RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

Rajat Patidar Comeback In RCB vs SRH: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुचा कर्णधार रजत पाटीदार दुखापतीमुळे संघाबाहेर होता. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात पाटीदार खेळणार की नाही यावर आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 02:20 PM
photo- social media
  • रजत पाटीदार कमबॅकसाठी सज्ज?
  • अपडेट आली समोर
  • आरसीबी प्लेऑफच्या रेसमध्ये अव्वल
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संघाचा मागील सामना पंजाब किंग्सविरुद्ध झाला होता. त्या सामन्यात रजत पाटीदार दुखापतीमुळे बाहेर होता. त्याच्या अनुपस्थितीत जितेश शर्माकडे संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. मीडिया वृत्तानुसार, सामन्यादरम्यान पाटीदारच्या हेल्मेटला जोरात चेंडू लागला. यामुळेच पाटीदार पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो मैदानात उतरला नाही. पाटीदारने शेवटचा सामना १३ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळला होता. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी कर्णधार रजत पाटीदार खेळणार की नाही याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. संघाचे क्रिकेट संचालक, मो बोबत यांनी त्याच्या कमबॅकबाबतच्या प्रश्नांवर उत्तर दिले आहे.

रजत पाटीदार कमबॅकसाठी सज्ज

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचे क्रिकेट संचालक मो बोबत यांनी सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) विरुद्धच्या लीग स्टेज सामन्यासाठी कर्णधार रजत पाटीदारच्या उपलब्ध असल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले, “रजत आता पूर्णपणे फिट आहे. आम्ही त्याच्या बाबतीत खूप सावधगिरी बाळगली आणि कोणतीही जोखीम घेतली नाही. आम्ही त्याला बरे होण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी आणखी थोडा वेळ देण्याचा विचार केला होता, पण तो आता प्रॅक्टिस करत आहे आणि खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.’ प्लेऑफपूर्वी कर्णधाराचे पुनरागमन हे आरसीबी साठी मोठे बूस्ट मानले जात आहे. तसेच, आरसीबीच्या चाहत्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.

या हंगामात पाटीदारची कामगिरी

रजत पाटीदारने या हंगामात १२ सामने खेळले असून, ११ डावांमध्ये १९२.५७ च्या स्ट्राइक रेटने ३३७ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने तीन अर्धशतके झळकावली असून, त्याची सर्वोच्च धावसंख्या ६३ आहे.

आरसीबी प्लेऑफच्या रेसमध्ये अव्वल

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघासाठी यंदाचा हंगाम शानदार राहिला आहे. आरसीबी या हंगामात प्लेऑफमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ सध्या १८ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. संघाचा लीग स्टेज फेरीतील फक्त एक सामना शिल्लक आहे. या अंतिम सामन्यात विजय मिळवल्यास संघ २० गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. फक्त आरसीबीकडेच २० गुणांपर्यंत पोहोचण्याची संधी आहे. त्यामुळे आजचा सामना आरसीबीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. आरसीबी गुणतालिकेत आपले अव्वल स्थान मजबूत करण्यासाठी मैदानात उतरेल. तर, दुसरीकडे सनरायझर्स हैदराबाद देखील मजबूत फॉर्ममध्ये असल्याने सामना रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 22, 2026 | 02:20 PM

