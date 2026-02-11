PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते

पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिकेच्या १९१ धावांच्या पाठलागात शुभम रांजणे हा अर्धशतक झळकावणारा एकमेव फलंदाज होता. त्याने १७० च्या स्ट्राईक रेटने ३० चेंडूत ५१ धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता. ३१ वर्षीय खेळाडूचे टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे पहिले अर्धशतक होते.
पाकिस्तानविरुद्धच्या ५१ धावांच्या खेळीदरम्यान शुभम रांजणेने डावखुरा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीचा पराभव केला. त्याने शाहीनच्या सात चेंडूंचा सामना केला आणि २५७.१४ च्या स्ट्राईक रेटने १८ धावा केल्या. शुभम रांजणेने त्याच्या डावात मारलेल्या सहा चौकारांपैकी तीन चौकार एकट्या शाहीन आफ्रिदीविरुद्ध आले.
शाहीन आफ्रिदीला निर्दयीपणे हरवणाऱ्या शुभम रांजणेचे सूर्यकुमार यादवशीही घट्ट नाते आहे. खरं तर, दोघेही खूप चांगले मित्र आहेत. दोघांनीही मुंबई क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व केले आहे. शुभम रांजणेचे सूर्यकुमार यादवशी असलेले नाते इतके घट्ट आहे की तो त्याला त्याचा मोठा भाऊ देखील म्हणतो.
आता, शुभम रांजणे कोण आहे? हा ३१ वर्षीय अमेरिकन फलंदाज भारतीय खेळाडूंच्या कुटुंबातून येतो. त्याचे आजोबा वसंत रांजणे यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यांनी भारतासाठी सात कसोटी सामने खेळले. त्याचे वडील महाराष्ट्र आणि भारत अ संघाकडून १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये खेळले. आजोबा आणि वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, शुभम देखील क्रिकेटपटू बनला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करत आहे.