Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bombay High Court Sentence Reduced For Rape Convict Who Wrote Essay On Mahatma Gandhi Bombay High Court Decision Creates Stir

Mumbai High Court: महात्मा गांधींवर निबंध लिहिणाऱ्या बलात्काराच्या दोषीची शिक्षा कमी; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ९ डिसेंबर २०१६ रोजी, ५ वर्षांची पीडित मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरी गेली असता आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:16 PM
Bombay High Court, Maharashtra News, Rape Convict Punishment, POCSO Case,

Bombay High Court: महात्मा गांधींवर निबंध लिहिणाऱ्या बलात्काराच्या दोषीची शिक्षा कमी; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई उच्च न्यायालयाकडून २०१६ मध्ये ५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या एका तरुणाची जन्मठेपेची शिक्षा कमी
  • बऱ्याच काळापासून बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि शिक्षेची मागणी
  • गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नव्हता
Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने एकच खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये ५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या एका तरुणाची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून १२ वर्षांची केली आहे. २ फेब्रुवारीच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने दोषी ठरवले परंतु, त्याची शिक्षा कमी केल्याचेही जाहीर केले. न्यायाधीश सारंग कोतवाल आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आरोपीच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. पण न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सगळीकडे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

भारतात, बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि शिक्षेची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे आणि हे अजूनही सुरू आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याची शिक्षा किमान २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आहे, जी जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच एक आश्चर्यकारक निर्णय दिला आहे.

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या आठवणींत कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता ; फडणवीसांचे तीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब

न्यायालयाने शिक्षा कोणत्या आधारावर कमी केली?

गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नव्हता. तो डिसेंबर २०१६ पासून सतत तुरुंगात होता आणि कोविड-१९ साथीच्या काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती. शिक्षा निश्चित करताना या परिस्थिती महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, तुरुंगात त्याचे सुधारणात्मक प्रयत्न देखील विचारात घेण्यात आले. रेकॉर्डमध्ये सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांवरून त्याने तुरुंगात शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतला होता, ज्यामध्ये महात्मा गांधींवरील निबंध स्पर्धा आणि त्यांच्या विचारांवर अभ्यास कार्यक्रमांचा समावेश होता. या सुधारणात्मक पैलूंकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

 

सुधारणांच्या संभाव्यतेलाही महत्त्व दिले पाहिजे – न्यायालय

गुन्हा गंभीर असला तरी, सुधारणेच्या संभाव्यतेलाही महत्त्व दिले पाहिजे. ज्यावेळी १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करेल. तसेच आरोपीने आधीच तुरुंगात घालवलेला कालावधी कमी केलेल्या शिक्षेमध्ये समायोजित केला जाईल, हे देखील स्पष्ट केले.  (Crime news) 

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ९ डिसेंबर २०१६ रोजी, ५ वर्षांची पीडित मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरी गेली असता आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरलेल्या मुलीने ताबडतोब तिच्या आईला घडलेला प्रकार सांगितला, त्यानंतर कुटुंबाने पोलिस तक्रार दाखल केली. खटल्यादरम्यान, आठ वर्षांची पीडित मुलगी न्यायालयात साक्ष देत होती.

उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीची साक्ष विश्वासार्ह मानली. न्यायालयाने असे म्हटले की मुलाने घटनेचे स्पष्ट आणि माहिती नसलेले वर्णन विश्वासार्ह आहे. या आधारे, दोषी ठरवण्यात आले आणि शिक्षेला अंशतः सवलत देण्यात आली.

Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान

शिक्षा कमी करण्याची प्रमुख कारणे:

गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी केवळ २० वर्षांचा होता आणि त्याचा कोणताही जुना गुन्हेगारी इतिहास नव्हता. २०१६ पासून तो सलग तुरुंगात असून कोविड काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती, हे न्यायालयाने महत्त्वाचे मानले. आरोपीने तुरुंगात असताना महात्मा गांधींवरील निबंध स्पर्धा आणि त्यांच्या विचारांवरील अभ्यासक्रमांत सक्रिय सहभाग घेतला होता. या शैक्षणिक उपक्रमांची प्रमाणपत्रे न्यायालयाने सुधारणेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली.

“गुन्हा गंभीर असला तरी सुधारणेच्या शक्यतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या उद्देशाने पुरेशी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. ९ डिसेंबर २०१६ रोजी ५ वर्षांची मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजारी गेली असता, आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला होता. आता ८ वर्षांच्या झालेल्या पीडित मुलीने न्यायालयात दिलेली साक्ष न्यायालयाने अत्यंत विश्वासार्ह मानली. तिने दिलेले घटनेचे वर्णन स्पष्ट असल्याने दोषीवर गुन्हा सिद्ध झाला.

 

Web Title: Bombay high court sentence reduced for rape convict who wrote essay on mahatma gandhi bombay high court decision creates stir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 02:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू
1

Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू

Crime News: जन्मठेपेचा कैदी खुल्या कारागृहातून फरार! कुख्यात बबला टोळीतील सदस्याचे फिल्मी स्टाईल पलायन
2

Crime News: जन्मठेपेचा कैदी खुल्या कारागृहातून फरार! कुख्यात बबला टोळीतील सदस्याचे फिल्मी स्टाईल पलायन

दारूच्या वादातून तिघांनी केली मित्राची हत्या; डोक्यावर काठीने बेदम मारलं अन् नंतर…
3

दारूच्या वादातून तिघांनी केली मित्राची हत्या; डोक्यावर काठीने बेदम मारलं अन् नंतर…

मोठी बातमी ! माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
4

मोठी बातमी ! माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

Feb 11, 2026 | 03:23 PM
RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

Feb 11, 2026 | 03:21 PM
‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

Feb 11, 2026 | 03:20 PM
Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Feb 11, 2026 | 03:13 PM
आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

Feb 11, 2026 | 03:09 PM
Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

Feb 11, 2026 | 03:08 PM
प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

Feb 11, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM