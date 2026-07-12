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IND W vs ENG W Test: लॉर्ड्सवर क्रांती गौडने रचला इतिहास! अशी कामगिरी करणारी जगातील पहिली महिला क्रिकेटपटू

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:26 PM IST
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सारांश

Kranti Gaud 1st Player To Take 5-Wicket Haul In Women's Test At Lord's: भारतीय महिला संघाची वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडने लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी पाच विकेट घेत इतिहास रचला आणि ओनर्स बोर्डवर स्थान मिळवणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरली.

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विस्तार
  • लॉर्ड्सवर क्रांती गौडने रचला इतिहास
  • घातक गोलंदाजीने मोडले इंग्लंडचे कंबरडे
  • अशी कामगिरी करणारी जगातील पहिली महिला क्रिकेटपटू
भारतीय महिला संघ सध्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर आहे. लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर यजमान संघाविरुद्ध एकमेव कसोटी मालिका सामना खेळला जात आहे. लॉर्ड्स कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी २२ वर्षीय भारतीय महिला वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडची दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या डावात १७ षटके गोलंदाजी करत पाच विकेट्स घेतले. इंग्लंडचा पहिला डाव १७० धावांवर संपुष्टात आणण्यात तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली. यासह, क्रांती गौड लॉर्ड्सवर पाच विकेट्स घेणारी महिला क्रिकेटच्या इतिहासातील पहिली गोलंदाज ठरली. याशिवाय लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्डमध्ये स्थान मिळवणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे.

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क्रांती गौडने इतिहास रचला

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामन्यात क्रांती गौडने इतिहास रचला. दिवसअखेरपर्यंत इंग्लंड महिला संघाचीही एक विकेट पडली होती. दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडच्या फलंदाजांना क्रांती गौडच्या गोलंदाजीसमोर संघर्ष करावा लागला. क्रांती गौड महिला क्रिकेटमध्ये कसोटी सामन्यात पाच विकेट्स घेणारी पहिली गोलंदाज ठरली आहे. तिने १७ षटकांत ३७ धावा देत पाच विकेट्स घेतले. क्रांतीने माया बाउचर, टॅमी ब्यूमोंट, नॅट सायव्हर ब्रंट, एलिस कॅप्सी आणि लॉरेन बेल यांचे विकेट्स घेतले.

क्रांती गौरने झुलन गोस्वामीचा विक्रमही मोडला

इंग्लंडविरुद्ध पाच विकेट्स घेऊन, क्रांतीने माजी भारतीय क्रिकेट दिग्गज आणि यशस्वी गोलंदाज झूलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला. २२ वर्षे आणि २२५ दिवसांची असताना, क्रांती कसोटी क्रिकेटमध्ये पाच विकेट्स घेणारी सर्वात तरुण भारतीय महिला वेगवान गोलंदाज ठरली. झूलनने २००५ मध्ये नवी दिल्लीच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध पाच विकेट्स घेतले होते.

लॉर्ड्स कसोटीत टीम इंडिया आघाडीवर

इंग्लंड महिला संघाविरुद्ध लॉर्ड्सवर झालेल्या कसोटी सामन्यात, भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपण्यापूर्वीच भारताचा पहिला डाव २८५ धावांवर संपुष्टात आला. भारताने पहिल्या डावात २८५ धावा केल्या. भारतासाठी स्मृती मंधाना ८३, हरमनप्रीत कौर ५८ आणि दीप्ती शर्मा ५७ यांनी अर्धशतके झळकावली. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा संघ १७० धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळे भारताला पहिल्या डावात ११५ धावांची मोठी आघाडी मिळाली.

दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा टीम इंडियाने आपल्या दुसऱ्या डावात एक विकेट गमावून १५४ धावा केल्या. टीम इंडियाची एकूण आघाडी आता २६९ धावांची झाली आहे. अशा परिस्थितीत, तिसऱ्या दिवशी आपली आघाडी ३०० धावांच्या पुढे नेण्याचा आणि इंग्लंडला पुनरागमनाची कोणतीही संधी नाकारण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

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Web Title: Kranti gaud take test 5 wickets at lords name on honours board ind w vs eng w

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:26 PM

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