PAK New Central Contract 2026: गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू! PCB ने दुप्पट केली मॅच फी, पगारातही मोठी वाढ

Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…
वृत्तानुसार, पीसीबीच्या केंद्रीय करारातील ग्रेड ए’ आणि ग्रेड बी श्रेणीतील खेळाडूंना सर्वाधिक मानधन मिळेल. त्यांच्या सामना शुल्काव्यतिरिक्त, या खेळाडूंना ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा मासिक रिटेनरही मिळेल. बोर्डाने आयसीसी स्पर्धा जिंकणाऱ्या पाकिस्तानी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्कावर ५०० टक्के बोनस देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, आशियाई कप जिंकल्यास ३०० टक्के बोनस मिळेल. केंद्रीय कराराच्या ‘क’ श्रेणीतील, जे खेळाडू केवळ टी२० आणि फ्रँचायझी क्रिकेट खेळत आहेत त्यांना ५ लाख पाकिस्तानी रुपयांपर्यंतचा मासिक रिटेनर मिळणार आहे. बी ग्रेडतील खेळाडूंना १८ लाख रुपयांपर्यंतचे मानधन मिळेल. परंतु, किती पाकिस्तानी खेळाडूंना या केंद्रीय करारा अंतर्गत मानधन मिळेल, हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (pcb) अद्याप जाहीर केलेले नाही.
पाकिस्तानी कसोटी खेळाडू – ४.८ कोटी पाकिस्तानी रुपये (१.६२ कोटी भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी कसोटी आणि एकदिवसीय खेळाडू – ६ कोटी पाकिस्तानी रुपये (२ कोटी भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी एकदिवसीय आणि टी-२० खेळाडू – २.१६ कोटी पाकिस्तानी रुपये (७३ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी टी-२० आणि लीग खेळाडू – १.१८ कोटी पाकिस्तानी रुपये (४० लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी खेळाडूंचे कसोटी सामन्याचे शुल्क – १५ लाख पीकेआर (५ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी खेळाडूंचे एकदिवसीय सामन्याचे शुल्क – ७.५ लाख पीकेआर (२.५४ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी खेळाडूंचे टी२० सामन्याचे शुल्क – ५ लाख पीकेआर (१.६ लाख भारतीय रुपये)
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