Adam Gilchrist on Babar Azam’s batting : बिग बॅश लीगमध्ये पाकिस्तानचे प्रसिद्ध खेळाडू सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तानचे माजी कर्णधार बाबर आझम देखील या लीगमध्ये सामील झाला आहे पण त्याने फार काही चांगली कामगिरी या लीगमध्ये केली नाही. त्यामुळे त्याला सोशल मिडियावर त्याचबरोबर काही क्रिकेट तज्ञांनी देखील मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले आहे. बिग बॅश लीगमध्ये मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्धच्या सामन्यात बाबर आझमने ४६ चेंडूत ५८ धावांची दमदार खेळी केली.
बाबर शेवटपर्यंत क्रीजवर राहिला आणि सिडनी सिक्सर्सला ६ विकेटने विजय मिळवून दिला. पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराचे हे या स्पर्धेत पहिले अर्धशतक होते. बाबरच्या समजूतदार खेळीचे कौतुक होत असताना, अॅडम गिलख्रिस्टने लाईव्ह सामन्यादरम्यान त्याचा उघड अपमान केला आहे.
खरंतर, बाबर आझम सिडनी सिक्सर्सकडून फलंदाजी करत होता आणि तो मंद गतीने धावा काढत होता. गिलख्रिस्टला टी-२० मध्ये बाबरची फलंदाजीची शैली आवडली नाही. समालोचन करताना, माजी कांगारू फलंदाजाने बाबरच्या संथ फलंदाजीवर टीका केली. गिलख्रिस्टने ऑन एअरमध्ये सांगितले की बाबरची मर्यादित शक्ती श्रेणी त्याच्या सीमारेषेच्या पर्यायांमध्ये अडथळा आणते.
गिलख्रिस्ट म्हणाला की बाबरची संथ फलंदाजी अनावधानाने दुसऱ्या टोकावरील फलंदाजावर दबाव आणते आणि त्याला जोखीम घेण्यास भाग पाडते. गिलख्रिस्ट म्हणाला की पाकिस्तानी फलंदाजाला त्याच्या स्ट्राईक रेटवर काम करण्याची गरज आहे; तो एकामागून एक धावा काढून उर्वरित जबाबदारी इतर फलंदाजांवर सोडू शकत नाही.
Adam Gilchrist also called out Babar Azam slow batting in T20s during today’s match.
• His limited power range restricts his boundary options.
• He must be proactive himself, not outsource the SR.
• His run-a-ball approach unfairly pressures his partner to take risks. pic.twitter.com/ahfYJNgSyO — The PCT Army.🇵🇰 (@thepctarmy) January 1, 2026
मेलबर्न रेनेगेड्सकडून मिळालेल्या १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिडनी सिक्सर्सने चांगली सुरुवात केली. डॅनियल ह्युजेस आणि बाबर आझम या सलामी जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावा जोडल्या. ह्युजेस २३ चेंडूत ३० धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर जोश फिलिप १६ धावा काढून बाद झाला. दरम्यान, कर्णधार मोइसेस हेन्रिक्सने १८ चेंडूत २३ धावा करत चांगली सुरुवात केली.
तथापि, बाबरने एका टोकाला धरून धावफलक टिकवत ठेवला. त्याने शानदार फलंदाजी केली आणि बिग बॅश लीगमधील त्याचे पहिले अर्धशतक पूर्ण केले. दुसऱ्या टोकाला जोएल डेव्हिसने बाबरला चांगली साथ दिली, त्याने १५ चेंडूत नाबाद ३४ धावा केल्या.