Rahul Dravid Birthday : जेव्हा जग द्रविडसमोर नतमस्तक झाले…आजही त्या पाच विक्रमांची नोंद रेकाॅर्डबुकमध्ये!

Happy Birthday Rahul Dravid : भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा आज (११ जानेवारी) वाढदिवस आहे. तो आज ५३ वर्षांचा झाला, त्याच्या वाढदिवसानिमित्त चाहते सोशल मीडियावर विविध प्रकारे त्याचे अभिनंदन करत आहेत. द्रविड हा भारताची भिंत, मिस्टर वॉल म्हणून प्रसिद्ध आहे, ज्याने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक कामगिरी केली आणि केवळ खेळाडू म्हणूनच नव्हे तर प्रशिक्षक म्हणूनही देशाला गौरव मिळवून दिला.
राहुल द्रविड जेव्हा मैदानावर उतरायचा तेव्हा त्याला बाद करणे कठीण होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कधीकधी गोलंदाजांनाही घाम फुटायचा. द्रविडकडे अनेक ऐतिहासिक विक्रम आहेत, पण आज आपण त्याच्या पहिल्या पाच विक्रमांवर एक नजर टाकूया, जे मोडणे जवळजवळ अशक्य आहे.
१. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक चेंडूंचा सामना
सचिन तेंडुलकरने २०० कसोटी सामने खेळले, पण जगातील इतर कोणत्याही क्रिकेटपटूने १६४ कसोटी सामन्यांमध्ये राहुल द्रविड (राहुल द्रविड स्टॅट्स) इतके चेंडू खेळलेले नाहीत. कसोटी क्रिकेटमध्ये ३०,००० पेक्षा जास्त चेंडू खेळणारा तो एकमेव फलंदाज आहे. द्रविडने ३१,२५८ चेंडू खेळले, तर सचिनने २९,४३७ चेंडू खेळले.
२. सर्व १० कसोटी खेळणाऱ्या देशांविरुद्ध शतके
राहुल द्रविड हा सर्व १० कसोटी खेळणाऱ्या देशांमध्ये कसोटी शतक करणारा पहिला फलंदाज होता आणि त्याने एकूण नऊ कसोटी खेळणाऱ्या देशांविरुद्ध शतके झळकावली. तथापि, त्याच्या काळात फक्त १० कसोटी देश होते आणि त्याच्या निवृत्तीनंतर अफगाणिस्तान आणि आयर्लंडला कसोटी खेळण्याचा दर्जा देण्यात आला.
सचिन तेंडुलकरने नऊ कसोटी देशांविरुद्ध कसोटी शतके झळकावण्याचा विक्रम केला होता, परंतु शाई होपने अलीकडेच हा विक्रम मोडला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व स्वरूपात १२ कसोटी देशांविरुद्ध शतके झळकावणारा तो पहिला खेळाडू ठरला.
5⃣0⃣9⃣ Intl matches
2⃣4⃣,2⃣0⃣8⃣ Intl runs
4️⃣8️⃣ Intl centuries Winning Head Coach of ICC Men’s T20 World Cup 2⃣0⃣2⃣4⃣ 🏆 Here’s wishing #TeamIndia great Rahul Dravid, a very Happy Birthday 🎂🥳 pic.twitter.com/6MvMVl8Lz5 — BCCI (@BCCI) January 11, 2026
३. सर्वाधिक ३०० पेक्षा जास्त भागीदारी
द्रविडने कसोटी क्रिकेटमध्ये सहा वेळा ३०० धावांच्या भागीदारी केल्या आहेत, जो एक जागतिक विक्रम आहे. तो डॉन ब्रॅडमन आणि ग्रॅमी स्मिथ नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तो कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक ३०० पेक्षा जास्त भागीदारी करणारा फलंदाज आहे.
४. शून्य धावा न करता सर्वाधिक सलग एकदिवसीय डाव
एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शून्यावर बाद न होता सर्वाधिक सलग सामने खेळण्याचा विश्वविक्रमही द्रविडच्या नावावर आहे.
५. क्रीजवर सर्वाधिक काळ राहण्याचा विक्रम
राहुल द्रविड हा जगातील एकमेव फलंदाज आहे ज्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक चेंडूंचा सामना केला आहे, तर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मिनिटे क्रीजवर घालवली आहेत. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये क्रीजवर ४४,१५२ मिनिटे घालवली आहेत, तर सचिन तेंडुलकरच्या नावावर ४१,३०४ मिनिटांचा विक्रम आहे.