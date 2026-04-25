Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Thai Funeral Viral Family Invite Dancers At Cremation To Fulfill Last Wish Viral News In Marathi

शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने अंतिम संस्काराला बोलावल्या Bar Dancers, पाहून यूजर्स झाले चकित; थायलंडचा Video Viral

Viral Funeral Incident : अंतिम संस्कारात घडून आला अजब-गजब प्रकार! मृताची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने डान्सर्सना आमंत्रित केले. थायलंडच्या या घटनेने फक्त नातेवाईकांनाच नाही तर सोशल मिडिया यूजर्सनाही थक्क केलं.

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:23 AM
शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने अंतिम संस्काराला बोलावल्या Bar Dancers, पाहून यूजर्स झाले चकित; थायलंडचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • मृत व्यक्तीची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अंत्यविधीत नर्तकांना बोलावले.
  • शवपेटीसमोर नृत्य सादर केल्याने अनोखा आणि चर्चेचा विषय ठरला.
  • सोशल मिडियावर काहींनी कौतुक केले तर काहींनी या प्रकारावर टीका केली.
या जगात व्यक्तीच्या जन्माचा जितका आनंद साजरा केला जातो, तितकंच त्याच्या जाण्याचं दु:ख देखील व्यक्त केलं जातं. आपल्या जवळची व्यक्ती आपल्याला सोडून गेली आहे ही भावना फार दुःखद आहे. माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी अंतिम संस्काराचा सोहळ ठेवला जातो. यात जवळचे लोक मृत व्यक्तीची भेट घेत त्याला निरोप देतात. हा एक भावनिक सोहळा असतो पण थायलंडच्या एका अंत्यविधीदरम्यान आगळावेगळाच कार्यक्रम पाहायला मिळाला जे पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारुन गेले. मृत व्यक्तीची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी यात कुटुंबाने अंतिम संस्कारावेळीच बार डान्सर्रना आमंत्रित केले. याचा एक फोटो सोशल मिडियावर खूप जास्त व्हायरल झाला आहे ज्यात डान्सर्स शवपेटीसमोर नृत्य करताना दिसून आल्या.

फिटनेसचं वेड जंगलाच्या राजालाही लागलं! खुल्या मैदानात सिंह करु लागला पुश-अप्स, पाहून सिहींणीलाही बसला धक्का; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

ही घटना नाखोन सी थम्मारातच्या रॉन फिबुन जिल्ह्यात असलेल्या वॉट थेप्पानोम चुएट मंदिरात घडली. एका ५९ वर्षीय व्यक्तीच्या अंत्यविधीदरम्यान हे विलक्षण दृश्य पाहायला मिळाले. बँगकॉक पोस्टनुसार कुटुंबीयांनी सांगितले की, मृताची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या दुःखाऐवजी लोकांनी त्याचे आयुष्य आनंदाने आठवावे, अशी त्यांची इच्छा होती. यामुळेच अंत्यविधीपूर्वी शवपेटीसमोर नृत्य सादर करण्यासाठी तीन नर्तकांना बोलावण्यात आले.

मुलाच्या करामतीला तोड नाही! पाण्यात जाऊन थेट मगरीचे दात घासू लागला, पाहून हसूच आवरता येणार नाही; Video Viral

फोटोमध्ये दिसून येते की, मृत व्यक्तीच्या शवपेटीजवळ अनेक फुले ठेवलेली आहेत आणि यासमोरच तीन नर्तिका आपले नृत्य सादर करत आहेत. हा आगळा वेगळा प्रकार नातेवाईकांनीच नाही तर सोशल मिडिया यूजर्सनेही पाहिला. फोटो व्हायरल होताच यूजर्सने मजेदार कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी दिवंगत व्यक्तीच्या इच्छेचा आदर केल्याचे काैतुक केले तर काहींनी हे सादरीकरण अयोग्य आणि अंत्यविधीसाठी अनुचित असल्याचे सांगितले. या घटनेचा फोटो @BangkokPostNews नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Thai funeral viral family invite dancers at cremation to fulfill last wish viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एका सेकंदात गेला जीव! रनवेवर उभा होता माणूस, इंजिन सुरु केलं अन् क्षणार्धातच विमानाने चिरडलं शरीर; भीषण अपघाताचा Video Viral
1

एका सेकंदात गेला जीव! रनवेवर उभा होता माणूस, इंजिन सुरु केलं अन् क्षणार्धातच विमानाने चिरडलं शरीर; भीषण अपघाताचा Video Viral

पैसे काढायला गेला अन् केस कापून आला… ! पाटणाच्या ‘हेयर कटिंग SBI ATM’ ने उडवली खळबळ, Viral Video पाहून युजर्स थक्क
2

पैसे काढायला गेला अन् केस कापून आला… ! पाटणाच्या ‘हेयर कटिंग SBI ATM’ ने उडवली खळबळ, Viral Video पाहून युजर्स थक्क

माझं लग्न लावून द्या, नाहीतर…, प्रियकरासाठी थेट पाण्याच्या टाकीवर चढली तरुणी; संपूर्ण गावात एकच गोंधळ, Video Viral
3

माझं लग्न लावून द्या, नाहीतर…, प्रियकरासाठी थेट पाण्याच्या टाकीवर चढली तरुणी; संपूर्ण गावात एकच गोंधळ, Video Viral

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video
4

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Women Health News : महिलांच्या हार्मोनल विकाराला नवे नाव; PCOS आता PMOS म्हणून ओळखला जाणार

Women Health News : महिलांच्या हार्मोनल विकाराला नवे नाव; PCOS आता PMOS म्हणून ओळखला जाणार

May 13, 2026 | 03:11 PM
Satara News: मोदींचे ‘इंधन वाचवा’ आवाहन; साताऱ्याचे नामदार आलिशान गाड्या अन् ताफे सोडणार का?

Satara News: मोदींचे ‘इंधन वाचवा’ आवाहन; साताऱ्याचे नामदार आलिशान गाड्या अन् ताफे सोडणार का?

May 13, 2026 | 03:09 PM
जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक

May 13, 2026 | 03:08 PM
IPL 2026: विराटला विसरा! क्रिकेटला सापडले नवे ‘रन मशीन’; Sai Sudarshan ने मोडला ‘हा’ रेकॉर्ड

IPL 2026: विराटला विसरा! क्रिकेटला सापडले नवे ‘रन मशीन’; Sai Sudarshan ने मोडला ‘हा’ रेकॉर्ड

May 13, 2026 | 03:01 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा कहर! पारा ४० अंशांच्या पार; भाजीपाला महागला तर पशुधनासमोर चारा-पाण्याचं संकट

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा कहर! पारा ४० अंशांच्या पार; भाजीपाला महागला तर पशुधनासमोर चारा-पाण्याचं संकट

May 13, 2026 | 03:00 PM
Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

May 13, 2026 | 02:51 PM
El Nino 2026: पृथ्वीवर ‘हिट अलर्ट’! ‘एल निनो’च्या पुनरागमनाने जगासमोर महासंकट; समुद्राचे वाढते तापमान जगाला विनाशाकडे नेणार

El Nino 2026: पृथ्वीवर ‘हिट अलर्ट’! ‘एल निनो’च्या पुनरागमनाने जगासमोर महासंकट; समुद्राचे वाढते तापमान जगाला विनाशाकडे नेणार

May 13, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM