DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!

मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट हि मराठी मालिका, चित्रपट, नाटक, आणि आता सीरीजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. मराठीसह तिने हिंदीतही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. सध्या मराठीतील अनेक कलाकार हिंदी ओटीटीविश्व गाजवत आहेत. नुकतच प्रिया बापटने तिच्या नवीन चित्रपटाची माहिती शेअर केली आहे. होळीचं औचित्य साधत अभिनेत्रीने चित्रपटाचे पहिलं पोस्टर सोशल मीडियावरून शेअर केले आहे.प्रियाने इन्स्टाग्रामवर तिच्या आगामी चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत ‘होळी फक्त रंगाचा सण नाहीये तर ती एक वॉर्निंग आहे’ असी कॅप्शन दिली आहे. प्रिया बापटच्या या आगामी चित्रपटाचं नाव ‘डाळिंब’ आहे.
ZEE5 ने त्यांच्या आगामी थ्रिलर-ड्रामा “डालिंब” चा भयानक फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला आहे, ज्यामुळे चर्चा रंगली आहे. हा चित्रपट स्मृती, सत्य, प्रेम, तोटा, वास्तव आणि भ्रम यांच्यातील रेषा पुसून टाकण्याचे आश्वासन देतो. हा चित्रपट ZEE5 आणि Ellipsis Entertainment यांच्यातील पहिला सहयोग आहे, जो एक प्रसिद्ध निर्मिती संस्था आहे जी त्याच्या विशिष्ट आणि उच्च-संकल्पनेच्या चित्रपट सामग्रीसाठी ओळखली जाते, ज्यामध्ये धाडसी, पॉवरहाऊस कलाकार आणि एक आशादायक नवोदित दिग्दर्शक आहे. चित्रपटाचा आश्चर्यकारक फर्स्ट लूक भावनिक चढ-उतार, खंडित मानसिकता आणि हळूहळू निर्माण होणाऱ्या तणावाने भरलेल्या आकर्षक कथेकडे संकेत देतो.
मुंबईच्या उपनगरीय मध्यमवर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, हा चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात पंचायत फेम अभिनेता जितेंद्र कुमार यामध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. प्रियाच्या भूमिकेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाहीये. यांच्यासोबत या चित्रपटात
क्षितिज दाते, कविन दवे, साई प्रसाद, हरीश कुलकर्णी आणि सागर यादव हे देखील चित्रपटात दिसतील. ‘डालिंबा’ हा चित्रपट कॉर्पोरेट चित्रपट क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या प्रिया अवेन यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे, ज्यात वरद भटनागर यांचे संवाद आहेत आणि तनुज गर्ग यांचे अतिरिक्त संवाद आहेत.
“डालिंब” चे पोस्टर शेअर करून जितेंद्र कुमारने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली, ज्याचे कॅप्शन होते, “रंगांमध्ये एक रहस्य… जे कधीही दिसत नाही. ही होळी, रंग उत्सव नाहीत… हा एक इशारा आहे. #DALIMB – मिथक पाहत आहे. लवकरच येत आहे, फक्त #ZEE5 #DalimbOnZEE5 वर.”
