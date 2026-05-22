RCB vs SRH: हैदराबादमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना, टॉप- २ साठी लढत; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट
हा सामना खेळपट्टी क्रमांक २ वर खेळला जाईल. ही हाय- स्कोरिंग खेळपट्टी असल्याने या मैदानावर मोठ्या धावसंख्या सातत्याने पाहायला मिळाल्या आहेत. या खेळपट्टीवर मागील काही सामन्यांमध्ये मोठे स्कोअर झाले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २४२ धावा तर पंजाब किंग्सविरुद्ध २३४ धावा उभारल्या होत्या आणि हा सामना जिंकला होता. या दोन्ही सामन्यांमध्ये हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली होती. दुसऱ्या डावात काही प्रमाणात दव पडत असले तरी मोठा स्कोअर उभारल्यास त्याला डिफेंड करणे शक्य आहे. यामुळे नाणेफेक जिंकून कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
राजीव गांधी स्टेडियमची खेळपट्टी गोलंदाच्या तुलनेत फलंदाजांसाठी फायदेशीर मानली जाते. चेंडू सरळ बॅटवर येत असल्यामुळे चौकार-षटकारांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा सामना एकदा हाय-स्कोरिंग होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. हैदराबादमध्ये सामन्यावेळी वातावरण उष्ण राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अत्यंत कमी असून संपूर्ण २०-२० ओव्हरचा सामना होण्याची अपेक्षा आहे.
हैदराबाद आणि बंगळूरु यांच्यात एकूण २६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी हैदराबादने १४ सामने जिंकले आहेत तर, बंगळूरुने १२ सामने जिंकले आहेत.
जर आरसीबीने (RCB) एसआरएचला हरवले, तर त्यांचे गुणतालिकेत अव्वल स्थान निश्चित होईल आणि त्यांना आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरण्याच्या दोन संधी मिळतील. दुसरीकडे, जर एसआरएचने (SRH) आरसीबीला हरवले, तर ते देखील आरसीबीप्रमाणेच १८ गुणांवर पोहोचतील. परंतु, गुणतालिकेत टॉप -२ मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी चांगल्या नेट रन रेटची आवश्यकता असेल.
सनरायझर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसेन, प्रफुल हिंगे
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा
