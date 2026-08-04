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उरली सुरली इज्जत वाचवण्यासाठी PCB चा मोठा निर्णय; ‘या’ अनुभवी खेळाडूवर दिली बॅटिंग कोचपदाची जबाबदारी

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:24 PM IST
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सारांश

पाकिस्तान संघ इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खास करून टेस्ट क्रिकेटमध्ये फलंदाजीत अपयशी ठरताना दिसून येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात देखील पाकिस्तानच्या फलंदाजी ढेपाळली होती.

उरली सुरली इज्जत वाचवण्यासाठी PCB चा मोठा निर्णय; ‘या’ अनुभवी खेळाडूवर दिली बॅटिंग कोचपदाची जबाबदारी

मायकल स्मिथ पाकिस्तानचे नवे बॅटिंग कोच (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मिळाला नवा बॅटिंग कोच
  • मायकल स्मिथ असणार नवे बॅटिंग कोच 
  • पाकिस्तान सध्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर 
PCB/West Indies Vs Pakistan Test Series: सध्या पाकिस्तानचा संघ वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर आहे. दोन सामन्यांच्या टेस्ट सिरिजमधील दूसरा सामना सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव झाला होता. अत्यंत खराब फलंदाजी पाकिस्तानने केली होती. मात्र आता याच दरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मायकल स्मिथ यांना पाकिस्तानने नवे बॅटिंग कोच म्हणून नियुक्त केले आहे.

सातत्याने फलंदाजीत खराब प्रदर्शन केल्यामुळे पाकिस्तानचा संघ टीकेचा धनी ठरत आहे. दरम्यान आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मोठे बदल केले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचे माजी क्रिकेटपटू आणि अनुभवी प्रशिक्षकपदी मायकल स्मिथ यांची पुरुष संघाच्या फलंदाज प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्याशी दोन वर्षांचा करार केला आहे.

मायकल स्मिथ हे पुढील दोन वर्षे पाकिस्तानच्या तीनही फॉर्मटमध्ये बॅटिंग कोच म्हणून जबाबदारी पाहणार आहेत. 19 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट सिरिजपासून ते पाकिस्तानच्या संघासओबात काम सुरू करतील. 46 वर्षीय मायकल स्मिथ यांच्याकडे उच्च दर्जाची कोचिंगची पदवी आहे. त्यांनी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये इस्लामाबाद युनायटेड, कराची किंग्स आणि मुलतान सुलतान्स या संघांचे सहाय्यक व फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. आता ते पाकिस्तानच्या मुख्य संघाचे बॅटिंग कोच म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

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पाकिस्तान संघ इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खास करून टेस्ट क्रिकेटमध्ये फलंदाजीत अपयशी ठरताना दिसून येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात देखील पाकिस्तानच्या फलंदाजी ढेपाळली होती. गेल्या 17 पैकी 13 कसोटी सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला आहे. फलंदाजीत येणारे अपयश धुवून काढण्यासाठी आणि आगामी सिरीजमध्ये चांगली कामगिरी व्हावी म्हणून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

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मायकल स्मिथ यांनी 2003 ते 2013 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेसाठी मोठी कामगिरी केली आहे. त्यांनी तीनही फॉर्मटमध्ये 7 हजार पेक्षा अधिक रन्स केल्या आहेत. ४६ वर्षीय मायकल स्मिथ यांच्याकडे ‘लेव्हल-४’ (Level-4) कोचिंग क्वालिफिकेशन आहे, जे क्रिकेट प्रशिक्षणातील सर्वात उच्च दर्जाचे आणि मानाचे प्रमाणपत्र मानले जाते.

Web Title: Miachel smith is appointed by new batting coach for pakistan team by pcb

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Published On: Aug 04, 2026 | 03:24 PM

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