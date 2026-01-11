Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऋषभ पंत India vs New Zealand एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर, बीसीसीआयने केली रिप्लेसमेंट खेळाडूची घोषणा

ऋषभ पंतच्या जागी संजू सॅमसन किंवा इशान किशन नाही तर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खळबळ उडवणारा ध्रुव जुरेल आहे. जुरेलने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या बॅटने कहर केला आहे, तो या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा तिसरा फलंदाज आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:13 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Dhruv Jurel will play in place of Rishabh Pant : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका आजपासून म्हणजेच ११ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. पण ही मालिका सुरू होण्यापूर्वीच टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयने रविवारी याची पुष्टी केली. ऋषभ पंतला मालिकेतून वगळण्यात आल्याची माहिती देण्यासोबतच बीसीसीआयने त्याच्या जागी खेळाडूची घोषणाही केली आहे. 

ऋषभ पंतच्या जागी संजू सॅमसन किंवा इशान किशन नाही तर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खळबळ उडवणारा ध्रुव जुरेल आहे. जुरेलने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या बॅटने कहर केला आहे, तो या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे. ऋषभ पंतच्या दुखापतीबद्दल माहिती देताना बीसीसीआयने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात लिहिले आहे की, ‘शनिवारी दुपारी वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर भारताच्या सराव सत्रादरम्यान नेटमध्ये फलंदाजी करताना यष्टीरक्षक ऋषभ पंतला अचानक त्याच्या उजव्या खालच्या पोटात वेदना जाणवू लागल्या.

India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट

त्याला ताबडतोब एमआरआय स्कॅनसाठी नेण्यात आले आणि बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याच्या क्लिनिकल आणि रेडिओलॉजिकल अहवालांवर तज्ञांशी सविस्तर चर्चा केली. पंतला साइड स्ट्रेन (तिरकस स्नायू फाटणे) असल्याचे निदान झाले आहे आणि त्यामुळे त्याला एकदिवसीय मालिकेतून वगळण्यात आले आहे. पुरुष निवड समितीने पंतच्या जागी ध्रुव जुरेलचा संघात समावेश केला आहे आणि जुरेल संघात सामील झाला आहे.

ध्रुव जुरेलने भारतासाठी कसोटी आणि टी-२० मध्ये पदार्पण केले आहे, परंतु त्याला अद्याप टीम इंडियासाठी एकदिवसीय सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. जर आपण त्याच्या लिस्ट-ए रेकॉर्डबद्दल बोललो तर, आतापर्यंत खेळलेल्या १७ सामन्यांमध्ये त्याने ७४.७० च्या प्रभावी सरासरीने ७४७ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने दोन शतके केली, ज्यामध्ये त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या १६० नाबाद होती. सध्याच्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही त्याची बॅट गर्जना करत आहे. २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ५५८ धावांसह तो सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या पंतसाठी जुरेलपेक्षा चांगला पर्याय नाही.

न्यूझीलंड विरुद्ध भारताचा अद्ययावत एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, अर्शदिप सिंह, नीतीश कुमार यादव. जैस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक).

Published On: Jan 11, 2026 | 11:13 AM

