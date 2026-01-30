 १ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात आणि २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेक मोठे बदल होत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींपासून ते बँकांच्या सुट्ट्या आणि पान मसाल्यावरील अतिरिक्त कर या पाच नियमांचा प्रत्येक सामान्य माणसाच्या जीवनावर आणि खर्चावर खोलवर परिणाम होईल.
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती सुधारतील. संपूर्ण देश या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जे बजेटच्या दिवशी जाहीर केले जाईल. विशेषतः, जनतेला आशा आहे की यावेळी १४ किलोग्रॅमच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत कमी होऊ शकते. यापूर्वी, १ जानेवारी रोजी, १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ₹१४.५० ने कमी करण्यात आली होती, ज्यामुळे दिल्लीत त्याची किंमत ₹१८०४ झाली. आता, सरकार बजेटच्या दिवशी घरगुती ग्राहकांना दिलासा देईल का हे पाहणे बाकी आहे.
एलपीजीसोबतच, एटीएफ (एअर टर्बाइन फ्युएल) चे नवीन दर देखील १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातील. एटीएफच्या किमतीत कोणताही बदल झाल्यास त्याचा थेट विमान भाड्यावर परिणाम होतो. गेल्या महिन्यात दिल्लीत एटीएफच्या किमती सुमारे ७% ने कमी झाल्या, ज्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला. शिवाय, सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाहतूक आणि घरगुती बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.
सरकारने १ फेब्रुवारीपासून तंबाखूजन्य पदार्थ आणि पान मसाल्यावरील कर रचनेत मोठा बदल केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता जीएसटी व्यतिरिक्त नवीन उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) आकारला जाईल. जीएसटी भरपाई उपकराच्या जागी ही नवीन कर अधिसूचित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुढील महिन्यापासून सिगारेट आणि पान मसाल्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
वाहन मालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. एनएचएआयने जाहीर केले आहे की १ फेब्रुवारी २०२६ पासून कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करण्यासाठी केवायसी पडताळणी प्रक्रिया सेवेतून काढून टाकण्यात आली आहे. या हालचालीचा उद्देश डिजिटल टोल संकलन सोपे करणे आणि ग्राहकांना दिलासा देणे आहे, ज्यामुळे नवीन फास्टॅग मिळवणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल.
जर तुम्हाला फेब्रुवारीमध्ये महत्त्वाचे बँकिंग काम करायचे असेल, तर तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी नक्कीच तपासावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या कॅलेंडरनुसार, फेब्रुवारीमध्ये आठवड्याच्या सुट्ट्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीसारखे स्थानिक सण यासह बँका एकूण १० दिवस बंद राहतील. म्हणून, डिजिटल बँकिंग वापरणे किंवा तुमचे बँकिंग काम वेळेपूर्वी पूर्ण करणे उचित आहे.