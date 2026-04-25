शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबाने अंतिम संस्काराला बोलावल्या Bar Dancers, पाहून यूजर्स झाले चकित; थायलंडचा Video Viral

काय आहे प्रकरण?
ही घटना नाखोन सी थम्मारातच्या रॉन फिबुन जिल्ह्यात असलेल्या वॉट थेप्पानोम चुएट मंदिरात घडली. एका ५९ वर्षीय व्यक्तीच्या अंत्यविधीदरम्यान हे विलक्षण दृश्य पाहायला मिळाले. बँगकॉक पोस्टनुसार कुटुंबीयांनी सांगितले की, मृताची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या दुःखाऐवजी लोकांनी त्याचे आयुष्य आनंदाने आठवावे, अशी त्यांची इच्छा होती. यामुळेच अंत्यविधीपूर्वी शवपेटीसमोर नृत्य सादर करण्यासाठी तीन नर्तकांना बोलावण्यात आले.
NAKHON SI THAMMARAT – A funeral held in this southern province has drawn widespread attention after dancers were hired to perform in front of the coffin on the final night of mourning, in accordance with the last wishes of the deceased. Listen to the story or get the full story… pic.twitter.com/w1egcJqLNB — Bangkok Post (@BangkokPostNews) April 23, 2026
फोटोमध्ये दिसून येते की, मृत व्यक्तीच्या शवपेटीजवळ अनेक फुले ठेवलेली आहेत आणि यासमोरच तीन नर्तिका आपले नृत्य सादर करत आहेत. हा आगळा वेगळा प्रकार नातेवाईकांनीच नाही तर सोशल मिडिया यूजर्सनेही पाहिला. फोटो व्हायरल होताच यूजर्सने मजेदार कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी दिवंगत व्यक्तीच्या इच्छेचा आदर केल्याचे काैतुक केले तर काहींनी हे सादरीकरण अयोग्य आणि अंत्यविधीसाठी अनुचित असल्याचे सांगितले. या घटनेचा फोटो @BangkokPostNews नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.