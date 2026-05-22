Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Rcb Vs Srh Ipl 2026 Match Preview Pitch Report Playing Xi Marathi Cricket News

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

RCB vs SRH Pitch Report: आयपीएलमध्ये आज आरसीबी आणि हैदराबाद यांच्यात महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज आणि संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

Updated On: May 22, 2026 | 03:36 PM
photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
  • हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना
  • टॉप- २ साठी लढत
  • कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११
आयपीएल २०२६ मध्ये आज गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात हायव्होटेज सामना रंगणार आहे. हैदराबाद येथील राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियमवर हा महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना साखळी फेरीतील ६७ वा सामना आहे. प्लेऑफच्या दृष्टीने दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. आरसीबी आणि एसआरएच दोन्हीही संघानी प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. परंतु, टॉप-२ मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आज दोन्ही संघ पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरतील. या सामन्यात कशी असेल खेळपट्टी अन संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

RCB vs SRH पिच रिपोर्ट

हा सामना खेळपट्टी क्रमांक २ वर खेळला जाईल. ही हाय- स्कोरिंग खेळपट्टी असल्याने या मैदानावर मोठ्या धावसंख्या सातत्याने पाहायला मिळाल्या आहेत. या खेळपट्टीवर मागील काही सामन्यांमध्ये मोठे स्कोअर झाले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २४२ धावा तर पंजाब किंग्सविरुद्ध २३४ धावा उभारल्या होत्या आणि हा सामना जिंकला होता. या दोन्ही सामन्यांमध्ये हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली होती. दुसऱ्या डावात काही प्रमाणात दव पडत असले तरी मोठा स्कोअर उभारल्यास त्याला डिफेंड करणे शक्य आहे. यामुळे नाणेफेक जिंकून कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

राजीव गांधी स्टेडियमची खेळपट्टी गोलंदाच्या तुलनेत फलंदाजांसाठी फायदेशीर मानली जाते. चेंडू सरळ बॅटवर येत असल्यामुळे चौकार-षटकारांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा सामना एकदा हाय-स्कोरिंग होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. हैदराबादमध्ये सामन्यावेळी वातावरण उष्ण राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अत्यंत कमी असून संपूर्ण २०-२० ओव्हरचा सामना होण्याची अपेक्षा आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

हैदराबाद आणि बंगळूरु यांच्यात एकूण २६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी हैदराबादने १४ सामने जिंकले आहेत तर, बंगळूरुने १२ सामने जिंकले आहेत.

टॉप -२ साठी भिडणार

जर आरसीबीने (RCB) एसआरएचला हरवले, तर त्यांचे गुणतालिकेत अव्वल स्थान निश्चित होईल आणि त्यांना आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरण्याच्या दोन संधी मिळतील. दुसरीकडे, जर एसआरएचने (SRH) आरसीबीला हरवले, तर ते देखील आरसीबीप्रमाणेच १८ गुणांवर पोहोचतील. परंतु, गुणतालिकेत टॉप -२ मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी चांगल्या नेट रन रेटची आवश्यकता असेल.

संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

सनरायझर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसेन, प्रफुल हिंगे

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा

CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

Web Title: Rcb vs srh ipl 2026 match preview pitch report playing xi marathi cricket news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट
1

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड
2

CSK vs GT: आधी लाजिरवाणा पराभव नंतर कारवाई; चेन्नईला दुहेरी धक्का, BCCI ने ठोठावला दंड

CSK Vs GT Live: प्ले-ऑफची रेस! चेन्नईचे ‘किंग्ज’ आउट; राशीद-सिराजमुळे गुजरातचा भव्य विजय
3

CSK Vs GT Live: प्ले-ऑफची रेस! चेन्नईचे ‘किंग्ज’ आउट; राशीद-सिराजमुळे गुजरातचा भव्य विजय

IPL 2026 मध्ये GT चा राडा! प्रिन्स आणि Sai Sudarshan ने ‘किंग्ज’ला फटकावलं; दिले 230 रन्सचे टार्गेट
4

IPL 2026 मध्ये GT चा राडा! प्रिन्स आणि Sai Sudarshan ने ‘किंग्ज’ला फटकावलं; दिले 230 रन्सचे टार्गेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 22, 2026 | 03:34 PM
‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल 

May 22, 2026 | 03:30 PM
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

May 22, 2026 | 03:30 PM
India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

May 22, 2026 | 03:23 PM
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM
निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

May 22, 2026 | 03:18 PM
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM