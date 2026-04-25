Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Demand For Strict Action Against 164 Illegal Schools In Mumbai Many Schools Lack Fire Safety Inspections

मुंबईतील १६४ बेकायदेशीर शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी, अनेक शाळांमध्ये अग्निशमन तपासणीचा अभाव

बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा आता गंभीर होत चालला आहे आणि याबाबत शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मागणी करण्यात आली आहे

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:24 AM
164 बेकायदेशीर शाळांवर होणार कारवाई (फोटो सौजन्य - iStock)

164 बेकायदेशीर शाळांवर होणार कारवाई (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • शिक्षण समितीच्या बैठकीत धोरण निर्मितीची मागणी 
  • कारवाई न झाल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
  • विद्यार्थ्यांची जबाबदारी पालिका घेणार 
मुंबई, नीता परबः  मुंबईत कार्यरत असलेल्या १६४ बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत, या शाळांवर ठोस धोरण आखून कठोर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नोटीस बजावणे पुरेसे नाही. शाळांनी ठरलेल्या नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी पालिका  घेईल आणि कोणत्याही मुलाचे शिक्षण विस्कळीत होणार नाही.

शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवक नील सोमैया यांनी बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि परवानगीशिवाय शाळा चालवणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे म्हटले.  त्यांनी आरोप केला की, अशा शाळा केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्यही धोक्यात आणतात.

विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्चशिक्षणासाठी संधी! राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना

अनेक शाळा बेकायदेशीर 

नील सोमैया यांनी असेही सांगितले की, म्हाडा, सरकारी आणि खारफुटीच्या जमिनीवर अनेक शाळा बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्या आहेत. इतकेच नाही तर, नोटीस मिळूनही या शाळा राजरोसपणे सुरू आहेत. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी बेकायदेशीर बहुमजली शाळांच्या निकृष्ट बांधकाम गुणवत्तेला विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक म्हटले आहे. भाजप नगरसेविका स्वप्ना म्हात्रे यांनी इशारा दिला आहे की, वेळेवर कठोर कारवाई न केल्यास अशा शाळांची संख्या ६०० पर्यंत पोहोचू शकते.

सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह

या बैठकीत धक्कादायक बाब समोर आली की, अनेक शाळांकडे फायर ऑडिट किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. काही शाळा झोपडपट्टी भागातील तळमजला अधिक दोन ते चार मजली इमारतींमध्ये चालतात, ज्यामुळे त्यांच्या बांधकाम गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

४८ शाळांचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर

शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले की, १६४ पैकी ४८ शाळांना मान्यता देण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास दिलासा मिळेल; अन्यथा, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल.

शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी सांगितले की, आधी शाळा स्थापन करून नंतर मान्यता मिळवण्याची प्रथा चुकीची आहे. याला आळा घालण्यासाठी, एक स्पष्ट धोरण तयार करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित होईल.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; e-KYC साठी जूनपर्यंत मुदतवाढ

Web Title: Demand for strict action against 164 illegal schools in mumbai many schools lack fire safety inspections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई
1

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद
2

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! १५ मे पासून संपूर्ण शहरात १०% पाणी कपात; ‘बीएमसी’चा मोठा निर्णय
3

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! १५ मे पासून संपूर्ण शहरात १०% पाणी कपात; ‘बीएमसी’चा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM
Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

May 18, 2026 | 11:56 AM
पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

May 18, 2026 | 11:55 AM
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM