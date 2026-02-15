Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak Toss Update Big Changes In The Indian Team Pakistan Won The Toss And Will Bowl Read The Playing 11 Of Both Teams

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघाने या सामन्यामध्ये भारताच्या हितासाठी काही निर्णय घेतले आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:41 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs Pakistan Toss Update : भारत पाकिस्तान सामना हा चाहत्यांचा पसंतीचा आहे मागील काही वर्षांपासून भारतीय संघाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबदबा पाहायला मिळाला आहे पण क्रिकेट चाहते या सामन्याच्या आतुरतेने वाट पाहत असतात.  भारत विरुद्ध पाकिस्तान  या महा मुकाबलाची सुरुवात झाली आहे. भारताचा संघ सूर्यकुमार यादवचे नेतृत्वाखाली खेळताना दिसेल तर पाकिस्तानचा संघ हा सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना कोलंबो येथील प्रेमादासा स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.

या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले यामध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघाने या सामन्यामध्ये भारताच्या हितासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. अभिषेक शर्मा हा आता फिट असून त्याचा संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. सामन्यामध्ये संजू सॅमसंग याला अभिषेक शर्माची जागा देण्यात आली होती. त्याला फुड इन्फेक्शन झाल्यामुळे सामना खेळता आले नाही.

तर श्रीलंकेमध्ये सामना होत असल्यामुळे एक पेसरच्या जागी फिरकी गोलंदाजाला संधी देण्यात आले आहे आज कुलदीप यादव विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना खेळताना दिसणार आहे.  भारत पाकिस्तान सामन्याचे अनेक वाद मागील काही दिवसांपासून पाहायला मिळत होते पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता पण त्यांनी हा निर्णय आता मागे घेतला आहे. या दोन्ही संघांची या सामन्यांमध्ये कशी प्लॅन इलेव्हन असणार आहे या संदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

उस्मान तारीख याची मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे. त्याच्या ॲक्शनवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते त्यामुळे आज त्याची कामगिरी कशी राहणार यावर सर्वांचे नजर असणार आहे त्याचबरोबर भारतीय खेळाडू त्याला कसे खेळतील याकडे देखील लक्ष असणार आहे. 

भारतीय संघाची प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान संघाची प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

Web Title: Ind vs pak toss update big changes in the indian team pakistan won the toss and will bowl read the playing 11 of both teams

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 06:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का
1

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत
2

IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय
3

IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील
4

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Feb 15, 2026 | 06:13 PM
फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Feb 15, 2026 | 05:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM