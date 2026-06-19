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PAK New Central Contract 2026: गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू! PCB ने दुप्पट केली मॅच फी, पगारातही मोठी वाढ

Updated On: Jun 19, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

Pakistan new Central Contract 2026 for Cricketers: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) नवीन केंद्रीय करार जाहीर करत खेळाडूंच्या मॅच फीमध्ये मोठी वाढ केली असून ती जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे. या नव्या करारानुसार ग्रेड A आणि B खेळाडूंना अधिक मासिक मानधन आणि अतिरिक्त बोनसचा समावेश करण्यात आला आहे.

PAK New Central Contract 2026: गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू! PCB ने दुप्पट केली मॅच फी, पगारातही मोठी वाढ
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विस्तार
  • गरीब पाकिस्तान, श्रीमंत क्रिकेटपटू
  • PCB ने दुप्पट केली मॅच फी
  • पगारातही मोठी वाढ
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) नवीन केंद्रीय कराराअंतर्गत खेळाडूंचे पगार आणि सामना शुल्क निश्चित केले आहे. या करारानुसार, पाकिस्तानी खेळाडूंचे सामना शुल्क( Match Fee) जवळपास दुप्पट होणार आहे. वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ‘ग्रेड ए’ आणि ‘ग्रेड बी’ मधील केंद्रीय करारांतर्गत खेळाडूंना सर्वाधिक वेतन मिळेल. सामना शुल्काव्यतिरिक्त, या खेळाडूंना दरमहा ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचे मानधनही मिळेल. कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूंना १५ लाख पाकिस्तानी रुपयांपर्यंतचे सामना शुल्क मिळेल. यापूर्वी, केंद्रीय करार असलेल्या खेळाडूंना ८ लाख पाकिस्तानी रुपये कसोटी सामना शुल्क मिळत होते. वृत्तानुसार, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन आणि सरफराज अहमद यांनी हा नवीन करार तयार केला आहे. माहितीनुसार, पीसीबीने आयसीसी आणि आशिया कप स्पर्धा जिंकल्याबद्दल आपल्या केंद्रीय करारांमध्ये नवीन बोनसचा देखील समावेश केला आहे.

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पाकिस्तानी खेळाडूंना मिळणार बोनस

वृत्तानुसार, पीसीबीच्या केंद्रीय करारातील ग्रेड ए’ आणि ग्रेड बी श्रेणीतील खेळाडूंना सर्वाधिक मानधन मिळेल. त्यांच्या सामना शुल्काव्यतिरिक्त, या खेळाडूंना ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा मासिक रिटेनरही मिळेल. बोर्डाने आयसीसी स्पर्धा जिंकणाऱ्या पाकिस्तानी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्कावर ५०० टक्के बोनस देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, आशियाई कप जिंकल्यास ३०० टक्के बोनस मिळेल. केंद्रीय कराराच्या ‘क’ श्रेणीतील, जे खेळाडू केवळ टी२० आणि फ्रँचायझी क्रिकेट खेळत आहेत त्यांना ५ लाख पाकिस्तानी रुपयांपर्यंतचा मासिक रिटेनर मिळणार आहे. बी ग्रेडतील खेळाडूंना १८ लाख रुपयांपर्यंतचे मानधन मिळेल. परंतु, किती पाकिस्तानी खेळाडूंना या केंद्रीय करारा अंतर्गत मानधन मिळेल, हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (pcb) अद्याप जाहीर केलेले नाही.

पाकिस्तानी खेळाडूंना किती मिळणार पगार ?

पाकिस्तानी कसोटी खेळाडू – ४.८ कोटी पाकिस्तानी रुपये (१.६२ कोटी भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी कसोटी आणि एकदिवसीय खेळाडू – ६ कोटी पाकिस्तानी रुपये (२ कोटी भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी एकदिवसीय आणि टी-२० खेळाडू – २.१६ कोटी पाकिस्तानी रुपये (७३ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी टी-२० आणि लीग खेळाडू – १.१८ कोटी पाकिस्तानी रुपये (४० लाख भारतीय रुपये)

पाकिस्तानी खेळाडूंचे सामना शुल्क किती?

पाकिस्तानी खेळाडूंचे कसोटी सामन्याचे शुल्क – १५ लाख पीकेआर (५ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी खेळाडूंचे एकदिवसीय सामन्याचे शुल्क – ७.५ लाख पीकेआर (२.५४ लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तानी खेळाडूंचे टी२० सामन्याचे शुल्क – ५ लाख पीकेआर (१.६ लाख भारतीय रुपये)

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Web Title: Pakistan cricket board new central contract salary hike match fee doubled for pakistan cricket team

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Published On: Jun 19, 2026 | 03:43 PM

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