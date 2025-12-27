Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Eng Vs Aus England Have An Easy Target To Win Will Stokes Team Make A Comeback After Losing Three Matches

ENG vs AUS : इंग्लंडसमोर जिंकण्यासाठी सोपे लक्ष्य! तीन सामने गमावल्यानंतर स्टोक्सचा संघ पुनरागमन करेल का?

अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाने इंग्लंडला विजयासाठी १७५ धावांचे लक्ष्य दिले आहे. शनिवारी दुसऱ्या डावात सर्व विकेट गमावल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ ३४.३ षटकांत केवळ १३२ धावा करू शकला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य - England Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - England Cricket सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Australia vs England 4th Test : अ‍ॅशेस मालिकेचा चौथा सामना सध्या खेळवला जात आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सामना संपेल अशी परिस्थिती आहे. इंग्लडने पहिल्या तीन सामन्यामध्ये केलेल्या निराशाजनक कामगिरीनंतर आता चौथ्या सामन्यामध्ये त्याची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. इंग्लडने कमालीची कामगिरी चौथ्या सामन्यामध्ये केली आहे. सामन्याचा दुसरा दिवस असताना आता इंग्लडला ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने फार कमी धावांचे लक्ष दिले आहे. पहिल्या तीन सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला आता चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. 

अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाने इंग्लंडला विजयासाठी १७५ धावांचे लक्ष्य दिले आहे. शनिवारी दुसऱ्या डावात सर्व विकेट गमावल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ ३४.३ षटकांत केवळ १३२ धावा करू शकला. दुसऱ्या डावातही ऑस्ट्रेलियाचे फलंदाज अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकले नाहीत. स्टीव्ह स्मिथ आणि ट्रॅव्हिस हेड वगळता कोणताही फलंदाज २० धावांचा टप्पा ओलांडू शकला नाही. शुक्रवारी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी यजमान संघ ४६ षटकांत १५२ धावांवर ऑलआउट झाला, त्यानंतर इंग्लंड एक पाऊल पुढे गेले आणि ३० षटकांपेक्षा कमी वेळात फक्त ११० धावांवर ऑलआउट झाला.

Happy Birthday Salman Khan : भाईजानच्या वाढदिवसाला पोहोचला कॅप्टन कुल! पनवेल फार्महाऊसवर साजरा केला जल्लोषात सलमानचा वाढदिवस

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळल्या जाणाऱ्या चौथ्या सामन्यात, दुसऱ्या दिवशी ४ धावांच्या धावसंख्येपासून पुढे खेळणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला सर्व विकेट्स गमावल्यानंतर फक्त १३२ धावा करता आल्या. ‘बॉक्सिंग डे’ कसोटीसाठी विक्रमी ९४१९९ प्रेक्षक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पोहोचले होते. तथापि, पहिल्या दिवशी चाहत्यांना फक्त विकेट्स पडताना दिसल्या. दुसऱ्या दिवशीही अशीच परिस्थिती होती. दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाला पहिला धक्का स्कॉट बोलँडच्या रूपात बसला. तो सातव्या षटकात गस एटकिन्सनचा बळी ठरला. त्याने १७ चेंडूत ६ धावा केल्या. सलामीवीर जॅक वेदरल्ड १५ चेंडूत फक्त ५ धावा करू शकला. स्टार फलंदाज मार्नस लाबुशेनने १८ चेंडूत ८ धावांचे योगदान दिले.

सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड ६७ चेंडूत ४६ धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. या डावात तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. उस्मान ख्वाजा आपले खातेही उघडू शकला नाही. अ‍ॅलेक्स कॅरीने ६ चेंडूत ४ धावा आणि कॅमेरॉन ग्रीनने २९ चेंडूत १९ धावा केल्या. स्टार्क आपले खातेही उघडू शकला नाही, तर स्टोक्सने जे रिचर्डसनला ७ धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येवर बाद करून ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव संपवला. इंग्लंडकडून ब्रायडन कॉर्सने सर्वाधिक ४ बळी घेतले. बेन स्टोक्सने ३ आणि जोश टंगने २ बळी घेतले. गस अ‍ॅटकिन्सनने एका फलंदाजाला बाद केले.

 

Web Title: Eng vs aus england have an easy target to win will stokes team make a comeback after losing three matches

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 09:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
4

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM