  Bangladesh News Marathi Terror Plot Foiled High Alert Nationwide

बांगलादेशात मोठा नरसंहार टळला! सुरक्षा यंत्रणांनी ‘असा’ उधळला दहशतवादी कट, देशभरात हाय अलर्ट

Bangladesh Terror Plot Foiled : बांगलादेशमध्ये सर्वत्र कडकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे. संसद भवन आणि मुख्यालयावरील हल्ल्याचा कट उधळून लावण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:09 AM
Bangladesh Terror Plot Foiled

बांगलादेशात मोठा नरसंहार टळला! सुरक्षा यंत्रणांनी 'असा' उधळला दहशतवादी कट, देशभरात हाय अलर्ट

  • बांगलादेशात हाय अर्लट
  • संसद भवन आणि लष्करी मुख्यावरील हल्ल्याचा कट उधळला
  • दोन संशयित ताब्यात
Bangladesh on High Alert : ढाका : भारताचा शेजारी देश बांगलादेश(Bangladesh) मधून एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. बांगलादेशात एक मोठा दहशतवादी कट उधळून लावण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरात कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला असून हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सध्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Terror Alert: बांगलादेश हवाई दलात ‘TTP’ची एन्ट्री? ढाका हवाई तळावर मध्यरात्री मोठे छापे; 10 जवान ताब्यात, 4 जण परदेशात फरार

मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशच्या सुरक्षा दलांनी एका प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेचा मोठ्या हल्ल्याचा कट उधळून लावला आहे. या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी देशातील महत्त्वाच्या संस्थांना लक्ष्य करण्याची योजना आखली होती. देशाचे संसद भवन, लष्करी मुख्यालय आणि काही महत्त्वाची धार्मिक स्थळे यांच्या निशण्यावर होती. ढाका येथील प्रतिष्ठित शाहबाग परिसर, पोलीस आणि लष्कराची ठिकाणे तसेच गर्दीच्या धार्मिक स्थळांवर एकाच वेळी हल्ल्याचा कट रचण्यात आला होता. मात्र बांगलादेशच्या यंत्रणांना वेळेत माहिती मिळाल्याने मोठा अनर्थ टळला.

दोन संशयितांना अटक

या प्रकरणात बांगलादेशच्या सुरक्षा यंत्रणांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे. त्यांचा माजी लष्कराच्या कर्मचाऱ्यांची संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. इश्तियाक अहमद ऊर्फ सामी आणि अबू मोहम्मद हे दोन्ही बांगलादेश लष्करीताली दोन बडतर्फ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. या माजी अधिकाऱ्यांनीच या दहशतवाद्यांना हल्ल्याची रणनीती तयार करण्यात आणि प्रशिक्षण देण्यात मदत केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु अद्याप या लष्करी अधिकाऱ्यांची माहिती समोर आलेली नाही. या हल्ल्यासाठी स्फोटके, गावठी बॉम्ब आणि धारदार शस्त्रास्त्रांचा वापर केला जाणार होता.

कडेकोट बंदोबस्त

सध्या या प्रकरणामुळे बांगलादेश पोलिस मुख्यालयाने तातडीने आदेश जारी केले आहे. राजधानी ढाकासह चटगाव, राजशाही, सिलहट आणि रंगपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये गस्त घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेतला संवेदनशील भागांमध्ये विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहे. संशयितांचा शोध सुरु आहे.

मोठ्या दहशतवादी कटाचा संशय

यामागे केवळ दोन दहशतवादी नसून आंतरराष्ट्रीय किंवा स्थानिक नेटवर्क असण्याची शक्यता पोलिस मुख्यालयाने केली आहे. लष्करातील बडतर्फ अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे विषय गांभीर्याने घेतला जात आहे. संपूर्ण देशात नाकाबंदी करण्यात आली असून संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

India Bangladesh Ties : बांगलादेशची भारताला पहिली पसंती; संबंध मजबूत करण्यावर हमी, हसीनाच्या प्रत्यार्पणावर मात्र ठाम

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात नेमकं काय घडलं

    Ans: बांगलादेशात सुरक्षा यंत्रणांनी मोठा दहशतवादी कट उधळून लावला आहे.

  • Que: बांगलादेशात दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर कोणती ठिकाणे होती

    Ans: देशाचे संसद भवन, लष्करी मुख्यालय आणि काही महत्त्वाची धार्मिक स्थळे दहशतवाद्यांच्या ठिकाणावर होती.

  • Que: बांगलादेश दहशतवादी कटात लष्कराचे काय कनेक्शन समोर आले आहे

    Ans: या प्रकरणात दोन दहशतवादी संशयितांना अटक करण्यात आली असून त्यांचा बांगलादेश लष्करीताली दोन बडतर्फ अधिकाऱ्यांशी संपर्क असल्याचे समोर आले आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 10:07 AM

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! 'AAICLAS' मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
May 18, 2026 | 10:30 AM
May 18, 2026 | 10:30 AM
May 18, 2026 | 10:16 AM
May 18, 2026 | 09:49 AM
May 18, 2026 | 09:40 AM
May 18, 2026 | 09:25 AM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM