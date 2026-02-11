Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते

Shubham Ranjane: अमेरिकेच्या एका फलंदाजाने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. शुभम रांजणे नाव असून त्याच्या अर्धशतकादरम्यान त्याने शाहीन आफ्रिदीला २५७.१४ च्या स्ट्राईक रेटने हरवले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:42 PM
  • शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे कोण?
  • ३२ धावांनी पाकिस्तानने केले पराभूत
  • युएसएने नाणेफेक जिंकूनही सामना हरला
PAK vs USA T20 World Cup News Marathi : टी-२० विश्वचषकातील १२ वा सामना १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात खेळला गेला. जरी पाकिस्तानने तो सामना जिंकला असला तरी शाहीन आफ्रिदीच्या चेंडूंना बॅटने फोडणाऱ्या आणि अमेरिकेसाठी एकट्याने पाकिस्तानवर हल्ला करणाऱ्या फलंदाजाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचे नाव शुभम रांजणे आहे. हा फलंदाज कोण आहे आणि टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि भारताशी त्याचे काय संबंध आहे?

पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यासाठी अर्धशतक

पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिकेच्या १९१ धावांच्या पाठलागात शुभम रांजणे हा अर्धशतक झळकावणारा एकमेव फलंदाज होता. त्याने १७० च्या स्ट्राईक रेटने ३० चेंडूत ५१ धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता. ३१ वर्षीय खेळाडूचे टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे पहिले अर्धशतक होते.

पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत

शाहीन आफ्रिदीला पराभव पत्करावा लागला

पाकिस्तानविरुद्धच्या ५१ धावांच्या खेळीदरम्यान शुभम रांजणेने डावखुरा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीचा पराभव केला. त्याने शाहीनच्या सात चेंडूंचा सामना केला आणि २५७.१४ च्या स्ट्राईक रेटने १८ धावा केल्या. शुभम रांजणेने त्याच्या डावात मारलेल्या सहा चौकारांपैकी तीन चौकार एकट्या शाहीन आफ्रिदीविरुद्ध आले.

सूर्यकुमार यादवशी नाते

शाहीन आफ्रिदीला निर्दयीपणे हरवणाऱ्या शुभम रांजणेचे सूर्यकुमार यादवशीही घट्ट नाते आहे. खरं तर, दोघेही खूप चांगले मित्र आहेत. दोघांनीही मुंबई क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व केले आहे. शुभम रांजणेचे सूर्यकुमार यादवशी असलेले नाते इतके घट्ट आहे की तो त्याला त्याचा मोठा भाऊ देखील म्हणतो.

आता, शुभम रांजणे कोण आहे? हा ३१ वर्षीय अमेरिकन फलंदाज भारतीय खेळाडूंच्या कुटुंबातून येतो. त्याचे आजोबा वसंत रांजणे यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यांनी भारतासाठी सात कसोटी सामने खेळले. त्याचे वडील महाराष्ट्र आणि भारत अ संघाकडून १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये खेळले. आजोबा आणि वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, शुभम देखील क्रिकेटपटू बनला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करत आहे.

PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 

Published On: Feb 11, 2026 | 12:41 PM

