Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Dalimb A Mysterious Secret Hidden Behind The Colors Marathi Actress Shares First Poster Fans Excitement Peaks

DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!

सध्या मराठीतील अनेक कलाकार हिंदी ओटीटीविश्व गाजवत आहेत. नुकतच होळीचं औचित्य साधत अभिनेत्रीने चित्रपटाचे पहिलं पोस्टर सोशल मीडियावरून शेअर केले असून सोशल मीडियावर पोस्टरने धुमाकूळ घातला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 08:25 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट हि मराठी मालिका, चित्रपट, नाटक, आणि आता सीरीजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. मराठीसह तिने हिंदीतही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. सध्या मराठीतील अनेक कलाकार हिंदी ओटीटीविश्व गाजवत आहेत. नुकतच प्रिया बापटने तिच्या नवीन चित्रपटाची माहिती शेअर केली आहे. होळीचं औचित्य साधत अभिनेत्रीने चित्रपटाचे पहिलं पोस्टर सोशल मीडियावरून शेअर केले आहे.प्रियाने इन्स्टाग्रामवर तिच्या आगामी चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत ‘होळी फक्त रंगाचा सण नाहीये तर ती एक वॉर्निंग आहे’ असी कॅप्शन दिली आहे. प्रिया बापटच्या या आगामी चित्रपटाचं नाव ‘डाळिंब’ आहे.

ZEE5 ने त्यांच्या आगामी थ्रिलर-ड्रामा “डालिंब” चा भयानक फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला आहे, ज्यामुळे चर्चा रंगली आहे. हा चित्रपट स्मृती, सत्य, प्रेम, तोटा, वास्तव आणि भ्रम यांच्यातील रेषा पुसून टाकण्याचे आश्वासन देतो. हा चित्रपट ZEE5 आणि Ellipsis Entertainment यांच्यातील पहिला सहयोग आहे, जो एक प्रसिद्ध निर्मिती संस्था आहे जी त्याच्या विशिष्ट आणि उच्च-संकल्पनेच्या चित्रपट सामग्रीसाठी ओळखली जाते, ज्यामध्ये धाडसी, पॉवरहाऊस कलाकार आणि एक आशादायक नवोदित दिग्दर्शक आहे. चित्रपटाचा आश्चर्यकारक फर्स्ट लूक भावनिक चढ-उतार, खंडित मानसिकता आणि हळूहळू निर्माण होणाऱ्या तणावाने भरलेल्या आकर्षक कथेकडे संकेत देतो.

Zee Cine Awards:’Chhaava’ ने मारली बाजी, विकी कौशल ठरला लोकप्रिय अभिनेता! विजेत्यांची नावं जाणून घ्या….

मुंबईच्या उपनगरीय मध्यमवर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, हा चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात पंचायत फेम अभिनेता जितेंद्र कुमार यामध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. प्रियाच्या भूमिकेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाहीये. यांच्यासोबत या चित्रपटात
क्षितिज दाते, कविन दवे, साई प्रसाद, हरीश कुलकर्णी आणि सागर यादव हे देखील चित्रपटात दिसतील. ‘डालिंबा’ हा चित्रपट कॉर्पोरेट चित्रपट क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या प्रिया अवेन यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे, ज्यात वरद भटनागर यांचे संवाद आहेत आणि तनुज गर्ग यांचे अतिरिक्त संवाद आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Priya Bapat (@priyabapat)


“डालिंब” चे पोस्टर शेअर करून जितेंद्र कुमारने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली, ज्याचे कॅप्शन होते, “रंगांमध्ये एक रहस्य… जे कधीही दिसत नाही. ही होळी, रंग उत्सव नाहीत… हा एक इशारा आहे. #DALIMB – मिथक पाहत आहे. लवकरच येत आहे, फक्त #ZEE5 #DalimbOnZEE5 वर.”

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

Web Title: Dalimb a mysterious secret hidden behind the colors marathi actress shares first poster fans excitement peaks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 08:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर
1

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित
2

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई
3

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!

DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!

Mar 03, 2026 | 08:25 AM
होळी सणाचा आनंद वाढवण्यासाठी घरी बनवा थंडगार पान शॉट्स, गारेगार ड्रिंक पिऊन व्हाल फ्रेश

होळी सणाचा आनंद वाढवण्यासाठी घरी बनवा थंडगार पान शॉट्स, गारेगार ड्रिंक पिऊन व्हाल फ्रेश

Mar 03, 2026 | 08:00 AM
Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’

Mar 03, 2026 | 07:46 AM
कार खराब झाली? मेकॅनिककडे जाण्याअगोदर करा ही 4 कामं; पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल

कार खराब झाली? मेकॅनिककडे जाण्याअगोदर करा ही 4 कामं; पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल

Mar 03, 2026 | 06:15 AM
रंगपंचमीचे रंग जणू…! रंगपंचमीनिमित्त लाडक्या प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल रंगीबेरंगी प्रेम

रंगपंचमीचे रंग जणू…! रंगपंचमीनिमित्त लाडक्या प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल रंगीबेरंगी प्रेम

Mar 03, 2026 | 05:30 AM
Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

Mar 03, 2026 | 05:25 AM
Pune Weather: ऐन उकाड्यात पुणेकरांना दिलासा; थंडी परतली असल्याने…

Pune Weather: ऐन उकाड्यात पुणेकरांना दिलासा; थंडी परतली असल्याने…

Mar 03, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM