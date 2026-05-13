Electric Car : 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक; ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास
कंपनीचा दावा आहे की, ७९ kWh बॅटरी पॅक असलेली बीई ६ ईव्ही ६८२ किमी पर्यंत प्रवास करू शकते. ऑटोकार्स इंडियाच्या चाचण्यांमध्ये या ईव्हीने केवळ ४४९ किमीची सरासरी रेंज मिळवली आहे. 59kWh व्हेरिएंटची रेंज 535km असल्याचा दावा केला जातो. चार्जिंगच्या बाबतीत BE 6 बरीच लवचिक आहे. AC चार्जर (11kW) वापरून ती 6-8 तासांत पूर्णपणे चार्ज होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, DC फास्ट चार्जर (140/175kW) वापरून ती फक्त 20 मिनिटांत 20% ते 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकते.
ही SUV दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: 59kWh आणि 79kWh बॅटरी. विशेष म्हणजे, महिंद्रा (पहिल्या खाजगी मालकासाठी) आजीवन वॉरंटी देत आहे. 59kWh व्हेरिएंट 231hp पॉवर निर्माण करतो, तर 79kWh व्हेरिएंट 286hp पॉवर निर्माण करतो. दोन्ही व्हेरिएंट 380Nm टॉर्क निर्माण करतात.
महिंद्राने या SUV मध्ये संपूर्ण तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. यात पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ आणि ॲम्बियंट लायटिंग आहे. या EV मध्ये 12.3-इंचाचा टचस्क्रीन आणि डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले देखील आहे. यात १६-स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टीम देखील आहे. यात ३६०° कॅमेरा, ड्युअल वायरलेस चार्जर आणि ADAS लेव्हल २ सारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत. यात व्हेंटिलेटेड सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि बरेच काही मिळते.
महिंद्रा बीई ६ ची जानेवारी २०२५ मध्ये इंडिया एनसीएपीद्वारे क्रॅश टेस्ट करण्यात आली. या क्रॅश टेस्टमध्ये या गाडीला ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळाले. प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणासाठी या गाडीला ३२ पैकी ३१.९७ गुण आणि लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी ४९ पैकी ४५ गुण मिळाले. याचा अर्थ ही गाडी प्रौढ आणि लहान मुले दोघांसाठीही पूर्णपणे सुरक्षित आहे. हे लक्षात घ्यावे की २०२६ या आर्थिक वर्षात या गाडीचे १६,३१३ युनिट्स विकले गेले.
गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात