बांगलादेशात मोठा नरसंहार टळला! सुरक्षा यंत्रणांनी ‘असा’ उधळला दहशतवादी कट, देशभरात हाय अलर्ट

Terror Alert: बांगलादेश हवाई दलात ‘TTP’ची एन्ट्री? ढाका हवाई तळावर मध्यरात्री मोठे छापे; 10 जवान ताब्यात, 4 जण परदेशात फरार
मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशच्या सुरक्षा दलांनी एका प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेचा मोठ्या हल्ल्याचा कट उधळून लावला आहे. या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी देशातील महत्त्वाच्या संस्थांना लक्ष्य करण्याची योजना आखली होती. देशाचे संसद भवन, लष्करी मुख्यालय आणि काही महत्त्वाची धार्मिक स्थळे यांच्या निशण्यावर होती. ढाका येथील प्रतिष्ठित शाहबाग परिसर, पोलीस आणि लष्कराची ठिकाणे तसेच गर्दीच्या धार्मिक स्थळांवर एकाच वेळी हल्ल्याचा कट रचण्यात आला होता. मात्र बांगलादेशच्या यंत्रणांना वेळेत माहिती मिळाल्याने मोठा अनर्थ टळला.
या प्रकरणात बांगलादेशच्या सुरक्षा यंत्रणांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे. त्यांचा माजी लष्कराच्या कर्मचाऱ्यांची संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. इश्तियाक अहमद ऊर्फ सामी आणि अबू मोहम्मद हे दोन्ही बांगलादेश लष्करीताली दोन बडतर्फ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. या माजी अधिकाऱ्यांनीच या दहशतवाद्यांना हल्ल्याची रणनीती तयार करण्यात आणि प्रशिक्षण देण्यात मदत केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु अद्याप या लष्करी अधिकाऱ्यांची माहिती समोर आलेली नाही. या हल्ल्यासाठी स्फोटके, गावठी बॉम्ब आणि धारदार शस्त्रास्त्रांचा वापर केला जाणार होता.
सध्या या प्रकरणामुळे बांगलादेश पोलिस मुख्यालयाने तातडीने आदेश जारी केले आहे. राजधानी ढाकासह चटगाव, राजशाही, सिलहट आणि रंगपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये गस्त घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेतला संवेदनशील भागांमध्ये विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहे. संशयितांचा शोध सुरु आहे.
यामागे केवळ दोन दहशतवादी नसून आंतरराष्ट्रीय किंवा स्थानिक नेटवर्क असण्याची शक्यता पोलिस मुख्यालयाने केली आहे. लष्करातील बडतर्फ अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे विषय गांभीर्याने घेतला जात आहे. संपूर्ण देशात नाकाबंदी करण्यात आली असून संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
