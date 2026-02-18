लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी

भारतीय बाजारात अनेक सेगमेंटमध्ये वाहने विक्री करणाऱ्या Hyundai Motor India कडून मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta ऑफर केली जाते. जर तुम्ही या एसयूव्हीचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देण्याचा प्लॅन करत असाल, तर दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल, हे जाणून घेऊया.
Hyundai कडून Creta चा डिझेल बेस व्हेरिएंट ‘E’ सुमारे 10.79 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. ही कार खरेदी केल्यास एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त नोंदणी शुल्क, विमा आणि इतर चार्जेस भरावे लागतात.
नोंदणी कर: सुमारे 1.12 लाख रुपये
विमा: अंदाजे 52 हजार रुपये
TCS आणि फास्टॅग शुल्क: सुमारे 11 हजार रुपये
या सर्व खर्चानंतर या एसयूव्हीची ऑन-रोड किंमत सुमारे 12.54 लाख रुपये इतकी होते.
बँकेकडून साधारणपणे एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 10.54 लाख रुपये कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 10.54 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले, तर दरमहा सुमारे 16,960 रुपये ईएमआय भरावी लागेल.
9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी कर्ज घेतल्यास एकूण कालावधीत सुमारे 3.70 लाख रुपये व्याज भरावे लागेल. अशा प्रकारे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या एसयूव्हीची एकूण किंमत अंदाजे 16.24 लाख रुपये इतकी होऊ शकते.
मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Creta ची थेट स्पर्धा Toyota Urban Cruiser हैरीडर, MG Hector, Maruti Grand Vitara आणि Mahindra Scorpio यांसारख्या मॉडेल्सशी होतो.