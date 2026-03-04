IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएस धोनीला वेगाने वाहन चालवल्याप्रकरणी रांची पोलिसांनी दंड ठोठावला आहे. मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १८३ (Section 183) अंतर्गत धोनीच्या नावे ई-चलन (E-Challan) जारी करण्यात आले आहे. धोनीला महागड्या गाड्या आणि बाइक्सची प्रचंड आवड आहे, हे सर्वश्रुत आहे. अनेकदा तो रांचीच्या रस्त्यांवर स्वतः गाडी चालवताना दिसतो. मात्र, यावेळी वेगाची मर्यादा ओलांडल्याने त्याला या कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला आहे.
#CrickIt | Former India captain MS Dhoni was charged with overspeeding in Ranchi after his vehicle was caught violating traffic norms, days after he was in Chennai to attend Chennai Super Kings’ preparatory camp for IPL 2026. According to a report in India Today, Dhoni was… pic.twitter.com/7rgOjfu1WS — Hindustan Times (@htTweets) March 4, 2026
काही दिवसांपूर्वीच झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाने रांचीमधील एका निवासी भूखंडाच्या कथित गैरवापराबाबत धोनीला नोटीस बजावली होती. त्या वादाची चर्चा संपते ना संपते, तोच आता ट्रॅफिक दंडाच्या कारवाईमुळे धोनीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
एकीकडे ही कारवाई सुरू असताना, दुसरीकडे आयपीएल २०२६ चे बिगुल वाजले आहे. यंदाचा हंगाम २८ मार्च पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘थाला’ म्हणजेच एमएस धोनी सध्या चेन्नईमध्ये सीएसकेच्या ट्रेनिंग कॅपमध्ये सराव करत आहे. नेट्समध्ये तो तासनतास फलंदाजीचा सराव करत असून आपल्या आक्रमक शैलीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे, सीएसकेने यंदा धोनीला ‘अनकॅप्ड’ खेळाडूच्या नियमांतर्गत ४ कोटी रुपयांत रिटेन केले आहे.
धोनीने आपल्या नेतृत्वाखाली चेन्नईला ५ वेळा विजेतेपद मिळवून दिले आहे. मात्र, यंदा संघ ऋतुराज गायकवाड़च्या नेतृत्वाखाली आपले सहावे जेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरेल. यंदाच्या हंगामात सीएसकेने संघात मोठे बदल केले आहेत. राजस्थान रॉयल्सकडून रवींद्र जडेजाच्या बदल्यात संजू सॅमसनला ट्रेड करण्यात आले असून तो यंदा पिवळ्या जर्सीत दिसेल. सरफराज खानसारख्या युवा आणि तगड्या खेळाडूचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. एमएस धोनीचा हा अखेरचा आयपीएल हंगाम असू शकतो, अशी चर्चा असल्याने जगभरातील क्रिकेट चाहते आपल्या पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट मारताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.