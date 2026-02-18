Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी

ह्युंदाई क्रेटा ही देशातील एक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. हीच एसयूव्ही जर तुम्ही 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंवर खरेदी केली तर मग दरमहा किती EMI द्यावा लागेल. याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:11 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • ह्युंदाई क्रेटा ही ग्राहकांची आवडती एसयूव्ही
  • 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
भारतीय ऑटो बाजारात SUV सेगमेंटमध्ये अनेक उत्तम कार पाहायला मिळतात. 2025 मध्ये तर ग्राहकांनी सर्वाधिक प्रतिसाद एसयूव्ही वाहनांना दिला आहे. जर तुम्ही देखील तुमच्या कुटुंबासाठी एक चांगली एसयूव्ही शोधत असाल तर Hyundai Creta तुमच्यासाठी योग्य पर्याय असू शकते.

भारतीय बाजारात अनेक सेगमेंटमध्ये वाहने विक्री करणाऱ्या Hyundai Motor India कडून मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta ऑफर केली जाते. जर तुम्ही या एसयूव्हीचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देण्याचा प्लॅन करत असाल, तर दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल, हे जाणून घेऊया.

Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Hyundai Creta ची किंमत किती?

Hyundai कडून Creta चा डिझेल बेस व्हेरिएंट ‘E’ सुमारे 10.79 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. ही कार खरेदी केल्यास एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त नोंदणी शुल्क, विमा आणि इतर चार्जेस भरावे लागतात.

नोंदणी कर: सुमारे 1.12 लाख रुपये

विमा: अंदाजे 52 हजार रुपये

TCS आणि फास्टॅग शुल्क: सुमारे 11 हजार रुपये

या सर्व खर्चानंतर या एसयूव्हीची ऑन-रोड किंमत सुमारे 12.54 लाख रुपये इतकी होते.

2 लाख रुपये डाउन पेमेंटनंतर किती EMI?

बँकेकडून साधारणपणे एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 10.54 लाख रुपये कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 10.54 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले, तर दरमहा सुमारे 16,960 रुपये ईएमआय भरावी लागेल.

1940 ची झलक, 2026 ची टेक्नोलॉजी! Indian Motorcycle ची नवी Chief Vintage, रेट्रो लुकमध्ये खास काय?

कार किती महाग पडेल?

9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी कर्ज घेतल्यास एकूण कालावधीत सुमारे 3.70 लाख रुपये व्याज भरावे लागेल. अशा प्रकारे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या एसयूव्हीची एकूण किंमत अंदाजे 16.24 लाख रुपये इतकी होऊ शकते.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Creta ची थेट स्पर्धा Toyota Urban Cruiser हैरीडर, MG Hector, Maruti Grand Vitara आणि Mahindra Scorpio यांसारख्या मॉडेल्सशी होतो.

 

Published On: Feb 18, 2026 | 06:11 PM

