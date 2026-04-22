आता चेन्नई जिंकणारच! CSK चा ‘कर्ता धर्ता’ MS Dhoni ‘या’ दिवशी उतरणार मैदानात? मोठी अपडेट आली समोर

आनंदाची बातमी अशी आहे की, महेंद्रसिंग धोनी यष्टीरक्षणाचा सराव करताना दिसून आला आहे ही अशी गोष्ट आहे जिच्यापासून तो गेल्या काही आठवड्यांपासून प्रामुख्याने दूर राहिला होता. चेन्नई सुपर किंग्सने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये धोनी यष्टीरक्षणाचे सराव सत्र करताना दिसत आहे.
MS DHONI IN THE NETS AT THE WANKHEDE STADIUM. 😍🔥 pic.twitter.com/IsIWlaE9Z4 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 22, 2026
एका सराव सत्रादरम्यान, त्याने संघाचे वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री आणि जेमी ओव्हरटन यांच्या गोलंदाजीचा सामना केला आणि कोणत्याही स्पष्ट अडचणीशिवाय काही सुरेख फटके खेळले. तथापि, गुरुवार, 23 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात तो खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
विशेष म्हणजे, गेल्या दोन हंगामांमध्ये, महेंद्रसिंग धोनीने सहसा सातव्या क्रमांकावर किंवा त्याहून खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी केली आहे. परिणामी, IPL 2024 मध्ये त्याने 161 धावा केल्या होत्या. मागील हंगामात IPL 2025 मध्ये त्याने 14 सामन्यांमध्ये एकूण 196 धावा जमवल्या होत्या. मात्र, या हंगामात आतापर्यंत त्याने एकही सामना खेळलेला नाही.
आयुष म्हात्रेची दुखापत हा चेन्नई सुपर किंग्ससाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे; विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा संघ या हंगामात आधीच संघर्ष करत आहे. सहा सामन्यांमध्ये केवळ दोन विजय आणि चार पराभव झाल्यामुळे, संघ सध्या गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे. दरम्यान, आयुष हा या हंगामात संघाचा सर्वात यशस्वी फलंदाज ठरला आहे; त्याने सहा डावांमध्ये 212.50 च्या प्रभावी ‘स्ट्राइक रेट’ने 201 धावा केल्या आहेत. याउलट, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला अद्याप आपला सूर गवसलेला नाही आणि मधल्या फळीनेही अद्याप विश्वास निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. अशा परिस्थितीत, आयुषची अनुपस्थिती संघासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
