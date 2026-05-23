IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

आरसीबी अन् गुजरात टायटन्समध्ये होणार क्वालिफायर 1
क्वालिफायर 2 साठी हैदराबादला विरोधी संघाची प्रतीक्षा
धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार सामना
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Qualifier 1: आयपीएलचा थरार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. या आठवड्यात साखळी सामने संपणार आहेत. तर पुढील आठवड्यापासून (IPL 2026) म्हणजेच 26 मे पासून प्ले ऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. आतापर्यंत आरसीबी, गुजरात टायटन्स आणि एसआरएच या संघांनी क्वालिफाय केले आहे. तर अद्याप एक संघ टॉप 4 मध्ये येणे बाकी आहे. पहिली क्वालिफायर 1 आरसीबी आणि गुजरातमध्ये होणार आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये टॉप 2 चे संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स आहेत. 26 मे रोजी हिमाचल प्रदेशच्या धरमशाळा येथील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्समध्ये होणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना होणार आहे. त्यातून जिंकणारा संघ फायनलमध्ये पोचणार आहे. तर हारणाऱ्य संघाला आणखी एक संधी मिळणार आहे.
काल आरसीबी विरुद्ध एसआरएचमध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीचा 55 रन्सने पराभव झाला आहे. तरी देखील आरसीबी पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. मात्र एसआरएचला कालचा सामना मोठ्या फरकाने जिंकणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर एसआरएच दुसऱ्या म्हणजेच गुजरातच्या स्थानी पोचली असती. मात्र एसआरएचला त्या फरकाने सामना जिंकता आला नाही. त्यामुळे एसआरएच तिसऱ्या स्थानावर आहे.
पॉईंट्स टेबलमध्ये आतापर्यंत 3 संघांनी क्वालिफाय केले आहे. मात्र अद्याप चौथा संघ कोणता हे उद्याच समजणार आहे. पंजाब किंग्ज, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकता नाइट रायडर्स या संघांमध्ये चुरस सुरू आहे. उद्या शेवटचा साखळी सामना पूर्ण झाला किच टॉप 4 मधला शेवटचा म्हणजेच चौथा संघ कॉन असणार हे समजू शकणार आहे.
राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात अद्याप प्ले ऑफची लढाई सुरू आहे. मात्र केकेआर उद्या दिललीविरुद्ध खेळणार आहे. मात्र केकेआरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केकेआरचा इन फॉर्म फलंदाजी आणि विकेटकिपर असलेला अंगरीक्ष रघुवंशी उद्याच्या सामन्यात खेळू शकणार नाहीये.
अंगरीक्ष रघुवंशी दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. केकेआरने आपल्या अधिकृत अकाऊंटवरुन ही माहिती दिली आहे. रघुवंशीच्या बाहेर गेल्याने केकेआरला मोठा धक्का समजला जात आहे.केकेआरने आपल्या अकाऊंटवर म्हटले आहे की, अंगरीक्ष रघुवंशीच्या डाव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली आहे. तसेच त्याच्या डोक्याला देखील दुखापत झाल्याचे निदान झाले आहे. 20 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध खेळताना ही दुखापत झाल्याचे समोर आले आहे.