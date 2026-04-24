Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 206 Live Jesan Holder Gt Set 2026 Runs Target Rcb Sai Sudarshan Sports News

GT Vs RCB Live: जेसन होल्डरचा ‘पॉवर’ शो! ‘आरसीबी’ला विजयासाठी 206 रन्सचे टार्गेट

आरसीबीला या सामन्यात चांगली गोलंदाजी करता आलेली नसल्याचे पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेमध्ये आरसीबीच्या गोलंदाजांना एकही विकेट मिळवता आली नाही.

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:24 PM
GT Vs RCB Live: जेसन होल्डरचा 'पॉवर' शो! 'आरसीबी'ला विजयासाठी 206 रन्सचे टार्गेट

gt vs rcb live streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

साई सुदर्शनची वादळी खेळी
शेवटच्या ओव्हर्समध्ये गोलंदाजांनी लावला अंकुश
जोस बटलरने केल्या आक्रमक 25 रन्स 

Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live Updates: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू आहे, गुजरातच्या साई सुदर्शनने आरसीबीच्या गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये आपले तिसरे शतक पूर्ण केले आहे. शुभमन गिल आणि त्याने गुजरातला शानदार सुरुवात करून (GT Vs RCB) दिली. प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सने रन्स केले आहेत. त्यामुळे आरसीबीला आता जिंकण्यासाठी इतक्या 206 रन्सची गरज असणार आहे.

गुजरात टायटन्सची फलंदाजी

आरसीबीने टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि गुजरातला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले. दरम्यान कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने गुजरात टायटन्सला चांगली सुरुवात करून दिली. दोघांनी गुजरातकडून सलामीवीर म्हणून 125 रन्स पेक्षा जास्त रन्सची भागीदारी केली. शुभमन गिल 32 रन्स करून आउट झाला.

GT Vs RCB Live: साईचं ‘सुदर्शन’ चक्र फिरलं! आरसीबीचे गोलंदाज रडकुंडीला; लगावले वादळी शतक

त्यानंतर साई सुदर्शनने आपले वादळी शतक पूर्ण केले.  गिल आउट झाल्यावर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला होता. साई सुदर्शन शतकी खेळी करून आउट झाला. जोस बटलरने आक्रमक खेळी करत 25 रन्स करून आउट झाला. जेसन होल्डरने शेवटच्या ओव्हर्समध्ये आक्रमक खेळी केली. त्यामुळे गुजरातच्या संघाने 205 रन्सपर्यंत मजल मारली.

आरसीबीची गोलंदाजी

आरसीबीला या सामन्यात चांगली गोलंदाजी करता आलेली नसल्याचे पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेमध्ये आरसीबीच्या गोलंदाजांना एकही विकेट मिळवता आली नाही. पहिली विकेट त्यांना 127 ते 130 रन्सची भागीदारी झाल्यावर मिळवता आली. सुयश शर्माने शुभमन गिलला 32 रन्सवर आउट केले. तर शतकी खेळी करणाऱ्या साई सुदर्शनला जोश हेझलवूडने आउट केले. तर भुवनेश्वर कुमारने घातक ठरणाऱ्या बटलरला आउट केले.

GT Vs RCB Live: आरसीबीने जिंकला टॉस; गुजरातच्या अडचणी वाढवण्यासाठी घेतला ‘हा’ निर्णय

आजची संभाव्य प्लेइंग 11

आरसीबी: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रासिद सलाम, सुयश शर्मा, जोश हेझलवूड. (इम्पॅक्ट प्लेयर: देवदत्त पडिक्कल)

गुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्रा, राहुल तेवतिया, राशीद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा.

Web Title: Tata ipl 206 live jesan holder gt set 2026 runs target rcb sai sudarshan sports news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 09:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM