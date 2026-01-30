Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेक मोठे बदल होत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींपासून ते बँकांच्या सुट्ट्या आणि पान मसाल्यावरील करात बदल होणार असल्याने सर्वसामन्यांच्या खिशाला कात्री लागू शकते.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:15 AM
 १ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

 १ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Follow Us:
Follow Us:
  • १ फेब्रुवारीपासून बदलणार तुमचे बजेट
  • सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम
  • पान मसाला-सिगारेट महाग, गॅस स्वस्त होणार?
 

फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात आणि २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेक मोठे बदल होत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींपासून ते बँकांच्या सुट्ट्या आणि पान मसाल्यावरील अतिरिक्त कर या पाच नियमांचा प्रत्येक सामान्य माणसाच्या जीवनावर आणि खर्चावर खोलवर परिणाम होईल.

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती सुधारतील. संपूर्ण देश या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जे बजेटच्या दिवशी जाहीर केले जाईल. विशेषतः, जनतेला आशा आहे की यावेळी १४ किलोग्रॅमच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत कमी होऊ शकते. यापूर्वी, १ जानेवारी रोजी, १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ₹१४.५० ने कमी करण्यात आली होती, ज्यामुळे दिल्लीत त्याची किंमत ₹१८०४ झाली. आता, सरकार बजेटच्या दिवशी घरगुती ग्राहकांना दिलासा देईल का हे पाहणे बाकी आहे.

हेही वाचा: Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

एलपीजीसोबतच, एटीएफ (एअर टर्बाइन फ्युएल) चे नवीन दर देखील १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातील. एटीएफच्या किमतीत कोणताही बदल झाल्यास त्याचा थेट विमान भाड्यावर परिणाम होतो. गेल्या महिन्यात दिल्लीत एटीएफच्या किमती सुमारे ७% ने कमी झाल्या, ज्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला. शिवाय, सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाहतूक आणि घरगुती बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.

सरकारने १ फेब्रुवारीपासून तंबाखूजन्य पदार्थ आणि पान मसाल्यावरील कर रचनेत मोठा बदल केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता जीएसटी व्यतिरिक्त नवीन उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) आकारला जाईल. जीएसटी भरपाई उपकराच्या जागी ही नवीन कर अधिसूचित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुढील महिन्यापासून सिगारेट आणि पान मसाल्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

वाहन मालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. एनएचएआयने जाहीर केले आहे की १ फेब्रुवारी २०२६ पासून कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करण्यासाठी केवायसी पडताळणी प्रक्रिया सेवेतून काढून टाकण्यात आली आहे. या हालचालीचा उद्देश डिजिटल टोल संकलन सोपे करणे आणि ग्राहकांना दिलासा देणे आहे, ज्यामुळे नवीन फास्टॅग मिळवणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल.

जर तुम्हाला फेब्रुवारीमध्ये महत्त्वाचे बँकिंग काम करायचे असेल, तर तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी नक्कीच तपासावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या कॅलेंडरनुसार, फेब्रुवारीमध्ये आठवड्याच्या सुट्ट्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीसारखे स्थानिक सण यासह बँका एकूण १० दिवस बंद राहतील. म्हणून, डिजिटल बँकिंग वापरणे किंवा तुमचे बँकिंग काम वेळेपूर्वी पूर्ण करणे उचित आहे.

Web Title: Lpg prices new taxes fastag rules and bank holidays from february 1

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: मोदींच्या नेतृत्वात भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; अमित शाह यांनी ‘आर्थिक सर्वेक्षणा’चा केला गौरव
1

Budget 2026: मोदींच्या नेतृत्वात भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; अमित शाह यांनी ‘आर्थिक सर्वेक्षणा’चा केला गौरव

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते भेट, आर्थिक सर्वेक्षणात काय म्हटलं? जाणून घ्या
2

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते भेट, आर्थिक सर्वेक्षणात काय म्हटलं? जाणून घ्या

यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या
3

यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या

Economic Survey 2026: आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ झाले जाहीर संसदेत! आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ काय सांगते?
4

Economic Survey 2026: आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ झाले जाहीर संसदेत! आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ काय सांगते?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Jan 30, 2026 | 10:15 AM
ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

Jan 30, 2026 | 10:08 AM
Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 10:00 AM
Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 30, 2026 | 09:46 AM
Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Jan 30, 2026 | 09:45 AM
Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Jan 30, 2026 | 09:41 AM
Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Jan 30, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM