किंग कोहलीची ‘विराट’ किर्ती, IPL 2026 मध्ये घडवला इतिहास; 800 चौकार खेळणार पहिला फलंदाज

गुजरात टायटन्स विरुद्ध खेळताना विराट कोहलीने आपल्या नावावर एक नवा विक्रम रचला आहे. असे करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. विराट कोहलीचा हा रेकॉर्ड कमालीचा आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 10:39 PM
'विराट' रेकॉर्ड, 800 चौकार करणारा पहिला फलंदाज (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • विराटचा ८०० चौकारांचा नवा रेकॉर्ड 
  • विक्रम करणारा पहिला भारतीय खेळाडू 
  • गुजरात विरूद्ध सामन्यात केला विक्रम 
गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळताना विराट कोहलीने एक नवीन विक्रम रचला. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर चौकार मारून, कोहली आयपीएलच्या इतिहासात ८०० चौकार पूर्ण करणारा पहिला फलंदाज ठरला. २७४ सामन्यांमध्ये ८,९०० हून अधिक धावा करणाऱ्या कोहलीने या बाबतीत शिखर धवन (७६८) आणि रोहित शर्मा यांना मागे टाकले आहे.

शुक्रवारी संध्याकाळी बंगळूरच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील वातावरण उत्साहाने भारले होते. तारीख होती २४ एप्रिल, २०२६ आणि प्रसंग होता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील एक रोमांचक आयपीएल सामना. पण सामन्याच्या सुरुवातीलाच काही मिनिटांतच, जेव्हा ‘किंग’ कोहलीने पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्ण अक्षरात कोरले, तेव्हाच सामन्याची खरी चर्चा सुरू झाली. याशिवाय आज क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचाही वाढदिवस आहे आणि आजच्या खास दिवशी विराटच्या नावे हा रेकॉर्ड नोंदला गेला असल्यामुळे त्याला एक वेगळाच साज चढला आहे. 

विराटसाठी मैदानावर जल्लोष 

वयाच्या ३७ व्या वर्षीही १८ वर्षांच्या मुलासारखा उत्साह असलेल्या विराट कोहलीने मैदानावर पाऊल ठेवताच, संपूर्ण स्टेडियम ‘कोहली, कोहली!’ च्या घोषणांनी दुमदुमले. आरसीबीकडून सलामीवीर म्हणून खेळणाऱ्या दिल्लीच्या या दिग्गज फलंदाजाने एक स्थिर सुरुवात केली. आपला जुना सहकारी मोहम्मद सिराजने टाकलेल्या पहिल्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर एक धाव काढून कोहलीने आपले खाते उघडले. तेव्हा कोणालाही कल्पना नव्हती की पुढच्याच षटकात एक ऐतिहासिक विक्रम रचला जाणार आहे. 

रबाडाला लावला चौकार

दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडाने डावातील दुसरे षटक टाकले. षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर कोहलीने आपल्या खास शैलीत एक सुरेख फटका मारला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. हा केवळ एक चौकार नव्हता, तर आयपीएलच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड होता. या चौकारासह, विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात ८०० चौकार मारणारा पहिला फलंदाज ठरला. कोहलीने आयपीएलमधील आपला ३०० वा षटकारही पूर्ण केला आणि ख्रिस गेल व रोहित शर्मा यांच्यानंतर हा पराक्रम करणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला. गेलने आयपीएलमध्ये ३५७ षटकार मारले आहेत, तर रोहितच्या नावावर ३१० षटकार आहेत.

आयपीएलसारख्या स्पर्धेत, जिथे गोलंदाजांचा वेग आणि कर्णधारांची रणनीती प्रत्येक क्षणी बदलते, तिथे कोहलीने घेतलेल्या ८०० विकेट्स त्याच्या सातत्य आणि दर्जाबद्दल बरेच काही सांगून जातात. आपल्या २७४ सामन्यांमध्ये कोहलीने केवळ ८,९१६ हून अधिक धावाच केल्या नाहीत, तर आता तो सर्वाधिक चौकार मारण्याच्या बाबतीतही निर्विवादपणे आघाडीवर आहे.

कोहलीचा ‘विराट’ विक्रम 

जर आपण ही यादी पाहिली तर, कोहलीने आपल्या समकालीन खेळाडूंना खूप मागे टाकले आहे. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर शिखर धवन आहे, म्हणजेच ‘गब्बर’. धवनने डेक्कन चार्जर्सपासून ते पंजाब किंग्सपर्यंत विविध संघांकडून खेळताना २२२ सामन्यांमध्ये ७६८ चौकार मारले आहेत. जरी धवन बऱ्याच काळापासून कोहलीच्या जवळचा असला तरी, कोहलीच्या सध्याच्या फॉर्म आणि तंदुरुस्तीमुळे त्याला एक मोठा फायदा मिळाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा स्फोटक फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर १८४ सामन्यांमध्ये ६६३ चौकारांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा २७६ सामन्यांमध्ये ६५३ चौकारांसह चौथ्या स्थानावर आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की कोहलीने धावा करण्याच्या आणि चौकार मारण्याच्या दोन्ही कौशल्यांमध्ये स्वतःला किती अद्ययावत ठेवले आहे.

दिग्गजांच्या आठवणी जागृत 

कोहलीच्या या कामगिरीमुळे, ज्यांनी ही लीग घडवली त्या महान खेळाडूंच्या आठवणी ताज्या झाल्या. सहा वेगवेगळ्या संघांकडून खेळलेला अजिंक्य रहाणे ५२२ चौकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे. त्याच्या अगदी मागे ‘मिस्टर आयपीएल’ म्हणून ओळखला जाणारा सुरेश रैना आहे, ज्याने आपल्या कारकिर्दीत ५०६ चौकार मारले आहेत.

या एलिट यादीत गौतम गंभीर (४९२), रॉबिन उथप्पा (४८१), केएल राहुल (४७२) आणि सूर्यकुमार यादव (४७१) यांसारख्या नावांचाही समावेश आहे. तथापि, विराटची कामगिरी विशेष आहे कारण तो आयपीएलच्या पहिल्या हंगामापासून (२००८) ते २०२६ पर्यंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर या एकाच फ्रँचायझीशी जोडलेला आहे. एकाच संघाकडून खेळताना इतके विक्रम प्रस्थापित करणे हे निष्ठा आणि कामगिरीचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे.

अनेक खेळाडू वयाच्या ३७ व्या वर्षी निवृत्त होण्याचा विचार करत असताना, विराट कोहली आपल्या फलंदाजीने नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. २४ एप्रिलची ही संध्याकाळ बंगळूरमधील चाहत्यांसाठी नेहमीच अविस्मरणीय राहील. कोहलीने केवळ आपल्या संघाला एक मजबूत सुरुवात करून दिली नाही, तर क्रिकेटच्या कोणत्याही प्रकारातील विक्रमांच्या बाबतीत ‘किंग’चे सिंहासन नेहमीच सुरक्षित राहील हेदेखील सिद्ध केले आहे. ८०० चौकारांचा हा विक्रम येत्या अनेक वर्षांपर्यंत तरुण फलंदाजांसाठी एक मोठे आव्हान राहील.

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM