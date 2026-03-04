संरक्षण मंत्री काट्झ यांनी इराणच्या भावी नेतृत्वाला उद्देशून म्हटले की, “इराणचा जो कोणी नवा नेता नियुक्त होईल, त्याने जर इस्रायलचा द्वेष आणि प्रादेशिक देशांना धमकावणे सुरूच ठेवले, तर त्याचे नाव किंवा तो लपलेले ठिकाण याने काहीही फरक पडणार नाही; आमचे सैन्य त्याचा शोध घेऊन खात्मा करेल.”
पंतप्रधानांच्या संमतीने इस्रायली संरक्षण दलाला (IDF) ‘ऑपरेशन लायन रोअर’ (Operation Lion Rore) अंतर्गत पूर्ण तयारीत राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेद्वारे इराणची लष्करी क्षमता मोडीत काढणे आणि तिथल्या जनतेला हुकूमशाहीतून मुक्त करणे, असे दुहेरी उद्दिष्ट इस्रायलने ठेवले आहे. विशेष म्हणजे, अली खामेनीई यांचा मुलगा मोजतबा खामेनीई यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाल्याच्या चर्चांदरम्यान हे विधान आले आहे.
या संघर्षाने आता पाचव्या दिवसात प्रवेश केला असून संपूर्ण आखाती देश हादरले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध केवळ काही दिवस न चालता अनेक आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ खेचले जाण्याचे संकेत दिले आहेत. बुधवारी तेहरानच्या आसपास प्रचंड स्फोटांचे आवाज ऐकू आले, ज्याला इराणच्या सरकारी टीव्हीनेही दुजोरा दिला आहे. इराणमध्ये आतापर्यंत सुमारे ८०० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
युद्धाच्या ताज्या घडामोडींनुसार, इस्रायलने इराणच्या मिसाईल लॉन्च साईट्स आणि अण्वस्त्र संशोधन केंद्रांवर जोरदार हवाई हल्ले केले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने शेकडो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे इस्रायलच्या दिशेने डागली, परंतु इस्रायलच्या प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणेने बहुतांश क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली. दुसरीकडे, इराण समर्थित गटांनी सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावास आणि युएईमधील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासावर ड्रोन हल्ले केले आहेत. यामुळे ऊर्जा पुरवठा आणि विमान वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. या संघर्षात आतापर्यंत ११ इस्रायली नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
