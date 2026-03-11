Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Iran Dummy Warfare Plan Painted Decoy Missile Waste Israel War

Israel Iran War : इराणचा डमी वॉरफेअर प्लॅन! एका पेंटिंगने इस्रायल-अमेरिकेला फसवलं? २५ कोटींच्या मिसाइलचा झाला ‘कचरा’

Israel Iran War : मध्यपूर्वेतील अमेरिका- इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या युद्धात आता एक वेगळीच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इराणने युद्धात जुनी टेक्निक वापरली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:37 AM
Did Iran Trick Israel with Dummy Aircraft Paintings

Israel Iran War : इराणचा डमी वॉरफेअर प्लॅन! एका पेंटिंगने इस्रायल-अमेरिकेला फसवलं? २५ कोटींच्या मिसाइलचा झाला 'कचरा' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणचा डमी वॉरफेअर प्लॅन
  • एका पेंटिंगने इस्रायल-अमेरिकेला फसवलं?
  • २५ कोटींच्या मिसाइलचा झाला ‘कचरा’
Israel Iran War : मध्यपूर्वेतील इस्रायल इराण युद्धाने जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. सलग ११ व्या दिवशीही हे युद्ध सुरु आहे.  याच वेळी एक मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या युद्धात इराणने डमी वॉरफेअरचा वापर करुन इस्रायलला वेडं बनवले असल्याचे म्हटले जात आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे समजून घेऊ.

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?

इराणने इस्रायलला फसवलं?

  • सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की, इराणने चक्क युद्धात एका पेंटिगचा आणि डमी टँकर (फुग्यांचा टँकर) वापर केला आहे.
  • इराणने आपल्या एअरबेसवर हुबेहुब लढाऊ विमानांचे, हेलिकॉप्टरचे चित्र(डिकॉय) काढून, फुग्याचे टँकर तैनात करुन अमेरिका इस्रायलला हल्ल्यास भाग पाडले. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या बनावट शस्त्रांवर बॉम्ब टाकले असल्याचे म्हटले जात आहे.
  • इस्रायलने नष्ट केलेली विमाने खरी विमाने नसून जमिनीवर काढलेली चित्र असल्याचा दावा केला जात आहे.
  • कारण सहसा हल्ला झाल्यावर विमानांचे तुकडे झालेले, त्यांचे अवशेष उडालेले दिसायला पाहिजेत.
  • पण व्हिडिओमध्ये स्फोटानंतरची परिस्थिती स्थिर दिसत आहे, परंतु यामुळे इराणने युद्धात डमी वॉरफेअर टेक्निकचा वापर करुन अमेरिका इस्रायलला फसवलं असल्याचे म्हटले जात आहे
  • एका फोटो एअरस्ट्रीपवर काढलेल्या लढाऊ विमानाच्या चित्रावर मिसाइल हल्ल्याचं चित्र दाखवल आहे. तर दुसऱ्या फोटोत चिनूक हेलिकॉप्टरसारख्या काळ्या चित्रावर मिसाईल हल्ला झाल्याचं चित्र दिसत आहे. या फोटांवरुन इराणने खोटे लक्ष्य तयार करून इस्रायल आणि अमेरिकेला फसवले असल्याचा दावा केला जात आहे.

काय आहे नेमकं सत्य?

या व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटांचा शोध घेतल्यानंतर तापासात आढलून आले आहे की, दोन्ही फोटो एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आले आहेत. यापूर्वी इस्रायलने त्यांच्या ऑफिसियल एक्स अकाऊंट एक व्हिडिओ शेअर केला होता. जामध्ये त्यांनी इराणच्या Mi-17 लढाऊ हेलिकॉप्टरवर बॉम्ब टाकल्याचे इन्फ्रागेड फुटेज आहे. तर नव्या व्हिडिओत बनावट लक्ष्यावर त्यांनी हल्ला केलेला दाखवलं जात आहे. परंतु इस्रायलने बनावट लक्ष्यावर हल्ला केल्याचा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा आढळलेला नाही. सध्या यावरुन मोठा वाद सुरु आहे.

काय आहे डिकॉय किंवा डमी वॉरफेअर टेक्निक?

डिकॉय किंवा डमी टेक्निकच्या मदतीने युद्धात शत्रूला गोंधळात टाकण्यासाठी खोटे बनावटे लक्ष्य तयार केली जाता. यामध्ये बनावट (फुग्यांचे शस्त्र, चित्र) टँक, विमान, युद्धनौका, तोफखाना तैनात केले जातता. काही अत्याधुनिक डिकॉय शत्रूच्या रडारला सिग्नलही देऊ शकतात. यापूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धात या टेक्निकचा वापर झाल्याचे समोर आले होते.


US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?

Published On: Mar 11, 2026 | 11:20 AM

