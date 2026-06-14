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क्रीजवर गोंधळानंतर Rohit Sharma रनआउट; हिटमॅन भडकला? मैदानात नेमकं काय घडलं, गिलचा खुलासा

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

Rohit Sharma Reaction on Runout in Ind vs AFG Match: पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रोहित शर्मा अखेर भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये दिसला. मात्र, रनआउट झाल्यामुळे तो आपली विकेट गमावून बसला. यानंतर शुभमन गिलला सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे. तसेच, यावर हिटमॅनचे रिअॅक्शन व्हायरल होत आहे.

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विस्तार
  • रोहित शर्मा रनआउट
  • गिलचा मोठा खुलासा
  • हिटमॅनची रिअॅक्शन व्हायरल
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना शनिवारी, (दि.१३ जून रोजी) हिमाचल प्रदेश येथील धर्मशाला स्टेडियमवर खेळला गेला. पावसामुळे व्यत्यय आल्याने, हा सामना प्रत्येकी २५ षटकांचा खेळला गेला. पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रोहित शर्मा भारतीय संघाकडून खेळताना दिसला. या सामन्यात भारतीय संघासमोर १९५ धावांचे लक्ष्य होते. लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल या सलामीच्या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावांची भागीदारी केली. यावेळी, धाव काढताना रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यात गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे रोहितचा डाव १६ धावांमध्येच संपुष्टात आला. आणि तो रनआउट झाला. यानंतर गिलला सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे.

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रोहित आणि शुभमनमध्यल्या गोंधळामुळे हिटमॅन आऊट

अफगाण संघाच्या गझनफरने टाकलेल्या सहाव्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर रोहित शर्माने मिड-विकेटच्या दिशेने एक जलद धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. शॉट मारल्यानंतर, शुभमन गिल रोहितकडे न पाहता चेंडूकडे पाहत होता, दरम्यान तो क्रीजवरच थांबला. गोलंदाजाच्या फॉलो-थ्रूमुळे आपली क्रीझ ओलांडता आली नाही. त्यानंतर त्याने स्ट्रायकरच्या एऩ्डकडे परत जाण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याआधीच विकेटकीपरने थ्रो पकडला आणि बेल्स उडवल्या आणि रोहित रनआऊट झाला. रोहितने १६ चेंडूंमध्ये १६ धावा केल्या होत्या. बाद झाल्यानंतर रोहित शर्मा स्पष्टपणे संतापला होता आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच, शुभमन गिलकडे न पाहताच तो पॅव्हेलियनकडे निघून गेला. रोहितच्या डोळ्यात निराशेची भावना स्पष्टपणे दिसत होती. या सुरुवातीचे मोठ्या खेळीत रूपांतर करण्यासाठी तो आतुर होता.

रोहित १६ धावांवर बाद झाला तरीही त्याने आणखी एक रेकॉर्ड मोडला. सलामीवीर म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६,००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला. रोहितच्या आधी, ही कामगिरी केवळ माजी भारतीय खेळाडू वीरेंद्र सेहवागने केली होती.

रोहित शर्मा रागावला होता का?

गिलसोबतच्या ताळमेळाच्या अभावामुळे रोहित शर्मा धावबाद झाला. सामन्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये परतल्यावर रोहित त्याच्यावर रागावला होता का, असे शुभमन गिलला विचारले असता, तो म्हणाला, ‘रोहितने रिप्ले पाहिला आणि म्हणाला की सर्व काही ठीक आहे. मागच्या वेळी जेव्हा आम्ही अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळलो होतो, तेव्हाही रोहित टी-२० मध्ये धावबाद झाला होता.’

भारताने सामना जिंकला

धर्मशाळा येथील सामना पावसामुळे अनेक तास उशिरा सुरू झाला. मुसळधार पावसामुळे षटकांची संख्या प्रत्येकी २५ पर्यंत कमी करण्यात आली. अफगाणिस्तानकडून, रहमानुल्ला गुरबाजने सर्वात जलद एकदिवसीय शतक ४८ चेंडूंमध्ये झळकावून इतिहास रचला. त्याच्या शतकामुळे अफगाणिस्तानने १९४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारताचा कर्णधार शुभमन गिल ८४ धावांवर नाबाद राहिला. त्याच्याशिवाय, इशान किशनने ३४ धावा केल्या आणि अखेरीस केएल राहुलने १९ चेंडूंमध्ये ३९ धावांची धडाकेबाज खेळी करून भारताचा विजय निश्चित केला.

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Web Title: India vs afghanistan 1st odi rohit sharma run out shubman gill dharamshala match report

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Published On: Jun 14, 2026 | 02:00 PM

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