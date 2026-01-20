U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारत आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या सुपर सिक्स संघामधील एक आहे, तर पाकिस्तानला अद्याप सुपर सिक्स टप्प्यात प्रवेश मिळालेला नाही. अंडर-१९ विश्वचषकात, फक्त सहा नाही तर १२ संघ सुपर सिक्स टप्प्यात पोहोचतात.

Updated On: Jan 20, 2026 | 11:55 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या सुपर सिक्स टप्प्यात पोहोचणाऱ्या चार संघांची घोषणा करण्यात आली आहे. भारत त्यापैकी एक आहे, तर पाकिस्तानला अद्याप सुपर सिक्स टप्प्यात प्रवेश मिळालेला नाही. अंडर-१९ विश्वचषकात, फक्त सहा नाही तर १२ संघ सुपर सिक्स टप्प्यात पोहोचतात. एका प्रकारे, याला डबल सुपर सिक्स म्हणता येईल. ही कथा संपूर्ण स्वरूपाचे तसेच सुपर सिक्स टप्प्यात पात्र ठरलेल्या संघांचे स्पष्टीकरण देईल. वास्तविक, आयसीसी पुरुष १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक २०२६ प्रत्येकी ४ च्या १६ गटांमध्ये विभागण्यात आला आहे.

गट अ मध्ये श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि जपान यांचा समावेश आहे. या गटातून पहिले दोन सामने जिंकून श्रीलंकेने सुपर ६ मध्ये प्रवेश केला आहे. गट ब मध्ये टीम इंडिया, न्यूझीलंड, अमेरिका आणि बांगलादेश यांचा समावेश आहे. या गटातून भारतीय संघ सुपर ६ मध्ये पोहोचला आहे. गट क बद्दल बोलायचे झाले तर, त्यात इंग्लंड, पाकिस्तान, स्कॉटलंड आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. इंग्लंड संघ या गटातून पुढे गेला आहे. गट ड मध्ये अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि टांझानिया यांचा समावेश आहे. यापैकी अफगाणिस्तान संघ सुपर ६ मध्ये पोहोचला आहे.

प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ सुपर ६ मध्ये जातील, जिथे दोन गट तयार केले जातील. प्रत्येकी एक गट अ आणि ड असेल आणि दुसरा गट ब आणि क असेल. प्रत्येक गटातील चौथ्या क्रमांकाचे संघ स्पर्धेतून बाहेर पडतील, परंतु त्यांना प्रत्येकी एक सामना खेळण्याची संधी दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांचे स्थान निश्चित होईल.

उदाहरणार्थ, सुपर ६ टप्प्यात, गट अ मधील अव्वल संघ गट ड मधील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांशी सामना करेल, तर गट अ मधील दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघ गट ड मधील पहिल्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांशी सामना करेल. गट अ मधील तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघ गट ड मधील पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांशी सामना करेल. मॅच पॉइंट्स आणि नेट रन रेट देखील पुढे नेले जातील, जे उपांत्य फेरीसाठी महत्त्वाचे असेल. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील.

Published On: Jan 20, 2026 | 11:35 AM

