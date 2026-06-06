Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Suryakumar Yadav Social Media Post After Drop Captaincy And Position In Team India

कर्णधारपद जाताच Suryakumar Yadav ची सोशल मिडियावर पोस्ट; म्हणाला, ‘पुढील आव्हानांसाठी या…’;

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

सूर्यकुमारची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे.  सूर्यकुमार यादवच्या ठिकाणी आता आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असणार आहे.

कर्णधारपद जाताच Suryakumar Yadav ची सोशल मिडियावर पोस्ट; म्हणाला, 'पुढील आव्हानांसाठी या...';

भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा 
भारतीय संघात मिळाले नाही सूर्यकुमार यादवला स्थान 
श्रेयस अय्यर असणार टी 20 संघाचा नवा कर्णधार

BCCI: आज बीसीसीआयने भारतीय संघाची इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी घोषणा केली आहे. या दरम्यान भारतीय टी 20 संघाचा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान बीसीसीआयने टी 20 वर्ल्ड कप जिंकवून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवचे कर्णधारपद काढून घेतले आहे. तसेच त्याला संघाला देखील स्थान देण्यात आले नाही.

सूर्यकुमारची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे.  सूर्यकुमार यादवच्या ठिकाणी आता आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असणार आहे. त्यानंतर माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये तो काय म्हणाला आहे, ते जाणून घेऊयात.

काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

कर्णधारपद गमावल्यानंतर आणि संघात स्थान न मिळाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये त्याने “Wishing this highly skilled group all the best for challenges ahead अशा आशयाची पोस्ट केली आहे. यामध्ये सूर्यकुमारने ‘पुढील आव्हानांसाठी या अत्यंत कुशल आणि प्रतिभावान संघाला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा’, असा संदेश लिहिला आहे.

‘सरपंच’ इज बॅक! Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार ; इंग्लंड-आयर्लंडचे धाबे दणाणले

Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार

बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून घोषित केले आहे. तर तिलक वर्माला उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी दिली गेली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला या संघात स्थान देण्यात आले आहे. टीम इंडिया इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध टी – 20 सामना खेळणार आहे.

आयपीएलमधील खराब कामगिरीमुळे सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून हटविण्यात आले आहे. तर श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून संधी देण्यात आली आहे. या दोन्ही सिरिजसाठी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची देखील निवड करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता वैभव भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना दिसणार आहे. आयपीएलमधील उत्कृष्ट नेतृत्व आणि कामगिरीच्या जोरावर श्रेयस अय्यर आता भारताचा पूर्णवेळ टी-२० कर्णधार बनला आहे. मागील काही काळापासून खराब फॉर्मशी झगडत असलेल्या सूर्यकुमार यादवला टी-२० संघातून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

IND vs AFG: विराट कोहली दुखापतीमुळे बाहेर; अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी ‘या’ युवा खेळाडूला संधी

भारताचा संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार ), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव.

Web Title: Suryakumar yadav social media post after drop captaincy and position in team india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक
1

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

T20 Team: हार्दिक पांड्याचा पत्ता झाला कट! कुलदीप यादवचाही गेम ओव्हर, समोर आले मोठे कारण
2

T20 Team: हार्दिक पांड्याचा पत्ता झाला कट! कुलदीप यादवचाही गेम ओव्हर, समोर आले मोठे कारण

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ
3

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ

‘सरपंच’ इज बॅक! Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार ; इंग्लंड-आयर्लंडचे धाबे दणाणले
4

‘सरपंच’ इज बॅक! Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार ; इंग्लंड-आयर्लंडचे धाबे दणाणले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कर्णधारपद जाताच Suryakumar Yadav ची सोशल मिडियावर पोस्ट; म्हणाला, ‘पुढील आव्हानांसाठी या…’;

कर्णधारपद जाताच Suryakumar Yadav ची सोशल मिडियावर पोस्ट; म्हणाला, ‘पुढील आव्हानांसाठी या…’;

Jun 06, 2026 | 09:15 PM
कोयना धरणाची पाणी पातळी घटली; बोटी वाहतूक ठप्प, पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम

कोयना धरणाची पाणी पातळी घटली; बोटी वाहतूक ठप्प, पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम

Jun 06, 2026 | 08:57 PM
तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?

तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?

Jun 06, 2026 | 08:50 PM
Satara News : शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त साताऱ्यात शिवभक्तांचा उत्साह; उदयनराजे भोसले यांनी शिवरायांना वाहिली आदरांजली

Satara News : शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त साताऱ्यात शिवभक्तांचा उत्साह; उदयनराजे भोसले यांनी शिवरायांना वाहिली आदरांजली

Jun 06, 2026 | 08:39 PM
‘मतदार यादी पुनर्निरीक्षण मोहीमेवर डोळ्यांत तेल घालून काम करा’; श्रीकांत शिंदे यांचा जळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना निर्देश

‘मतदार यादी पुनर्निरीक्षण मोहीमेवर डोळ्यांत तेल घालून काम करा’; श्रीकांत शिंदे यांचा जळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना निर्देश

Jun 06, 2026 | 08:32 PM
‘कोक्रोच ना कमी लेखू नका, सरकारला त्यांचे म्हणणे ऐकावेच लागेल,’ उद्धव ठाकरेंचा कॉक्रोचेसना पाठिंबा

‘कोक्रोच ना कमी लेखू नका, सरकारला त्यांचे म्हणणे ऐकावेच लागेल,’ उद्धव ठाकरेंचा कॉक्रोचेसना पाठिंबा

Jun 06, 2026 | 08:27 PM
पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

Jun 06, 2026 | 08:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें