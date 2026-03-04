Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'PCIFF 2026' चा समारोप! 'क्रांतिज्योती विद्यालय' चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप कार्यक्रमापूर्वी दुपारी 3 वाजता 'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम' या चितपटाचा प्रीमियर ठेवण्यात आला आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:56 PM
‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

'पीसीआयएफएफ २०२६' चा समारोप! 'क्रांतिज्योती विद्यालय' चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

  • ‘क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’ या चित्रपटाचा प्रीमियर.
  • रोहन कानवडे यांना ‘युवा प्रेरणादायी सिने आयकॉन पुरस्कार
  • बेस्ट फिचर फिल्म, माहितीपट, सर्वोत्कृष्ट लघुपट
PCIFF 2026 :  पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २०२६ च्या पारितोषिक वितरण समारंभात ‘साबर बोंडं’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक रोहन कानवडे यांना ‘पीसीआयएफएफ युवा प्रेरणादायी सिने आयकॉन पुरस्कार २०२६’ मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे. याशिवाय या सोहळ्यात बेस्ट फिचर फिल्म, सर्वोत्कृष्ट माहितीपट, सर्वोत्कृष्ट लघुपट, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, ६० सेकंदाचा सर्वोत्कृष्ट लघुपट असे विविध पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

ही कसली क्रूरता? भटक्या कुत्र्याला पकडले, हवेत गरगर फिरवले अन्…; PCMC मधील Video Viral

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आणि पिंपरी चिंचवड फिल्म सोसायटी व गाथा फिल्म सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय महोत्सव २०२६’ मध्ये ५ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता ‘क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’ या चित्रपटाचा विशेष प्रीमियर होणार आहे. त्यानंतर या महोत्सवाचा दिग्गज कलाकारांच्या उपस्थितीत समारोप होणार आहे. आकुर्डी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह येथे हा कार्यक्रम होणार असून जास्तीतजास्त नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापौर रवि लांडगे यांनी केले आहे. पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २०२६ ची सुरुवात ३ मार्च रोजी झाली असून या महोत्सवाचे पारितोषिक वितरण गुरूवार, ५ मार्च रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता महापौर रवि लांडगे यांच्या हस्ते संपन्न होणार आहे.

या कार्यक्रमास केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. तसेच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची प्रमूख उपस्थिती तसेच खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, यांची देखील उपस्थिती लाभणार आहे.

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप कार्यक्रमापूर्वी दुपारी 3 वाजता ‘क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’ या चितपटाचा प्रीमियर ठेवण्यात आला आहे. यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर देखील उपस्थित राहणार आहे. नागरिकांनी देखील या चित्रपटाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिग्दर्शक रोहन कानवडे यांना सिने आयकॉन पुरस्कार

पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २०२६ च्या पारितोषिक वितरण समारंभात ‘साबर बोंडं’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक रोहन कानवडे यांना ‘पीसीआयएफएफ युवा प्रेरणादायी सिने आयकॉन पुरस्कार २०२६’ मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे. याशिवाय या सोहळ्यात बेस्ट फिचर फिल्म, सर्वोत्कृष्ट माहितीपट, सर्वोत्कृष्ट लघुपट, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, ६० सेकंदाचा सर्वोत्कृष्ट लघुपट असे विविध पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

Published On: Mar 04, 2026 | 07:56 PM

‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

Mar 04, 2026 | 07:56 PM
