csk latest updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 05:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भयानक वादळ! IPL 2026 मध्ये रन्सचा पाऊस पडणार; SRH ला टॉप 2 मध्ये जाण्यासाठी थेट…
1

भयानक वादळ! IPL 2026 मध्ये रन्सचा पाऊस पडणार; SRH ला टॉप 2 मध्ये जाण्यासाठी थेट…

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…
2

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या
3

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट
4

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

IPL 2026: मैदानात न उतरताही ‘थाला’चाच जलवा; MS Dhoni ने मोडली 18 वर्षांची परंपरा

May 22, 2026 | 05:39 PM
एप्सटिन फाईलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव म्हणून प्रत्येक देश त्यांच्यावर दबाव टाकतोय, प्रकाश आंबेडकर यांच्या विधानाने खळबळ

एप्सटिन फाईलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव म्हणून प्रत्येक देश त्यांच्यावर दबाव टाकतोय, प्रकाश आंबेडकर यांच्या विधानाने खळबळ

May 22, 2026 | 05:37 PM
Summer Vacation 2026: मोबाईलवर वेळ वाया घालवू नका! सुट्ट्यांचा असा करा स्मार्ट वापर; भविष्यात होईल मोठा फायदा

Summer Vacation 2026: मोबाईलवर वेळ वाया घालवू नका! सुट्ट्यांचा असा करा स्मार्ट वापर; भविष्यात होईल मोठा फायदा

May 22, 2026 | 05:29 PM
Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

May 22, 2026 | 05:15 PM
‘पीएमआरडीए’चा वाहतूककोंडीवर सर्जिकल स्ट्राईक; 45 कोटी खर्चून 17 चौकांचा होणार कायापालट

‘पीएमआरडीए’चा वाहतूककोंडीवर सर्जिकल स्ट्राईक; 45 कोटी खर्चून 17 चौकांचा होणार कायापालट

May 22, 2026 | 05:12 PM
हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

May 22, 2026 | 05:09 PM
Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

May 22, 2026 | 05:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM