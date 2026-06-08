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Suryakumar Yadav: टीम इंडियानंतर आता Mumbai Indians मधूनही मिळणार सूर्यकुमारला डच्चू? समोर आला मोठा पुरावा

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:48 AM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेट संघाच्या टी-२० कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर, स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादवबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. वृत्तानुसार, यादवने मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केले आहे.

सूर्यकुमार यादव सोडणार मुंबई इंडियन्स? (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

सूर्यकुमार यादव सोडणार मुंबई इंडियन्स? (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • सूर्यकुमारने घेतला मुंबई इंडियन्स सोडण्याचा निर्णय 
  • समोर आला मोठा पुरावा 
  • केले मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो 
अलीकडेच, इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघात स्थान देण्यात आले नाही. संघातून वगळल्यामुळे त्याने आपले कर्णधारपदही गमावले. आता, सूर्याचे त्याच्या इंडियन प्रीमियर लीग संघ, मुंबई इंडियन्समधून बाहेर पडणे निश्चित मानले जात आहे. गेल्या हंगामात मुंबईसाठी सूर्यकुमार यादवची कामगिरी खूपच निराशाजनक होती. सूर्याच्या मुंबई इंडियन्समधून बाहेर पडण्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे त्याने त्याच्या सोशल मीडिया हँडल, इन्स्टाग्रामवर संघाला अनफॉलो केले आहे.

इतकेच नाही, तर त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडलवरून मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीमधील त्याचा फोटोही गायब आहे. यावरून असे सूचित होते की सूर्यकुमार यादवचे मुंबई इंडियन्समधून बाहेर पडणे निश्चित आहे. तथापि, त्याची पत्नी, देविषा शेट्टी, अजूनही इन्स्टाग्रामवर मुंबई इंडियन्सला फॉलो करते. सध्या सूर्यकुमार यादवबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. त्याच्याकडून भारतीय टीमसाठीही कर्णधारपद काढून घेण्यात आले आहे. दरम्यान सूर्यकुमारचा अत्यंत Bad Patch सुरू आहे आणि त्याचाही फॉर्मही खराब आहे. 

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सूर्यकुमार यादव आता कोणत्या संघात सामील होऊ शकतो?

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगसाठी मुंबई इंडियन्सने सूर्यकुमार यादवला ₹१६.२५ कोटींना कायम ठेवले होते. सूर्यकुमार यादव २०१८ पासून मुंबई इंडियन्सकडून खेळत आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक वृत्तांनुसार, जर सूर्यकुमारने मुंबई इंडियन्स सोडले, तर तो त्याच्या पूर्वीच्या संघ, केकेआरमध्ये परत येऊ शकतो. केकेआर देखील कर्णधार आणि वरच्या फळीतील एका भारतीय फलंदाजाच्या शोधात आहे. KKR व्यतिरिक्त, चेन्नई सुपर किंग्सदेखील सूर्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकते.

मुंबई इंडियन्ससाठी सूर्याची कामगिरी

आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी सूर्यकुमार यादवची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. सूर्याने २०११ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून IPL मध्ये पदार्पण केले, परंतु त्या हंगामात त्याला फक्त एकाच सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर तो केकेआरमध्ये गेला आणि २०१८ मध्ये मुंबईत परतला. त्याच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तो आतापर्यंत मुंबई इंडियन्ससाठी एकूण १२७ सामन्यांमध्ये खेळला आहे. या सामन्यांमध्ये सूर्यकुमार यादवने दोन शतकांसह ४०२० धावा केल्या आहेत. दरम्यान, केकेआरसाठी सूर्याने ६० सामन्यांमध्ये ६८४ धावा केल्या असून, त्यात सीएलटी२० मधील १२७ धावांचा समावेश आहे.

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Web Title: Suryakumar yadav is set to leave mumbai indians unfollowed on social media csk and kkr talks with him

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:48 AM

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