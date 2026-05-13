Electric Car : 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक; ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त

683 किमीची दमदार रेंज, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि आकर्षक डिझाइन असलेली प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार आता तब्बल 2 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 02:10 PM
  • 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक
  • ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त
  • सवलत २०२५ मॉडेल इयरच्या मॉडेलवर उपलब्ध
Electric Vehicle India: महिंद्राची बीई ६ इलेक्ट्रिक एसयूव्ही त्या गाड्यांपैकी एक आहे, ज्यावर कंपनी या महिन्यात (मे २०२६) सर्वाधिक सवलत देत आहे. लॉन्च झाल्यापासून, ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. तिच्या रेंज आणि फीचर्समुळे ती मोठ्या संख्येने ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. या महिन्यात, कंपनी या इलेक्ट्रिक कारवर ₹२ लाखांची रोख सवलत देत आहे. ही सवलत २०२५ मॉडेल इयरच्या मॉडेलवर उपलब्ध असेल. कंपनीने एप्रिलमध्येही अशीच सवलत दिली होती. या सवलतीमुळे विक्रीतही वाढ होत आहे. बीई ६ ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१८.९० लाख आहे आणि एका चार्जवर ती ६८३ किमी पर्यंतची रेंज देते.

महिंद्रा बीई ६ फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीचा दावा आहे की, ७९ kWh बॅटरी पॅक असलेली बीई ६ ईव्ही ६८२ किमी पर्यंत प्रवास करू शकते. ऑटोकार्स इंडियाच्या चाचण्यांमध्ये या ईव्हीने केवळ ४४९ किमीची सरासरी रेंज मिळवली आहे. 59kWh व्हेरिएंटची रेंज 535km असल्याचा दावा केला जातो. चार्जिंगच्या बाबतीत BE 6 बरीच लवचिक आहे. AC चार्जर (11kW) वापरून ती 6-8 तासांत पूर्णपणे चार्ज होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, DC फास्ट चार्जर (140/175kW) वापरून ती फक्त 20 मिनिटांत 20% ते 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकते.

ही SUV दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: 59kWh आणि 79kWh बॅटरी. विशेष म्हणजे, महिंद्रा (पहिल्या खाजगी मालकासाठी) आजीवन वॉरंटी देत ​​आहे. 59kWh व्हेरिएंट 231hp पॉवर निर्माण करतो, तर 79kWh व्हेरिएंट 286hp पॉवर निर्माण करतो. दोन्ही व्हेरिएंट 380Nm टॉर्क निर्माण करतात.

महिंद्राने या SUV मध्ये संपूर्ण तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. यात पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ आणि ॲम्बियंट लायटिंग आहे. या EV मध्ये 12.3-इंचाचा टचस्क्रीन आणि डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले देखील आहे. यात १६-स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टीम देखील आहे. यात ३६०° कॅमेरा, ड्युअल वायरलेस चार्जर आणि ADAS लेव्हल २ सारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत. यात व्हेंटिलेटेड सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि बरेच काही मिळते.

महिंद्रा बीई ६ ची जानेवारी २०२५ मध्ये इंडिया एनसीएपीद्वारे क्रॅश टेस्ट करण्यात आली. या क्रॅश टेस्टमध्ये या गाडीला ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळाले. प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणासाठी या गाडीला ३२ पैकी ३१.९७ गुण आणि लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी ४९ पैकी ४५ गुण मिळाले. याचा अर्थ ही गाडी प्रौढ आणि लहान मुले दोघांसाठीही पूर्णपणे सुरक्षित आहे. हे लक्षात घ्यावे की २०२६ या आर्थिक वर्षात या गाडीचे १६,३१३ युनिट्स विकले गेले.

Published On: May 13, 2026 | 02:10 PM

পাণীটंচाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM

