Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Adam Gilchrist Insults Babar Azam In Live Match Raises Questions About His Batting Style

LIVE सामन्यात अ‍ॅडम गिलख्रिस्टने बाबर आझमची बेइज्जत, फलंदाजीच्या पद्धतीवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराचे हे या स्पर्धेत पहिले अर्धशतक होते. बाबरच्या समजूतदार खेळीचे कौतुक होत असताना, अॅडम गिलख्रिस्टने लाईव्ह सामन्यादरम्यान त्याचा उघडपणे अपमान केला आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:26 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Adam Gilchrist on Babar Azam’s batting : बिग बॅश लीगमध्ये पाकिस्तानचे प्रसिद्ध खेळाडू सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तानचे माजी कर्णधार बाबर आझम देखील या लीगमध्ये सामील झाला आहे पण त्याने फार काही चांगली कामगिरी या लीगमध्ये केली नाही. त्यामुळे त्याला सोशल मिडियावर त्याचबरोबर काही क्रिकेट तज्ञांनी देखील मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले आहे. बिग बॅश लीगमध्ये मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्धच्या सामन्यात बाबर आझमने ४६ चेंडूत ५८ धावांची दमदार खेळी केली. 

बाबर शेवटपर्यंत क्रीजवर राहिला आणि सिडनी सिक्सर्सला ६ विकेटने विजय मिळवून दिला. पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराचे हे या स्पर्धेत पहिले अर्धशतक होते. बाबरच्या समजूतदार खेळीचे कौतुक होत असताना, अॅडम गिलख्रिस्टने लाईव्ह सामन्यादरम्यान त्याचा उघड अपमान केला आहे.

T20 World Cup 2026 आधी हा दिग्गज खेळाडू क्रिकेटला करणार अलविदा! या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

गिलख्रिस्टने केला बाबरचा अपमान!

खरंतर, बाबर आझम सिडनी सिक्सर्सकडून फलंदाजी करत होता आणि तो मंद गतीने धावा काढत होता. गिलख्रिस्टला टी-२० मध्ये बाबरची फलंदाजीची शैली आवडली नाही. समालोचन करताना, माजी कांगारू फलंदाजाने बाबरच्या संथ फलंदाजीवर टीका केली. गिलख्रिस्टने ऑन एअरमध्ये सांगितले की बाबरची मर्यादित शक्ती श्रेणी त्याच्या सीमारेषेच्या पर्यायांमध्ये अडथळा आणते.

गिलख्रिस्ट म्हणाला की बाबरची संथ फलंदाजी अनावधानाने दुसऱ्या टोकावरील फलंदाजावर दबाव आणते आणि त्याला जोखीम घेण्यास भाग पाडते. गिलख्रिस्ट म्हणाला की पाकिस्तानी फलंदाजाला त्याच्या स्ट्राईक रेटवर काम करण्याची गरज आहे; तो एकामागून एक धावा काढून उर्वरित जबाबदारी इतर फलंदाजांवर सोडू शकत नाही.

मेलबर्न रेनेगेड्सकडून मिळालेल्या १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिडनी सिक्सर्सने चांगली सुरुवात केली. डॅनियल ह्युजेस आणि बाबर आझम या सलामी जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावा जोडल्या. ह्युजेस २३ चेंडूत ३० धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर जोश फिलिप १६ धावा काढून बाद झाला. दरम्यान, कर्णधार मोइसेस हेन्रिक्सने १८ चेंडूत २३ धावा करत चांगली सुरुवात केली.

तथापि, बाबरने एका टोकाला धरून धावफलक टिकवत ठेवला. त्याने शानदार फलंदाजी केली आणि बिग बॅश लीगमधील त्याचे पहिले अर्धशतक पूर्ण केले. दुसऱ्या टोकाला जोएल डेव्हिसने बाबरला चांगली साथ दिली, त्याने १५ चेंडूत नाबाद ३४ धावा केल्या.

Web Title: Adam gilchrist insults babar azam in live match raises questions about his batting style

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
4

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM