IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

एमएस धोनी सध्या आयपीएल २०२६ च्या तयारीत व्यस्त आहे. रांची वाहतूक पोलिसांनी एमएस धोनीला दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी, रांचीमधील निवासी भूखंडाचा गैरवापर केल्याबद्दल धोनीला नोटीस बजावण्यात आली होती.

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:13 PM
MS Dhoni Fined by Ranchi Traffic Police: आयपीएल २०२६ च्या (IPL 2026) तयारीसाठी चेन्नई सुपर किंग्सच्या (CSK) सराव शिबिरात दाखल झालेल्या महेंद्रसिंग धोनीला (MS Dhoni) मोठा धक्का बसला आहे. रांचीमध्ये असताना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी धोनीवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. मैदानावर धावांचा वेग वाढवणाऱ्या धोनीला आता रस्त्यावरील ‘ओव्हरस्पीडिंग’ महागात पडले आहे.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन; ई-चलन जारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएस धोनीला वेगाने वाहन चालवल्याप्रकरणी रांची पोलिसांनी दंड ठोठावला आहे. मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १८३ (Section 183) अंतर्गत धोनीच्या नावे ई-चलन (E-Challan) जारी करण्यात आले आहे. धोनीला महागड्या गाड्या आणि बाइक्सची प्रचंड आवड आहे, हे सर्वश्रुत आहे. अनेकदा तो रांचीच्या रस्त्यांवर स्वतः गाडी चालवताना दिसतो. मात्र, यावेळी वेगाची मर्यादा ओलांडल्याने त्याला या कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाने रांचीमधील एका निवासी भूखंडाच्या कथित गैरवापराबाबत धोनीला नोटीस बजावली होती. त्या वादाची चर्चा संपते ना संपते, तोच आता ट्रॅफिक दंडाच्या कारवाईमुळे धोनीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

आयपीएल २०२६ ची तयारी जोरात

एकीकडे ही कारवाई सुरू असताना, दुसरीकडे आयपीएल २०२६ चे बिगुल वाजले आहे. यंदाचा हंगाम २८ मार्च पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘थाला’ म्हणजेच एमएस धोनी सध्या चेन्नईमध्ये सीएसकेच्या ट्रेनिंग कॅपमध्ये सराव करत आहे. नेट्समध्ये तो तासनतास फलंदाजीचा सराव करत असून आपल्या आक्रमक शैलीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे, सीएसकेने यंदा धोनीला ‘अनकॅप्ड’ खेळाडूच्या नियमांतर्गत ४ कोटी रुपयांत रिटेन केले आहे.

ऋतुराजच्या नेतृत्वाखाली सहाव्या जेतेपदाचे लक्ष्य

धोनीने आपल्या नेतृत्वाखाली चेन्नईला ५ वेळा विजेतेपद मिळवून दिले आहे. मात्र, यंदा संघ ऋतुराज गायकवाड़च्या नेतृत्वाखाली आपले सहावे जेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरेल. यंदाच्या हंगामात सीएसकेने संघात मोठे बदल केले आहेत. राजस्थान रॉयल्सकडून रवींद्र जडेजाच्या बदल्यात संजू सॅमसनला ट्रेड करण्यात आले असून तो यंदा पिवळ्या जर्सीत दिसेल. सरफराज खानसारख्या युवा आणि तगड्या खेळाडूचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. एमएस धोनीचा हा अखेरचा आयपीएल हंगाम असू शकतो, अशी चर्चा असल्याने जगभरातील क्रिकेट चाहते आपल्या पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट मारताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

Published On: Mar 04, 2026 | 08:13 PM

