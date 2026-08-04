उरली सुरली इज्जत वाचवण्यासाठी PCB चा मोठा निर्णय; ‘या’ अनुभवी खेळाडूवर दिली बॅटिंग कोचपदाची जबाबदारी

सातत्याने फलंदाजीत खराब प्रदर्शन केल्यामुळे पाकिस्तानचा संघ टीकेचा धनी ठरत आहे. दरम्यान आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मोठे बदल केले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचे माजी क्रिकेटपटू आणि अनुभवी प्रशिक्षकपदी मायकल स्मिथ यांची पुरुष संघाच्या फलंदाज प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्याशी दोन वर्षांचा करार केला आहे.
मायकल स्मिथ हे पुढील दोन वर्षे पाकिस्तानच्या तीनही फॉर्मटमध्ये बॅटिंग कोच म्हणून जबाबदारी पाहणार आहेत. 19 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट सिरिजपासून ते पाकिस्तानच्या संघासओबात काम सुरू करतील. 46 वर्षीय मायकल स्मिथ यांच्याकडे उच्च दर्जाची कोचिंगची पदवी आहे. त्यांनी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये इस्लामाबाद युनायटेड, कराची किंग्स आणि मुलतान सुलतान्स या संघांचे सहाय्यक व फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. आता ते पाकिस्तानच्या मुख्य संघाचे बॅटिंग कोच म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
WI vs PAK: वेस्टइंडिजची धमाकेदार सुरूवात! दुसऱ्या टेस्टच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला धक्का; WI चा 239/5 स्कोअर
पाकिस्तान संघ इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खास करून टेस्ट क्रिकेटमध्ये फलंदाजीत अपयशी ठरताना दिसून येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात देखील पाकिस्तानच्या फलंदाजी ढेपाळली होती. गेल्या 17 पैकी 13 कसोटी सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला आहे. फलंदाजीत येणारे अपयश धुवून काढण्यासाठी आणि आगामी सिरीजमध्ये चांगली कामगिरी व्हावी म्हणून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
संकट काय Pakistan ची पाठ सोडेना! West Indies विरुद्धच्या सामन्याआधी ‘हा’ महत्वाचा खेळाडू बाहेर
मायकल स्मिथ यांनी 2003 ते 2013 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेसाठी मोठी कामगिरी केली आहे. त्यांनी तीनही फॉर्मटमध्ये 7 हजार पेक्षा अधिक रन्स केल्या आहेत. ४६ वर्षीय मायकल स्मिथ यांच्याकडे ‘लेव्हल-४’ (Level-4) कोचिंग क्वालिफिकेशन आहे, जे क्रिकेट प्रशिक्षणातील सर्वात उच्च दर्जाचे आणि मानाचे प्रमाणपत्र मानले जाते.