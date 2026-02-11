 T20 World Cup 2026 : सूर्याआर्मीच्या चिंतेत वाढ! स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलमध्ये भरती; भारताचा ‘प्लॅन बी’ काय? 

IND vs NAM, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धा चांगल्याच रंगात आली आहे. सर्व संघ मेंट करताना दिसत आहेत. दरम्यान, स्पर्धेतील दुसऱ्या सामन्याआधी भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. भारतीय संघाचा आक्रमक सलामीवीर अभिषेक शर्मा अचानक आजारी पडला आहे. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एका वृत्तानुसार, त्याला पोटाच्या संसर्गाचा त्रास जाणवू लागल्याने तो मंगळवारी संघाच्या सराव सत्रात देखील सहभागी होऊ शकला नाही.
मागील सामन्यापासून अभिषेक शर्माची प्रकृती खराब असल्याची माहिती आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी तो अस्वस्थ असल्याचे दिसून येत होते.परंतु सामना खेळल्यानंतर त्याची प्रकृती आणखी बिघडली. त्याला खूप ताप आला होता आणि तात्काळ आराम मिळावा म्हणून त्याला ड्रिप देखील देण्यात आला होता. या आजाराने त्याच्या कामगिरीवर देखील परिणाम झाल्याचे दिसले. कारण त्याला खाते न उघडताच माघारी जावे लागले होते. नंतर तो मैदानात देखील आला नव्हता. संपूर्ण सामन्यात त्याच्या जागी संजू सॅमसनने क्षेत्ररक्षण केले आणि सामना संपल्यानंतर अभिषेक खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यासाठी देखील बाहेर येऊ शकला नव्हता.
बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार, अभिषेक शर्माला दिल्लीतील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे त्याच्या प्रकृतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी चाचण्या करण्यात येत आहेत. सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेट यांनी आशा व्यक्त केली की तो पुढील दोन दिवसांत बरा होणार, परंतु त्याची सध्याची प्रकृती पाहता १२ फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात त्याचा सहभाग संशयास्पद असल्याचे दिसत आहे. संघ व्यवस्थापन त्याच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
अभिषेक शर्माच्या आजारपणात, भारतीय संघासाठी काही चांगली बातमी आहे. सहाय्यक प्रशिक्षकांनी पुष्टी केली आहे की अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर संघात सामील झाला आहे आणि दुसऱ्या गट सामन्यापूर्वी त्याने सराव देखील सुरू केला आहे. याव्यतिरिक्त, स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह १० दिवसांच्या विश्रांतीनंतर संघात परतला आहे आणि तो पूर्ण जोमाने गोलंदाजी करत आहे.
स्पर्धेतील इतर सामन्यांमध्ये, पाकिस्तानने अमेरिकेला ३२ धावांनी पराभूत करत आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. तसेच, न्यूझीलंडने यूएईला १० विकेट्सने मात दिली. तर नेदरलँड्सने नामिबियाला ७ विकेट्सने पराभूत केले.