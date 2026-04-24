GT Vs RCB Live: जेसन होल्डरचा ‘पॉवर’ शो! ‘आरसीबी’ला विजयासाठी 206 रन्सचे टार्गेट

साई सुदर्शनची वादळी खेळी
शेवटच्या ओव्हर्समध्ये गोलंदाजांनी लावला अंकुश
जोस बटलरने केल्या आक्रमक 25 रन्स
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live Updates: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू आहे, गुजरातच्या साई सुदर्शनने आरसीबीच्या गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये आपले तिसरे शतक पूर्ण केले आहे. शुभमन गिल आणि त्याने गुजरातला शानदार सुरुवात करून (GT Vs RCB) दिली. प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सने रन्स केले आहेत. त्यामुळे आरसीबीला आता जिंकण्यासाठी इतक्या 206 रन्सची गरज असणार आहे.
गुजरात टायटन्सची फलंदाजी
आरसीबीने टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि गुजरातला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले. दरम्यान कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने गुजरात टायटन्सला चांगली सुरुवात करून दिली. दोघांनी गुजरातकडून सलामीवीर म्हणून 125 रन्स पेक्षा जास्त रन्सची भागीदारी केली. शुभमन गिल 32 रन्स करून आउट झाला.
त्यानंतर साई सुदर्शनने आपले वादळी शतक पूर्ण केले. गिल आउट झाल्यावर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला होता. साई सुदर्शन शतकी खेळी करून आउट झाला. जोस बटलरने आक्रमक खेळी करत 25 रन्स करून आउट झाला. जेसन होल्डरने शेवटच्या ओव्हर्समध्ये आक्रमक खेळी केली. त्यामुळे गुजरातच्या संघाने 205 रन्सपर्यंत मजल मारली.
Innings Break! Sai Sudharsan’s terrific ton takes #GT to 205/3 👌 Will #RCB chase it down? 🤔 Scorecard ▶️ https://t.co/5ZJjfv5Nr6#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvGT pic.twitter.com/SAZr2pTrX9 — IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2026
आरसीबीची गोलंदाजी
आरसीबीला या सामन्यात चांगली गोलंदाजी करता आलेली नसल्याचे पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेमध्ये आरसीबीच्या गोलंदाजांना एकही विकेट मिळवता आली नाही. पहिली विकेट त्यांना 127 ते 130 रन्सची भागीदारी झाल्यावर मिळवता आली. सुयश शर्माने शुभमन गिलला 32 रन्सवर आउट केले. तर शतकी खेळी करणाऱ्या साई सुदर्शनला जोश हेझलवूडने आउट केले. तर भुवनेश्वर कुमारने घातक ठरणाऱ्या बटलरला आउट केले.
आजची संभाव्य प्लेइंग 11
आरसीबी: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रासिद सलाम, सुयश शर्मा, जोश हेझलवूड. (इम्पॅक्ट प्लेयर: देवदत्त पडिक्कल)
गुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्रा, राहुल तेवतिया, राशीद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा.