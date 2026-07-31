संकट काय Pakistan ची पाठ सोडेना! West Indies विरुद्धच्या सामन्याआधी ‘हा’ महत्वाचा खेळाडू बाहेर

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या आणि अंतिम कसोटी सामन्यापूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या कसोटीत शानदार शतकी खेळी करणारा फलंदाज शान मसूद दुखापतीमुळे दुसऱ्या सामन्यातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो दुसरा कसोटी सामना खेळू शकणार नाहीये.
2 ते 6 ऑगस्ट दरम्यान वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यात दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. तर 19 ऑगस्टपासून पाकिस्तान इंग्लंडविरुद्ध देखील टेस्ट सिरिज खेळणार आहे. मात्र शान मसूदला झालेल्या दुखापतीचे प्रमाण पाहता तो इंग्लंड दौऱ्यात देखील मुकण्याची शक्यता आहे.
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पहिल्या कसोटी सामन्यात शान मसुदने 109 रन्सची शतकी खेळी केली होती. या सामन्यात शतक करणारा तो एकमेव खेळाडू ठरला. फलंदाजी करताना जेडन सील्सचा एक बॉल मसूदच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीवर जोरदार आदळला होता. त्याच्यानंतर त्याच्या तर्जनीला फ्रॅक्चर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दुखापत झाल्यामुळे दुसऱ्या डावाट खेळू शकला नाही. या सामन्यात पाकिस्तानचा 90 रन्सने दारुण पराभव झाला.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या माहितीनुसार शान मसूद सध्या वेस्ट इंडिजमध्येच उपचार घेत आहे. 19 ऑगस्टपासून पाकिस्तानचा संघ इंग्लंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात देखील तो खेळू शकणार नसल्याचे समजते आहे. शान मसूद नसल्यामुळे पाकिस्तानच्या टॉप ऑर्डरमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याच्या जागी संघात अब्दूलाह शाफिकला संधी मिळू शकतो.
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Pakistan ला ICC ने दाखवली जागा
वेस्ट इंडीजविरुद्ध ट्रिनिडाड येथील पहिल्या कसोटी सामन्यात ९० धावांनी पराभव पत्करावा लागल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. आयसीसीने वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद दंडात्मक कारवाई केली आहे. आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.