Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

आयपीएलमध्ये १०० षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रजत पाटीदार आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाटीदारने आयपीएलमध्ये अवघ्या ९३३ चेंडूंमध्ये १०० षटकार पूर्ण केले, जो लीगच्या इतिहासातील तिसरा सर्वात वेगवान षटकारांचा विक्रम आहे. हा विक्रम सध्या आंद्रे रसेलच्या नावावर आहे, ज्याने ६५७ चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला होता. निकोलस पूरन (८८४ चेंडू) दुसऱ्या, तर ख्रिस गेल (९४३ चेंडू) चौथ्या स्थानावर आहे. पाटीदारने भारतीय फलंदाजांमध्ये चेन्नईच्या शिवम दुबेचा ९९२ चेंडूचा विक्रम मोडला. पण आरसीबी कर्णधाराचा हा विक्रम फार काळ टिकताना दिसत नाही. याचे कारण आहे १५ वर्षीय स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी, ज्याने या हंगामात आधीच ५३ षटकार ठोकले आहेत.
रजत पाटीदारने केवळ आपल्या कर्णधारपदानेच नव्हे, तर फलंदाजीनेही आयपीएलमध्ये आपली छाप पाडली आहे. त्याने १३ सामन्यांमध्ये १८३.६४ च्या स्ट्राइक रेटने ३९३ धावा केल्या आहेत. पाटीदार आयपीएल २०२६ च्या हंगामात आरसीबीसाठी तिसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असून, त्याने आतापर्यंत या हंगामात ३२ षटकार ठोकले आहेत. या हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत पाटीदार सध्या ५ व्या स्थानावर आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना, सनरायझर्स हैदराबादने २५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, आरसीबी ४ विकेट्स गमावून फक्त २०० धावांपर्यंतच पोहोचू शकली. रजत पाटीदारने ३९ चेंडूंमध्ये ५६ धावा करून संघात सर्वाधिक धावा केल्या. या विजयानंतरही हैदराबाद गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर कायम राहिली. २२०+ धावांचे लक्ष्य गाठताना हैदराबादच्या गोलंदाजांविरुद्ध कोणताही संघ आजपर्यंत जिंकू शकलेला नाही.
