MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

या वर्षी एमएस धोनी संघात नसल्याने आम्हाला त्रास झाला. त्याची उणीव सतत जाणवत होती. धोनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खेळण्यासाठी येतो तेव्हा सामन्याची दिशा बदलून जाते, असे ऋतुराज गायकवाडने म्हटले.

Updated On: May 22, 2026 | 03:44 PM
महेंद्रसिंह धोनी आयपीएल खेळणार का? (फोटो- सोशल मिडिया)

2027 मध्ये धोनी आयपीएल खेळण्याची शक्यता 
चेन्नई सुपर किंग्ज यंदा प्ले ऑफच्या बाहेर 
चेन्नईने आतापर्यंत 5 वेळा जिंकले विजेतेपद

Tata IPL 2026: यंदाच्या आयपीएलच्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्ज प्ले ऑफ शर्यतीमधून बाहेर पडली आहे. काल झालेल्या गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्जचा 89 रन्सने दारुण पराभव झाला. यंदा ऋतुराज गायकवाड चेन्नईचे नेतृत्व करत होता. मात्र यंदा चाहत्यांची निराशा झाली. महेंद्र सिंह धोनी दुखापतीमुळे एकही सामना खेळू शकला नाही. मात्र आता ऋतुराजने धोनी 2027 मध्ये खेळणार की नाही त्यावर भाष्य केले आहे.

काय म्हणाला ऋतुराज गायकवाड? 

या वर्षी एमएस धोनी संघात नसल्याने आम्हाला त्रास झाला. त्याची उणीव सतत जाणवत होती. धोनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खेळण्यासाठी येतो तेव्हा सामन्याची दिशा बदलून जाते. मात्र पुढील वर्षी धोनी खेळणार की नाही हे मला आणि चाहत्यांना पुढील वर्षीच कळू शकेल. पुढील सीझनबाबत आताच काही सांगणे शक्य होणार नाही.

या वर्षी महेंद्रसिंह धोनी आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. कालच्या महत्वाच्या सामन्यात देखील तो अंगठ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. चेन्नईच्या संघाला त्याची उणीव जाणवली आहे. कालच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 89 रन्सचे चेन्नईचा पराभव केला आहे. त्यामुळे चेन्नईचा संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर पडला आहे.

गुजरात टायटन्सकडून झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून अधिकृतपणे बाहेर पडली आहे. या पराभवातून संपूर्ण संघ सावरण्याआधी त्यांना चेन्नईला आणखी एक धक्का बसला आहे. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यानंतर, बीसीसीआयने कठोर कारवाई करत चेन्नई सुपर किंग्सच्या कर्णधारासह संपूर्ण संघाला २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या सामन्यात संघाने स्लो ओव्हर रेटचा नियम मोडल्यामुळे ही शिक्षा देण्यात आली.

IPL 2026 : ऋतुराज गायकवाडला कर्णधारपदावरून हटवा, संजू सॅमसनला द्या जबाबदारी; CSK कडे माजी क्रिकेटरची मागणी

आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडच्या संघाने निर्धारित वेळेत ओव्हर पूर्ण केली नाहीत. या हंगामातील संघाचा हा दुसरा स्लो ओव्हर रेट टाकण्याचा गुन्हा होता, त्यामुळे कर्णधाराला २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. संघातील ११ खेळाडू आणि इम्पॅक्ट प्लेयर्ससह उर्वरित खेळाडूंना ६ लाख रुपये किंवा त्यांच्या सामना शुल्काच्या २५ टक्के, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तो दंड आकारला जाईल.’

Get Latest Marathi News, Maharashtra News and Marathi News from Politics, Election News, Sports News, Entertainment News, Business News and Religion News only on Navarashtra.com

May 22, 2026 | 03:41 PM
शिरसाटांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून हसन मुश्रीफ भडकले, थेट उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे करणार तक्रार; शिरसाटांनीही केला पलटवार

शिरसाटांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून हसन मुश्रीफ भडकले, थेट उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे करणार तक्रार; शिरसाटांनीही केला पलटवार

May 22, 2026 | 03:38 PM
राज्यस्तरीय फायरिंग प्रशिक्षणात बुलढाणा पोलिसांचा दबदबा! विकास तिडके यांनी पटकावली ३ पदके

राज्यस्तरीय फायरिंग प्रशिक्षणात बुलढाणा पोलिसांचा दबदबा! विकास तिडके यांनी पटकावली ३ पदके

May 22, 2026 | 03:37 PM
‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

May 22, 2026 | 03:30 PM
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

May 22, 2026 | 03:30 PM
India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

May 22, 2026 | 03:23 PM
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM

