Suryakumar Yadav: टीम इंडियानंतर आता Mumbai Indians मधूनही मिळणार सूर्यकुमारला डच्चू? समोर आला मोठा पुरावा

इतकेच नाही, तर त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडलवरून मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीमधील त्याचा फोटोही गायब आहे. यावरून असे सूचित होते की सूर्यकुमार यादवचे मुंबई इंडियन्समधून बाहेर पडणे निश्चित आहे. तथापि, त्याची पत्नी, देविषा शेट्टी, अजूनही इन्स्टाग्रामवर मुंबई इंडियन्सला फॉलो करते. सध्या सूर्यकुमार यादवबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. त्याच्याकडून भारतीय टीमसाठीही कर्णधारपद काढून घेण्यात आले आहे. दरम्यान सूर्यकुमारचा अत्यंत Bad Patch सुरू आहे आणि त्याचाही फॉर्मही खराब आहे.
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सूर्यकुमार यादव आता कोणत्या संघात सामील होऊ शकतो?
२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगसाठी मुंबई इंडियन्सने सूर्यकुमार यादवला ₹१६.२५ कोटींना कायम ठेवले होते. सूर्यकुमार यादव २०१८ पासून मुंबई इंडियन्सकडून खेळत आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक वृत्तांनुसार, जर सूर्यकुमारने मुंबई इंडियन्स सोडले, तर तो त्याच्या पूर्वीच्या संघ, केकेआरमध्ये परत येऊ शकतो. केकेआर देखील कर्णधार आणि वरच्या फळीतील एका भारतीय फलंदाजाच्या शोधात आहे. KKR व्यतिरिक्त, चेन्नई सुपर किंग्सदेखील सूर्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकते.
मुंबई इंडियन्ससाठी सूर्याची कामगिरी
आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी सूर्यकुमार यादवची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. सूर्याने २०११ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून IPL मध्ये पदार्पण केले, परंतु त्या हंगामात त्याला फक्त एकाच सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर तो केकेआरमध्ये गेला आणि २०१८ मध्ये मुंबईत परतला. त्याच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तो आतापर्यंत मुंबई इंडियन्ससाठी एकूण १२७ सामन्यांमध्ये खेळला आहे. या सामन्यांमध्ये सूर्यकुमार यादवने दोन शतकांसह ४०२० धावा केल्या आहेत. दरम्यान, केकेआरसाठी सूर्याने ६० सामन्यांमध्ये ६८४ धावा केल्या असून, त्यात सीएलटी२० मधील १२७ धावांचा समावेश आहे.
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