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Harmanpreet Kaur Record: हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास! पाकिस्ताविरुद्ध मैदानात उतरताच रोहित शर्माचा ‘महाविक्रम’ काढला मोडीत

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:11 PM IST
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सारांश

आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरताच कर्णधार हरमनप्रीत कौरने इतिहास रचला आहे. हरमनप्रीत १० टी२० वर्ल्ड कप खेळणारी पहिली भारतीय खेळाडू बनली असून तिने रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.

हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास! (Photo Credit- X)

हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास!
  • पाकिस्ताविरुद्ध मैदानात उतरताच रोहित शर्माचा ‘महाविक्रम’ काढला मोडीत
  • पुरुष अन् महिला क्रिकेटमध्ये नंबर १
Harmanpreet Kaur Record News: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सहाव्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान (IND W vs PAK W) आमनेसामने आहेत. बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन येथे खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात, भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी मैदानात उतरताच भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने रोहित शर्माचा एक मोठा विक्रम मोडीत काढला. हरमनप्रीतने अशी कामगिरी केली आहे जी भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही खेळाडूने मग तो पुरुष असो वा महिला केलेली नव्हती.

हरमनप्रीत कौरने रचला नवा इतिहास

हरमनप्रीत कौर आता भारतासाठी सर्वाधिक टी-२० विश्वचषक स्पर्धा खेळणारी क्रिकेटपटू ठरली आहे. तिने १० टी-२० विश्वचषक स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याचा टप्पा गाठला आहे, जी कोणत्याही भारतीय क्रिकेटपटूसाठी सर्वाधिक संख्या आहे. यापूर्वी हा विक्रम रोहित शर्मा आणि हरमनप्रीत कौर यांच्या नावावर संयुक्तपणे होता; त्या दोघांनीही प्रत्येकी नऊ टी-२० विश्वचषक स्पर्धा खेळल्या होत्या. मात्र, आता हरमनप्रीतने रोहितला मागे टाकले आहे. तिने आपली तंदुरुस्ती आणि सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर ही कामगिरी साध्य केली आहे.


हरमनप्रीतने २००९ च्या महिला टी-२० विश्वचषकात पहिल्यांदा भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. तेव्हापासून ती प्रत्येक टी-२० विश्वचषकात भारतीय संघाचा भाग राहिली आहे. तिने २००९, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३, २०२४ आणि आता २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या स्पर्धेतही ती संघाचे नेतृत्व करत आहे.

रोहित शर्माचा विक्रम काढला मोडीत

रोहित शर्माने आपल्या कारकिर्दीत भारतासाठी एकूण नऊ टी-२० विश्वचषक स्पर्धा खेळल्या होत्या. २००७ मधील पहिल्या टी-२० विश्वचषकापासून ते २०२४ पर्यंतच्या प्रत्येक स्पर्धेत त्याने सहभाग घेतला. २००७, २००९, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०२१, २०२२ आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धांमध्ये रोहित भारतीय संघाचा भाग होता. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात त्याने भारतीय संघाचे नेतृत्व करत विजेतेपद मिळवून दिले; ही त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटची टी-२० विश्वचषक स्पर्धा ठरली. त्यानंतर त्याने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.

Web Title: Harmanpreet kaur breaks rohit sharma record becomes first indian to play 10 t20 world cups

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Published On: Jun 14, 2026 | 08:11 PM

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