क्रिकेटमध्ये बदलाचे वारे! ICC घेणार ‘हे’ मोठे निर्णय; सामन्याच्या मध्यात बदलणार चेंडूचा रंग, काय असणार नवे नियम?

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट
क्रिकबझच्या एका वृत्तानुसार, आयसीसी एकदिवसीय सामन्यांच्या नियमांमध्येही बदल करू शकते. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये मुख्य प्रशिक्षकासंदर्भात नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. सध्याच्या नियमांनुसार, ड्रिंक्स ब्रेकच्या वेळी मुख्य प्रशिक्षकाला मैदानावर येण्याची परवानगी नाही. केवळ बदली खेळाडूंनाच मैदानावर येण्याची परवानगी असते. यात बदल केला जाऊ शकतो आणि रणनीती आखण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षकाला मैदानावर येण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तसेच, जेव्हा एखादा खेळाडू ड्रिंक्स घेऊन मैदानावर येतो, तेव्हा त्याला एक विशिष्ट जर्सी घालणे बंधनकारक असते. टी-२० सामन्यांमध्ये, ब्रेक दरम्यान प्रशिक्षकांना मैदानात येण्याची आधीच परवानगी आहे.
आयसीसी कसोटी फॉरमॅटमध्ये सर्वात मोठा बदल करू शकते. एका कसोटी सामन्यादरम्यान लाल चेंडूऐवजी गुलाबी चेंडू वापरला जाऊ शकतो. जर खराब हवामान किंवा अपुऱ्या प्रकाशव्यवस्थेमुळे सामना थांबला, तर दोन्ही संघांच्या संमतीने फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात गुलाबी चेंडू वापरून सामना पुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो.
आयसीसी टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील डावांच्या विश्रांतीसाठी म्हणजेच इनिंग्ज ब्रेकमध्ये दिला जाणारा वेळ कमी करू शकते. जर नवीन नियम लागू झाला, तर दोन डावांमधील विश्रांतीचा वेळ २० मिनिटांवरून १५ मिनिटांपर्यंत कमी केला जाईल. याचा अर्थ संघांना विश्रांती घेण्यासाठी आणि पुढील डावासाठी रणनीती आखण्यासाठी पाच मिनिटे कमी मिळतील.
गोलंदाजांना चुकीच्या किंवा बेकायदेशीर बॉलिंग अॅक्शन (चकिंग) करण्यापासून रोखण्यासाठी, थेट सामन्यांदरम्यान मैदानातील पंचांना हॉकआय तंत्रज्ञानामधून मिळालेला डेटा पाहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. पंच आता सामन्यांदरम्यान बेकायदेशीर अॅक्शन वापरणाऱ्या गोलंदाजांना अपात्र ठरवू शकतात.
Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका