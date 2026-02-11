Karjat News : नेरळ रेल्वे स्थानकात विकासकामाला गती; फलाटावरील निवारा शेडचे काम सुरु

कर्जत/संतोष पेरणे : मध्ये रेल्वेवरील नेरळ जंक्शन रेल्वे स्थानकातील फलाट दोन वर प्रवाशांचे उन्हापासून संरक्षण होणार आहे.या स्थानकातील फलाट दोनवर यापूर्वी कोणताही निवारा शेड नव्हते.त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने नेरळ स्थानकात प्रवासी निवडा शेड बांधण्यास सुरुवात केली आहे.
ब्रिटिश काळात बनलेल्या नेरळ स्थानकात फलाट दोन वर केवळ दोन डब्बे येथे उभे राहणारे प्रवासी यांच्यासाठी निवारा शेड तेथे होते.त्या ठिकाणी अनेक वर्षे नवीन निवारा शेड उभारण्यात आले नव्हते.त्यात नेरळ स्थानकातून प्रवास करणारे प्रवासी यांची संख्या हजारो मध्ये आहे,त्यामुळे येणारे जाणारे प्रवासी यांना या जंक्शन स्थानकात निवारा शेड नसल्याने प्रवासी वर्गातून नाराजी व्यक्त होत होती.
नेरळ स्थानकाचा कायापालट करण्याचे मुंबई रेल कॉर्पोरेशन यांच्याकडून घेण्यात आलेले धोरण लक्षात घेता नेरळ स्थानकाला नवीन रूप दिले जात आहे.त्यात फलाट एक वरील संपूर्ण परिसरात स्काय वॉक मुळे बंदिस्त करण्यात आला आहे.त्यामुळे त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने निवारा शेड निर्माण झाले आहे.मात्र फलाट एक वरील अडचणी कायम असल्याने प्रवासी नाराजी व्यक्त करीत होते. परंतु नेरळ स्थानकाच्या फलाट दोन वरील अर्धवट असलेल्या निवारा शेडचे काम सुरू झाले आहे.या निवारा शेड मुळे प्रवासी वर्गात आनंदाचे वातावरण असून कर्जत दिशेकडून मुंबई दिशेकडे असे निवारा शेड उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे.भविष्यात 15 डब्यांची लोकल कर्जत पर्यंत येणार असल्याने त्या दृष्टीने नेरळ स्थानकाची लांबी देखील वाढवली गेली आहे.त्या सर्व भागाला निवारा शेड उभे केले जात असल्याने प्रवासी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
नेरळ स्थानकात फलाट दोन वर असलेल्या ब्रिटिश कालीन इमारती पाडण्यात येत असून या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे कार्य पूर्ण झाल्यावर त्या भागात देखील निवारा शेडचा विस्तार होणार आहे.निवारा शेड उभारण्याचे कार्य मुंबई रेल कॉर्पोरेशन कडून सुरू असून या कामाला गती देण्याची मागणी नेरळ रेल्वे प्रवासी संघटना यांच्याकडून करण्यात येते.प्रवासी वर्गातून होणारी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप म्हसकर यांनी मुंबई विभागीय महाव्यवस्थापक यांच्याकडे मांडली आहे.