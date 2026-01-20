Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Team Extreme Won 6 Medals For Maharashtra In National Roller Skating Championship Sports News

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

महाराष्ट्रातून सहभागी झालेल्या ३२२ खेळाडूंनी विविध गटांत पदके जिंकून राज्याला विजयी ट्रॉफी मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशने दुसरा तर दिल्लीने तिसरा क्रमांक पटकावला.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:29 PM
Sports News: 'टीम एक्स्ट्रीम'च्या खेळाडूंनी गाजवले 'या' स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत...

टीम एक्स्ट्रीमने नॅशनल स्केटिंग स्पर्धेत मिळवले यश (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुण्यात पार पडली नॅशनल रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप
टीम एक्स्ट्रीमच्या खेळाडूंनी केली 6 पदकांची कमाई
राज्यातील ६६८ खेळाडूंनी घेतला स्पर्धेत सहभाग

पुणे: पुणे येथे रूरल गेम्स ऑफ इंडिया (RGOI) यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या १३व्या नॅशनल रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप २०२६ स्पर्धेत नवी मुंबईच्या टीम एक्स्ट्रीमच्या खेळाडूंनी (Sports) उत्कृष्ट कामगिरी करत राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडली. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी टीम एक्स्ट्रीमच्या खेळाडूंनी तब्बल ६ पदकांची कमाई करत महाराष्ट्राच्या पदकतालिकेत मोलाची भर घातली.

ही प्रतिष्ठेची राष्ट्रीय स्पर्धा १७ व १८ जानेवारी २०२६ रोजी पुणे येथील एलएक्सटी राहुल राणे स्केटिंग बँड ट्रॅकवर पार पडली. देशभरातील १२ राज्यांमधील ६६८ खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला असून ५ ते १६ वर्षे वयोगटातील खेळाडूंमध्ये चुरशीच्या लढती पाहायला मिळाल्या.

नवी मुंबईच्या टीम एक्स्ट्रीमकडून

अनन्या माळी – २ रौप्य पदके

स्वरूप सोनवणे – १ रौप्य व १ कांस्य पदक

पृथ्वी भावना राजेश – २ कांस्य पदके

अशी उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवण्यात आली. सातत्यपूर्ण सराव, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण आणि जिद्दीच्या जोरावर या खेळाडूंनी महाराष्ट्रासाठी गौरवशाली यश संपादन केले.

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

या सर्व खेळाडूंना राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू व प्रशिक्षक करण सरदार यांचे सक्षम मार्गदर्शन लाभले. स्वतः राष्ट्रीय पातळीवर यश मिळवलेल्या करण सरदार यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईतील टीम एक्स्ट्रीम स्केटिंग क्लबमध्ये सध्या १०० हून अधिक खेळाडू नियमित प्रशिक्षण घेत आहेत. आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती, तांत्रिक कौशल्य, शारीरिक क्षमता आणि मानसिक तयारी यावर विशेष भर दिला जात आहे.

रोलर स्पीड स्केटिंग हा वेग, अचूकता आणि सहनशक्ती यांचा कस पाहणारा खेळ असून २०० मीटर ट्रॅक, मास स्टार्ट रेस, वेलोड्रोमसदृश वळणदार भिंती आणि फोटो फिनिशसारख्या अटींमुळे स्पर्धेची तीव्रता अधिक वाढते. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत टीम एक्स्ट्रीमच्या खेळाडूंनी दिलेली कामगिरी विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे.

स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र राज्याने सर्वाधिक पदकांची कमाई करत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून प्रथम क्रमांक पटकावला. महाराष्ट्रातून सहभागी झालेल्या ३२२ खेळाडूंनी विविध गटांत पदके जिंकून राज्याला विजयी ट्रॉफी मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशने दुसरा तर दिल्लीने तिसरा क्रमांक पटकावला.

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

भविष्यातही महाराष्ट्रासाठी अधिकाधिक पदके जिंकण्याचा निर्धार टीम एक्स्ट्रीमने यावेळी व्यक्त केला. तसेच महाराष्ट्रात रोलर स्केटिंग या खेळाचा प्रसार वाढवून अधिकाधिक गुणवंत खेळाडू राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडवण्याच्या दिशेने टीम एक्स्ट्रीम स्केटिंग क्लब सातत्याने कार्यरत आहे.

Web Title: Team extreme won 6 medals for maharashtra in national roller skating championship sports news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक
1

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

भाजपमधील इच्छुकांचे आरक्षण साेडतीकडे लक्ष; पुण्याचा महापौर कोण होणार?
2

भाजपमधील इच्छुकांचे आरक्षण साेडतीकडे लक्ष; पुण्याचा महापौर कोण होणार?

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर
3

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
4

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

Jan 20, 2026 | 02:28 PM
Bigg Boss Marathi 6 : मैत्रीत पडणार फूट, ‘या’ दोन स्पर्धकांनी रूचिताला पाठवलं शेणाच्या घरात, कॅप्टन्सीसाठी रंगली चूरस

Bigg Boss Marathi 6 : मैत्रीत पडणार फूट, ‘या’ दोन स्पर्धकांनी रूचिताला पाठवलं शेणाच्या घरात, कॅप्टन्सीसाठी रंगली चूरस

Jan 20, 2026 | 02:23 PM
Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन

Jan 20, 2026 | 02:22 PM
Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम

Jan 20, 2026 | 02:21 PM
कोकणात ‘या’ नेत्यांमध्ये दिलजमाई? आगामी निवडणुका जाधवांच्या नेतृत्वात लढण्याचे आदेश दिल्याने…

कोकणात ‘या’ नेत्यांमध्ये दिलजमाई? आगामी निवडणुका जाधवांच्या नेतृत्वात लढण्याचे आदेश दिल्याने…

Jan 20, 2026 | 02:17 PM
ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

Jan 20, 2026 | 02:16 PM
Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Jan 20, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM