Rishabh Pant Injury : ही कोणती माणुसकी गिल आणि गंभीर…? ऋषभ पंत जमीनीवर कोसळला पण केलं दुर्लक्ष, Video Viral

Gill and Gambhir ignored Pant’s injury while in pain : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्याच्या एक दिवसाआधी भारताच्या संघाला मोठा धक्का बसला. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याच्या एक दिवसाआधी भारताचा विकेटकिपर रिषभ पंत याला गंभीर दुखापत झाली आहे त्यामुळे तो आता संघाचा भाग नसणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी ऋषभ पंतला दुखापत झाली. सामन्याच्या एक दिवस आधी पंत वडोदरा येथे सराव करत होता. त्याला अचानक वेदना जाणवल्या आणि त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आले.
पंतची दुखापत टीम इंडियासाठी मोठा धक्का आहे, कारण तो संघातील सर्वात महत्वाच्या सदस्यांपैकी एक आहे. आता, पंतच्या दुखापतीशी संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये गंभीर आणि गिल त्याच्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामुळे चाहते संतप्त झाले आहेत.
सराव सत्राचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये पंतला अचानक पोटात वेदना जाणवू लागल्या. वेदना सहन न झाल्याने तो गुडघ्यावर पडला. सपोर्ट स्टाफ त्याला तपासण्यासाठी धावला. तथापि, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल मागे उभे राहून पाहत होते. पंतला दुखापत झाली असली तरी, दोघेही विचलित झाले नाहीत आणि त्यांनी त्यांचे संभाषण सुरू ठेवले. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर देखील संभाषणाचा भाग होते.
Heartbroken 💔 moments when Rishabh Pant injured and literally crying but our coach Gautam Gambhir and Shubhman Gill completely ignored him . pic.twitter.com/h55Wmd8ykQ — Cricket Central (@CricketCentrl) January 10, 2026
पहिल्या एकदिवसीय सामन्याच्या काही काळापूर्वी बीसीसीआयने एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ऋषभ पंतला अचानक त्याच्या उजव्या पोटाच्या भागात वेदना जाणवू लागल्या. त्याला एमआरआय स्कॅनसाठी नेण्यात आले आणि त्यात त्याला दुखापत झाल्याचे उघड झाले. परिणामी, त्याला मालिकेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. त्याच्या जागी ध्रुव जुरेलला टीम इंडियाच्या एकदिवसीय संघात स्थान देण्यात आले आहे.