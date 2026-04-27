‘करामती’ Rashid Khan चा धमाका! Suresh Raina चा ‘हा’ रेकॉर्ड उद्ध्वस्त, आयपीएलमध्ये रचला नवा इतिहास

गुजरात टायटन्सचा प्रमुख खेळाडू आहे राशिद खान
राशिद खान आजवर 144 सामने सलग खेळला
सुरेश रैनाचा मोडला 143 सामन्यांचा रेकॉर्ड
IPL 2026/Suresh Raina: आयपीएलच्या महासंग्रामात राशिद खानची ओळख फिरकी गोलंदाजांमध्ये करामती खान म्हणून प्रसिद्ध आहे. याच लेग स्पिनर असलेल्या राशिद खानने आपल्या नावावर एक नवा विक्रम रचला आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध झालेल्या सामन्यात राशिद खानने सुरेश रैनाचा रेकॉर्ड मोडला. सुरेश रैनाचा एक मोठा रेकॉर्ड राशिद खानने मोडला आहे.
आयपीएलमध्ये राशीद खानने पदार्पण केल्यापासून एकही सामना न चुकवता सर्वाधिक सलग सामने खेळण्याचा पराक्रम आता गुजरात टायटन्सचा आणि अफगणीस्तानचा खेळाडू राशीद खानच्या नावावर झाला आहे. त्याने क्रिकेटच्या स्वतःच्या नावावर एका नवा विक्रम नोंदवला आहे. राशीद खान आतापर्यंत सलग 144 सामने खेळला आहे. तर सुरेश रैनाचा विक्रम 143 सामन्यांचा आहे. राशिदने 2017 मध्ये पदार्पण केल्यापासून आजपर्यंत एकही सामना चुकवलेला नाही. गुजरात टायटन्ससाठी देखील सर्वाधिक (६८) सामने खेळणारा तो पहिला ‘कॅप्ड’ खेळाडू ठरला आहे.
सुरेश रैनाने 2008 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केल्यापासून सलग 143 सामने खेळण्याचा पराक्रम केला होता. 2016 पर्यंत रैनाने एकही सामना चुकवला नव्हता. मात्र, राशिद खानने 2017 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून पदार्पण केले होते. त्यानंतर त्याने सलग 144 सामने खेळले आहेत. चेन्नईविरुद्धचा सामना हा राशिदचा पदार्पणापासूनचा सलग 144 वा सामना होता.
राशिद खान गेले अनेक वर्ष क्रिकेट खेळत आहे. दुखापत झाली किंवा फॉर्म खराब असला तरी देखील त्याने एकही सामना चुकवला नाही. त्याची ही सातत्यपूर्ण कामगिरी त्याच्या उत्कृष्ट फिटनेसचे उदाहरण पाहायला मिळते. राशिद आता गुजरात टायटन्ससाठी सर्वाधिक सामने खेळणार खेळाडू असून त्याने शुभमन गिलला देखील मागे टाकले आहे.
गुजरातने सर केला चेन्नईचा बालेकिल्ला!
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 37 वा साखळी सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स (CSK vs GT) यांच्यात चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला गेला; या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 8 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, चेन्नई सुपर किंग्सला आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 7 गड्यांच्या मोबदल्यात एकूण 158 धावा उभारता आल्या. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सची (CSK) सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही; केवळ 37 धावा धावफलकावर असतानाच त्यांनी 4 गडी गमावले होते.